“贈答型”から自分が楽しむ“思い出型”に！？来場して楽しむスイーツの祭典/「ショコラプロムナード 松坂屋上野店のバレンタイン２０２６」

株式会社大丸松坂屋百貨店

松坂屋上野店では、１/３０(金)から２/１４（土）、６階催事場にて年１回のチョコレートの祭典「松坂屋上野店のバレンタイン２０２６ ショコラプロムナード 」を開催いたします。近年のバレンタインは、従来のチョコ贈答型だけでなく自分のために楽しむ“思い出型”が新定番に。会場でしか味わえないスイーツや、自分がときめくチョコレートとの出会いを楽しむ、“スイーツの祭典”へと進化しています。今年はイートインに和栗専門店〈和栗や〉が初出店！自社農園で育てた希少な栗「人丸」を使用した限定スペシャルプレートが登場します。また、会期中には有名シェフが来場！会場でシェフに実際に会って、チョコを購入して、お家で味わう素敵なバレンタインの思い出となる貴重な機会です。来場したからこそ楽しめる特別なバレンタインをお届けします。

チョコ一択の時代は終わり！？ “贈答型”からイベントをまるごと楽しむ“思い出型”に

バレンタインの楽しみ方は年々多様化。チョコを送るだけでなく、来場して体験を思い出にする楽しみ方も。特別感のある美味しいスイーツを会場で味わって、“この時期ならでは”を楽しむスイーツの祭典！

来場したからこそ楽しめる！この機会に食べたい美味しいスイーツが大集結

［イートイン〕〈和栗や〉

なかなか市場に出回らない栗「人丸」は、香り豊かで、濃厚ながらも上品な味わい。その栗といちご、自家製ショコラで華やかにデコレーション。

〈和栗や〉

バレンタインスペシャルプレート(茎ほうじ茶付き) （１人前）４，８００円 ［イートイン］

※数量限定 ※入荷状況により販売数が変わります。お品切れの際はご容赦ください。

［テイクアウト］〈和栗や〉

原材料は低温殺菌牛乳、厳選した栗ペースト、純生クリームのみ。濃厚なモンブランシェイクに、クーベルチュールチョコチップをトッピング。〈和栗や〉

栗とショコラの「モンブランシェイク」

（１杯）１，７００円 ［テイクアウト］

［イートイン］〈自家焙煎珈琲みじんこ〉

良質なコーヒーをセンスフルな空間で満喫できる湯島の喫茶店。通常より小ぶりサイズの焼き立てホットケーキと、濃厚な味わいが後引くオリジナルプリン。２大スイーツを同時に堪能できるイベント限定メニューです。

〈自家焙煎珈琲みじんこ〉

ミニホットケーキ＆プリン ドリンクセット（１人前）２，１５０円 ［イートイン］

［イートイン］〈COCO GELATO〉

福岡の人気ジェラテリア。糸島あまおうをはじめ、山梨のシャインマスカット。山形のラ・フランスなど、全国のプレミアムフルーツを使った生感覚のおいしさ・余韻が楽しめるジェラートです。

〈ＣＯＣＯ ＧＥＬＡＴＯ〉

ジェラート（シングル） （１カップ）６６０円 ［イートイン］

※一部記載金額から+１００円となるフレーバーがあります。

［イートイン］１.アールグレイリッチミルク［イートイン］２.キャラメルミルクティー

ビターキャラメルで仕上げたほろ苦い「キャラメルミルクティーソフト」は２０２６年の新作。アプリコットメレンゲと一緒に食べると相性抜群！濃厚な「アールグレイリッチミルク」も登場。

〈アンド アール グレイ〉

１.アールグレイリッチミルク

２.キャラメルミルクティー

（各１個）６６０円 ［イートイン］

有名シェフに直接会って楽しむ

〈デルレイ〉ヤン・プルート氏〈デルレイ〉

〈デルレイ〉

ヤン・プルート氏

■１/３１(土) １０～１３時

■商品

１.ダイヤモンドコレクションＢＯＸ

（６個入り）３，９９６円

２.ハーモニアス

（８個入り）２，１６０円

〈カファレル〉ジェンナーロ・ボルペ氏〈カファレル〉

〈カファレル〉

ジェンナーロ・ボルペ氏

■２/１１（水・祝） １４～１５時

■商品

ラウンド缶

（１０粒入り）２，７００円

自分がどう“ときめく”か！“好き”をみつける「自分ご褒美バレンタイン」

「相手にどう見えるか」を意識したチョコ選びから、自分の気分や直感で「今、かわいいと思えるもの」を選ぶのが、新しいバレンタインの楽しみ方に。形、色、パッケージなどかわいさが詰まったアイテムは自分へのご褒美にピッタリです。

まるで宝石箱！青色パッケージが美しいチョコ〈メリーチョコレート ジャミーラ〉

２種類のクリーム入りチョコレートと、ピスタチオ味のチョコレート。オリエンタル調の缶が宝石箱のよう。

〈メリーチョコレート ジャミーラ〉

フルム（夢）（１５個入り）３，０２４円

〈フーシェ オリンポス〉

惑星の鉱物をイメージした煌びやかなショコラのアソート。

〈フーシェ オリンポス〉

星の結晶/宇宙鉱物標本

（９個入り）２，７００円

チョコ×芸術 アートを感じながら楽しむ〈甘味画廊〉

日本画家・高橋弘明の代表作「狆(ちん)」の絵の箱には、和菓子や羽子板の可憐な形に、抹茶、柚子、紫芋などの和の風味のチョコが。

〈甘味画廊〉甘味画廊 Ｅ

（５個入り）１，２９６円

〈ガルニエ〉

フィンセント・ファン・ゴッホの「ヒナギクとアネモネのある花瓶」が描かれた宝石箱のようなバッグ缶に、トリュフやガナッシュなど５種のチョコをアソート。

〈ガルニエ〉ガルニエＥ

（５個入り）１，６２０円

お酒好きの方必見！大人の味わいチョコ

〈ゴンチャロフ メゾンドボンボン〉

シングルモルトやバーボンのウイスキーに、高級銘柄のコニャックやラムなど、８種類の洋酒を忍ばせた、お酒使用のボンボン専用ブランドならではの香り豊かなボトル型チョコを。

〈ゴンチャロフ メゾンドボンボン〉洋酒ボトルズ（８種アソート）

（１０個入り）１，７２８円

〈京かおり〉

シャリッと割れた砂糖のシェルの中から溢れ出るのは、京都で造られたウイスキーや梅酒、清酒。それぞれの豊かな香りや風味が楽しめる大人のボンボンです。

〈京かおり〉京都ボンボンアソート

（１５個/各種５個入り）１，９９８円

かわいい猫と甘さに癒される〈ショコラな猫 by モロゾフ〉

子猫たちのスイーツパーティーを描いた缶に、ザクザク食感のクランチや風味豊かなトリュフをアソート。愛らしいルックスに心ときめくチョコレートの詰め合わせです。

〈ショコラな猫 by モロゾフ〉

ショコラな猫（１７個入り）１，７２８円

〈ゴンチャロフ アンジュジュ〉

キュートな猫の人気シリーズ、今年のテーマは華やかなプレパーティー！ケーキを味わう黒猫のアンジュジュを描いた缶に、あまおういちご味のトリュフなどをイン。

〈ゴンチャロフ アンジュジュ〉

アンジュジュＦ（１０個入り）１，２９６円

初登場ブランドも大注目

初登場〈TEA BAR by モロゾフ〉

紅茶のガナッシュ入りミニトリュフや、ティーバッグ風チョコレートなどを詰め合わせました。紅茶を使ったチョコレートのバリエーションをひと箱で楽しめるアソートメント。

〈ＴＥＡ ＢＡＲ ｂｙ モロゾフ〉

ティーバー（２０個入り）１，７８２円

初登場〈メリーチョコレート ダブフィル〉

「タブレットチョコレート」＋「fill(満たす)」の意を込めた、クレープ形のチョコレート。中には甘酸っぱいストロベリーソースをまったりとろけるミルクティーガナッシュに合わせました。

〈メリーチョコレート ダブフィル〉

ストロベリーミルクティー（１個）１，２９６円

初登場〈よなふる〉

果実をまるごと使ったセミドライフルーツとチョコレートのマリアージュ。

〈よなフル〉

１.不知火フルーツチョコレート

（５８g）１，２４２円

２.ラム香る いちじくチョコレート

（６０ｇ）１，６９０円

３.いちごの王様“あまおう”チョコレート

（５０ｇ）１，６９０円

初登場〈クルイゼル〉

カカオの仕入れから加工まで自社で行う、フランス・ノルマンディーで４代続く老舗ブランド。軽やかな食感のギモーヴをダークとミルクチョコレートで包んだ愛されベアにご注目。

〈クルイゼル〉

ギモーヴベア（６個入り）２，７００円

初登場〈デ・グランヴェル〉

グランヴェル伯爵のレシピを今に伝えるベルギーのブランドから。女性シェフの感性が光るバタートリュフは、植物油脂を使わず、なめらかな口どけ。モカ、プラリネ、キャラメル味の３種をアソートしました。

〈デ・グランヴェル〉

ベーシックトリュフ（６個入り）１，９１７円

初登場〈手作りクッキー工房JuKle〉

くまさんがちょこんと座った姿と手描きによる顔がキュートなクッキー缶が初登場！素朴で優しい味にもこだわった手作りのクッキーで、笑顔と癒しをお届け。

〈手作りクッキー工房ＪｕＫｌｅ〉

ＢｅａｒＣｏｏｋｉｅ缶

（３２個入り）３，２４０円

初登場〈トゥーティールーム〉

“ヌン活”を楽しむ女の子たちのアフターヌーンティーがコンセプト。イチゴやレモン、クリームで彩った丸缶に、５種のケーキを模したミニチュアチョコを詰め合わせて。

〈トゥーティールーム〉

ケーキのときめき（５個入り）１，５１２円

初登場〈L'HIVER (リヴェール)〉

フランスの焼き菓子「ティグレ」をプチサイズで可愛くアソート。力強いカカオの風味を楽しむチョコ、香ばしくまろやかなキャラメル、甘酸っぱいいちご、奥深いうまみの抹茶の４種を満喫。

〈Ｌ’ＨＩＶＥＲ （リヴェール）〉

Ｐｅｔｉｔ Ｌｕｍｉeｒｅ

（６個入り）２,２７９円

「ショコラプロムナード 松坂屋上野店のバレンタイン２０２６」

https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/valentine/

１月３０日（金）→２月１４日（土） ６階 催事場

【取り扱いブランド数】 計６５ブランド