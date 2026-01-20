ANCHOR KOBE 初の「イノベーションマルシェ」開催　― ANCHORから生まれた商品・サービスを、見て・触れて・体験する一日 ―

株式会社 神戸新聞社

株式会社神戸新聞社が運営するアンカー神戸は１月25日（日）、開業以来初となる「アンカーイノベーションマルシェ」を開催します。本イベントでは、ANCHOR KOBEを拠点に活動するスタートアップや起業家、新規事業に挑戦する企業などが出展し、一般にはまだ広く流通していない商品やサービスを、実際に手に取り、体験できる場を提供します。当日は、食・雑貨・ものづくり・テクノロジー・体験型企画など、約40の多彩なブースが並びます。出展予定の商品・サービスの一部は、ANCHOR KOBE公式Instagramにて順次紹介しています。来場前に雰囲気やラインナップを確認したい方は、ぜひご覧ください。

入場は無料ですが、初開催で混雑が予想されることから、優先入場の予約枠を設けています。確実に入場し、人気商品や体験を楽しみたい方には、予約枠での来場をおすすめします。

【開催概要】

ANCHOR KOBEは１月25日（日）11～16時、初めてとなるイノベーションマルシェを開催します。開業以来、スタートアップ、起業家、新規事業を目指す企業、起業を目指す方々により数々のイノベーティブな商品、サービスが誕生してまいりました。

ANCHORを起点に生まれた商品、サービスをぜひ多くの方に手に取って、体験して、感じていただきたい。一般にはあまり出回っていないイノベーティブな商品やサービスをマルシェ方式で楽しんでいただくという企画です。40ほどのブースが出店する予定です。

買い物客は入場無料ですが、初開催でどれくらいの方が来られるか分からないため、予約枠を設けます。

11-12時、12-13時、13-14時、14-15時で各先着30人です。

予約枠以外でももちろん入場いただけますが、予約された方は所定の時間内で優先的に入っていただきます。ブースによっては、人気で早く商品が無くなってしまうケースも考えられます。予約枠で確実に、また早めの時間帯にお越しください。

【出店されるブースと内容】（予定）

イメージ写真は、アンカー神戸の公式Instagramをご覧ください。

・MCKK(お香・ハンドウォッシュ等)

・小宇宙食堂(台湾点心、台湾総菜)

・MIKAGELUX(御影石インテリア商品)

・NOBLE of Kobe(ふくさウォレット・セレクト雑貨)

・ジビエ鹿革 ENISICA(ジビエ鹿革のバッグや小物と10分程度のワークショップ)

・神戸蒸溜所(お酒)

・サメ革モノ専門店アトリエシャーク(革製品)

・よしだや(ひとくち甘味、あずき茶、焙煎小豆粉末)

・ボウボウ製帽(帽子)

・TEA ACTIVISTS(茶葉)

・森の子 MORINOKO(木製品と雑貨、クラフトキット)

・【and.e（アンデ）】(オーダーメイドニットのインテリア・雑貨)

・VIFJ(軽量薄型のお財布)

・株式会社ミスエル(１.妊活とキャリアに関するオンライン相談サービスの紹介チラシ、２.女性向けのキャリア支援プログラムの紹介チラシ)

・株式会社新井組(グリーンスムージー、野菜セット)

・m10(mten-tumbler)

・大和出版印刷株式会社 神戸派計画(オリジナル紙文具の販売)

・パティスリー コンサクレ(焼き菓子)

・川崎重工業株式会社(水素サプライチェーン つくる・はこぶ・ためる・つかうのアクリルスタンドを当てよう！ワークショップ)

・株式会社DIFF.(3D足型計測器を使って自分に合う靴選びのポイントをチェック！)

・CiPPo株式会社(フードロスロッカーwakeatteの事業紹介)

・アーティスト織田(アート作品の展示)

・SkinNotes(「アトピーに悩む親子に届けたい」 緑茶染めインナー・手袋・タオル 筆書き・型染め体験開催！)

・norosi（株）アドリブワークス(食品、雑貨、酒)

・白鶴酒造株式会社(ぶどうジュース2種)

・Musee(美容商材：シャンプー類/美容クリーム/健康事業：インソール/美容鍼(整体)/ヘッドスパ)

・Bakery Cafe & Restaurant ON THE HILL(パン及びキッシュの販売)

・桑茶ティート(桑茶ティート)

・株式会社ヒトトバ(コーヒー・コーヒー豆・カフェオレベース)

・株式会社Medicare C&E（医療介護事業所向け生産性向上コンサルティング）(医療介護事業所向け業務改善および DX コンサル ティング：企画1:PythonxExcel 自動処理デモ&ミニ体験ブース、企画2:全業界 OK・現場オペレーション改善 プチ コンサル相談ブース (完全無料))

・ロケットチョップ(「その人のいっちゃんええ写真撮りまっせサービス」)

・えんぴつまうす(3Dプリンターのデモプレイ)

・UMAKATSU underline(ユニセックスボクサーパンツの展示)

・ALL-aROUND×IKONIHストア兵庫(ひのきの身長計とおもちゃの販売)

・まじっくくれぱす(じっくくれぱす(絵と写真からAI が新たなアートを作る知育系のアプリ)で描いた絵のキーホルダーとマグネットを制作するワークショップ。まじっくくれぱすのグッズ(ポストカード、缶バッジ、クリアファイル)販売)

（順不同）

また、同日連携施設の120 WORKPLACE KOBE（神戸市中央区磯上通4-14 三宮スカイビル7F）でもマルシェを開催しております。両施設を回遊する仕掛けもご用意します。多彩なお買い物を楽しんでください。

120 WORKPLACE KOBEマルシェはこちら(https://120workplace.jp/event/e20260125.html)

■ ご来場にあたっての注意事項

・入場制限の可能性

会場内の混雑状況によっては、一時的に入場制限をさせていただく場合がございます。また多くの方にお楽しみいただけるよう、お一人の滞在時間を制限させていただくケースもございます。あらかじめご了承ください。

・お早めのご来店がおすすめ

商品はすべて売り切れ次第終了となります。人気の商品は早い時間に無くなる恐れがあるため、お早めのご来店をお薦めします。

・整理券配布の可能性

大勢の方が来られた場合、開館前に整理券をお配りするケースもあります。

・リアルタイムの情報発信

当日の混雑状況や入場制限の有無、完売情報などは、公式Facebookにて随時お知らせいたします。ご来場前にぜひチェックしてください。

初めての開催で至らぬ点もあるかと存じますが、皆さまと一緒に楽しい時間を創れることをスタッフ一同楽しみにしております！

※お問合せ先：ANCHOR KOBE事務局

メール：event@anchorkobe.com

TEL：078-325-1414

【アンカー神戸】 絶賛、会員募集中

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト(https://anchorkobe.com/)

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com