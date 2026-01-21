■番組情報（テレビ新広島制作）『西村キャンプ場 ザ・ゴールデン～北の大地に広島あり！意外な歴史に「こんにちは～！」の旅～』放送日時：2026年1月30日(金)19:00～20:00 出演者：西村瑞樹（バイきんぐ）、長谷川雅紀・渡辺隆（錦鯉）

テレビ新広島では、1月30日（金）夜7時より『西村キャンプ場 ザ・ゴールデン』を放送する。この番組は、人気お笑いコンビ「バイきんぐ」の“じゃない方”・西村瑞樹が、趣味のキャンプを楽しむだけのバラエティー番組『西村キャンプ場』（テレビ新広島制作・毎週土曜日夕方5時）の特別番組で、ゴールデン帯での同番組放送は6年連続となる。今回は西村と同じ事務所に所属する旧友「錦鯉」の二人をゲストに迎え、初めての北海道ロケを敢行。名前の通り広島と深いつながりを持つ北”広島”の歴史を学びながら、ゴールのエスコンフィールドを目指す。 レギュラー放送同様、ルールは「キャンプの食材を、旅で出会った生産者さんから直接いただく」ことで、聞き込みや撮影の許可取り、食材交渉はすべて”アポなし”で行う。一人で登別市を出発するも、しばらく閑散とした道が続き人けのなさに不安が募る西村。いきなりのピンチかと思われたが、「できたてたらこ」と書かれた看板が現れ、北海道ならではの食材に心を躍らせる。 ゲスト「錦鯉」も合流し、ブレイク前の苦楽を共にしてきた昔話で盛り上がっていると、雪が積もった畑に顔を出す野菜を見つけ、「錦鯉」の二人にとって初めてというアポなしの撮影交渉へ。北海道でレギュラー番組を持ち、地元には馴染みがあるはずだが… そして一行はカープファンの西村念願のエスコンフィールドへ。雪で白く染まった圧巻のスタジアムをバックに、隣接するグランピング施設で絶品キャンプ飯を堪能する。 今回は、広島と北”広島”の歴史にも注目。広島と北海道がつながりを持ったきっかけや、二つの土地を結んだ偉人と西村のある縁も明らかになる。 舞台は番組初の北海道ですがいつも通り”ながら見”を。今回も最高に無駄なゴールデン帯をあなたに。

https://www.tss-tv.co.jp/nishimuracamp/golden2026.html

■出演者コメント・西村瑞樹（バイきんぐ）冬に北海道でキャンプ、めちゃくちゃいいですよね。食べ物も北海道ならではのキャンプ飯ができたんじゃないかなと思います。食材で言うと特にたらこ。今まで食べたのは何だったのかと思うくらい衝撃的で、たらこの概念が変わりましたね。そしてゴールデン帯ならではのゲストに来てもらって、同じ事務所で20年以上一緒にやってきた錦鯉と初めてちゃんと仕事をしてうれしかったです。相当盛り上げてもらったので面白い内容になっていると思います。・長谷川雅紀（錦鯉）僕は地元の北海道。通っていた高校もある北広島市でキャンプということでひとしおでしたね。本当にアポなしで行くのが経験なかったので怖くて。でも新鮮で楽しかったですね。だからこそ畑から少し見えていた…あんまり言わない方がいいか。あんな展開になると思わなかったですね、ちょっとびっくりでした。3人の自然な感じで、自由にできて楽しかったです。・渡辺隆（錦鯉）西村さんと3人でロケをできたのが一番感慨深い。まさに…なんて日だと。（笑）いつも小峠さんにつっこまれて怒られてばっかりの西村さんが番組を回してキャンプしているところを初めて見ました。キャンプ飯は本当にお店に出してもいいくらいおいしくて、そんな西村さんが作ったというのも加味されていたのかも。アポなしロケの3人のワクワクした顔とめちゃくちゃうまいキャンプ飯、この2つが見どころだと思います。

◆参考 『西村キャンプ場』（テレビ新広島制作・毎週土曜日午後5時放送（広島地区）） 人気お笑いコンビ「バイきんぐ」の“じゃない方”・西村瑞樹が、故郷・広島を旅しながら趣味のキャンプを楽しむだけの番組。旅のルールはただ一つ、「キャンプの食材は生産者さんから直接ゆずっていただくこと」。各地で出会った生産者からいただいた食材で、西村が即興キャンプ飯を完成させていく。全国 13 局でレギュラー放送中。