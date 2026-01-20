社会課題解決、官民連携　第30回秋田ゼミナールDEMO DAY開催！　アンカー神戸で１月27日、参加者募集　～秋田ゼミから生まれた“実践の軌跡”～

株式会社 神戸新聞社

株式会社神戸新聞社が運営するANCHOR KOBE（アンカー神戸、以下アンカー）は、2026年1月27日、「第30回秋田ゼミナールDEMO DAY！～秋田ゼミから生まれた“実践の軌跡”～」を開催します。官民連携や社会課題解決をテーマに、毎回熱い議論と出会いが生まれてきた「秋田ゼミナール」。これまでの歩みを振り返り、参加者それぞれがゼミを通じて得られた新たな視点、実際に動き始めたプロジェクト、行政や地域との協働の進展などを、1人（1社）5分間のピッチ形式で発表します。

当日は、ファシリテーターである秋田大介氏による講評・コメントを交えながら、「学び」と「実践」が交差する時間をお届けします。

・「秋田ゼミをきっかけに生まれた変化」

・「行政と連携し、ここまで進んだ取り組み」

・「新たな事業構想のタネが見えた瞬間」

こうしたストーリーが次々と語られる、90分間の濃密なDEMO DAYです。

これまでの参加者はもちろん、初めての方の見学・聴講も大歓迎。

社会をより良くするために挑戦する人たちの“今”に触れ、ご自身の次の一歩を見つけてください。

＜開催概要＞

開催日時：2026年1月27日（火）18:30～20:00

会場：アンカーイベントスペース

参加費：無料

詳細：こちらから(https://anchorkobe.com/information/detail.php?id=37158%E3%80%80%E7%94%B3%E8%BE%BCURL%EF%BC%9Ahttps://forms.gle/sSv5VWrUYJRv4kfd6)

＜内容＞

・秋田大介氏による講演（30分程度）

・秋田ゼミ参加者によるピッチ

（1人・1社 5分＋秋田氏による講評 × 約5組）

〇登壇者の詳細は、サイトにて順次アップデートしますので、そちらをご確認ください。

・交流会

発表後には、登壇者・参加者・秋田氏が一堂に会する交流会を実施します。

気になる発表があれば、ぜひ登壇者に声をかけてください。

ここでの対話が、新たな連携や次のアクションにつながる可能性があります。

また、同じ関心を持つ参加者同士での対話も大歓迎です。

発表を聞いて終わらせず、交流まで含めてご参加いただくことで、DEMO DAYの価値がより立体的に広がります。

■秋田ゼミナールとは

元神戸市職員で社会課題解決コーディネーターの秋田大介氏をファシリテーターに、参加者同士が社会課題、官民連携をテーマに本音で議論し、行動へとつなげていく実践型ゼミナールです。

今回は特別版として、これまでの成果を共有するDEMO DAYを開催します。

社会課題に関心のある方、行政や地域との連携を考えている方など、ぜひご参加ください。起業間もない方や、今後のキャリアを考えている学生も大歓迎です。

■講師プロフィール

秋田大介 氏

神戸市職員として21年間、都市計画・まちづくり、環境・エネルギーなど、さまざまな分野で企画・政策立案に従事。部局横断の調整、規制緩和や特例の受け方、予算の獲得方法など、自治体の事情に精通しています。

役所の外でも、ダイバーシティを目的としたNPOの設立や、防災のための社団法人の設立、まちのクリエイティビティの向上のためのアートプロジェクトなどを展開。内閣府の地域活性化伝道師にも認定されるなど、活躍の場を広げています。

【問い合わせ先】

アンカー神戸運営事務局 contact@anchorkobe.com

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト (https://anchorkobe.com/)

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階