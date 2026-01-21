取り出さない。だから、快適。スマホの使い方が変わるミニショルダー。改札前、レジ前、チケット確認。必要なのは「今すぐ見ること」なのに、私たちは無意識に、バッグを開け、スマホを探し、取り出してきました。その動作、本当に必要でしょうか・・。2026年1月30日、Makuakeにて先行販売開始。KI MIRAGE TOKYO から誕生した新発想ミニショルダーポーチ「TOUCHE（トゥシェ）」TOUCHEは、スマホを取り出さずに見る・操作するというこれまでになかった体験を叶えます。裏側の透明ポケットにスマホを入れたまま、画面確認・操作が可能。さらに、チケットやメモなど「すぐ確認したいもの」も一緒に収納できます。移動中も、待ち時間も、立ち止まらず、慌てず、スマートに。デザインはミニマルで洗練された印象に。男女兼用で、服装やシーンを選ばず、日常から旅行、イベントまで自然に馴染みます。機能だけでなく、持ちたいと思える佇まい。それも、KI MIRAGE TOKYOが大切にしたポイントです。TOUCHEは、ただのミニショルダーではありません。「スマホをどう持ち歩くか」その常識を、静かにアップデートするプロダクト。誰よりも早く、“取り出さない快適さ”を体験してください。▼詳細はこちらから「Makuake」プロジェクトページhttps://www.makuake.com/project/touche/?utm_source=a54&utm_medium=email

■ 開発背景：その一瞬の不便が、日常を止めていた。「スマホを、取り出さずに使えたら──」改札前、レジ前、チケット確認。ほんの数秒の動作なのに、積み重なると確実に無駄を感じる。その“当たり前すぎて見過ごされてきた不便”に、私たちは向き合いました。キャッシュレス決済や電子チケットが日常になった今、必要なのは「多く持つこと」ではなく、“今すぐ見る・今すぐ使う”ことが、自然にできること。そこでたどり着いた答えが、スマホを取り出さずに確認・操作できるミニショルダーという発想でした。構想から開発、サイズ設計、素材選び、細部の仕様まで。すべては「動きを止めないこと」を軸に、一切の妥協なく形にしています。そうして生まれたのが、日常の流れを変えるミニショルダーポーチ「TOUCHE（トゥシェ）」です。■ 日常にちょうどいい、という完成形TOUCHEが目指したのは、“多機能”でも“過剰”でもない、ちょうどいい使いやすさ。スマホ、チケット、メモ。本当に必要なものだけを、見える位置に、無理なくまとめる。ミニマルで洗練されたデザインは、男女を問わず、服装やシーンを選びません。日常使いはもちろん、旅行、イベント、街歩きまで、使う場面を自然に広げてくれます。■ 機能だけで終わらせない、KI MIRAGE TOKYOのものづくり便利なだけのアイテムなら、世の中にいくらでもあります。それでも私たちが目指したのは、「使い続けたい」と思える佇まいを持つこと。手にしたときのバランス、身につけたときの収まり、視線を落とした瞬間の美しさ。TOUCHEは、「スマホをどう持ち歩くか」という日常の常識を、静かにアップデートするプロダクトです。

■ スマホを入れたまま、確認も操作も裏側の透明ポケットにスマホを収納したまま、画面確認やタッチ操作が可能。取り出す手間をなくし、移動中もスムーズな使い心地を実現します。■ 「すぐ見る」ものを、ひとまとめにスマホに加え、チケットやメモ、整理券などを一緒に収納。必要な情報を一目で確認でき、スムーズに行動できます。■ ミニマルで、使いやすいサイズ感必要なものだけを無理なく収めるコンパクト設計。身軽さと実用性を両立し、日常使いにちょうどいいバランスです。■ 男女兼用。シーンを選ばないデザインシンプルで洗練された佇まいは、服装や性別を問わず自然に馴染みます。日常から旅行、イベントまで幅広く活躍。■ スマホ以外にも広がる使い道透明ポケットは、チケット確認やメモのチェックにも便利。「探す・出す」動作を減らし、行動を快適にします。

■ リターンについて超超早割【30％OFF】価格：10,360 円（税込・送料込み）一般販売予定価格：14,800 円先着5名様限定超早割【25％OFF】価格：11,100 円（税込・送料込み）一般販売予定価格：14,800 円先着10名様限定早割【20％OFF】価格：11,840 円（税込・送料込み）一般販売予定価格：14,800 円先着15名様限定Makuake割【15％OFF】価格：12,580 円（税込・送料込み）一般販売予定価格：14,800 円先着20名様限定通常割【10％OFF】価格：13,320 円（税込・送料込み）一般販売予定価格：14,800 円先着100名様限定2個セット割【30％OFF】価格：20,720 円（税込・送料込み）一般販売予定価格：29,600 円（2個合計）先着10セット限定3個セット割【35％OFF】価格：28,860 円（税込・送料込み）一般販売予定価格：44,400 円（3個合計）先着5セット限定＜製品概要＞商品名：TOUCHE（トゥシェ）／ミニショルダーポーチブランド：KI MIRAGE TOKYOサイズ：約 W22cm × H12cm × D5cm重量：約365g素材：本革（スムースレザー）収納：カード×6、札入れ、小銭入れ、スマホポケット（操作窓付き）、パスポート、通帳、商品券などカラー：ブラックのみプロジェクト概要プロジェクト名：【外出が変わる】スマホを入れたまま操作×財布機能。本革ミニショルダーポーチ販売プラットフォーム：Makuakeプロジェクト開始：2026 年1月30日プロジェクト終了：2026 年3月27日詳細URL：https://www.makuake.com/project/touche/?utm_source=a54&utm_medium=email