【京都・宇治田原町】ふるさと納税自動販売機を宇治田原カントリー倶楽部へ設置

宇治田原町

宇治田原町は、宇治田原カントリー倶楽部に「ふるさと納税自動販売機」を設置いたしました。京都府内では初となるゴルフ場での現地決済型ふるさと納税自動販売機であり、その場で返礼品を受け取ることができます。町外からの利用者が多いゴルフ場に設置することで、多くの方に宇治田原町への関心や興味を持っていただくことを期待し、まちづくりや町政運営を応援していただけるよう努めてまいります。

ふるさと納税自動販売機

このふるさと納税自動販売機の設置を機に、宇治田原町は宇治田原カントリー倶楽部と協力し、それぞれが持つ資源や特長を生かしながら多様な分野で包括的な連携を推進いたします。地域の様々な課題解決や、協働による事業を進めることにより、地域の持続的発展および住民サービスの向上に寄与することを目的に、協定を締結しました。

（左から、勝谷町長、宇治田原カントリー倶楽部松尾常務取締役）

【協定締結式】

1. 日時：令和8年1月20日（火曜日）午前10時00分

2. 場所：宇治田原カントリー倶楽部

3. 出席者：宇治田原町長 勝谷聡一、宇治田原カントリー倶楽部 常務取締役 松尾健司

【ふるさと納税自動販売機】

1. 設置場所：宇治田原カントリー倶楽部（京都府綴喜郡宇治田原町奥山田長尾31-2）

2. 提供返礼品：寄附金額の3割相当のゴルフ場利用券（有効期間は発行日から1年間）

3. 寄附方法：タッチパネル操作で寄附の申し込みができ、即時に返礼品を受け取ることができます。

返礼品（ゴルフ場利用券）はプレー代やレストラン代のお支払いに、当日からご利用いただけます。

なお、お支払いはクレジットカードのみで、寄附金税額控除を受けるには通常のふるさと納税と同様に、確定申告や寄附金税額控除に係る申告特例制度（ワンストップ特例制度）による手続きが必要です。

同自動販売機より寄附された方には、後日、町より税金控除に必要な書類を郵送いたします。

4. その他（ゴルフ場専用サイト）：ゴルフ場専用サイトからも寄附が可能です。専用サイトからの寄附の場合、登録されたメールアドレスに返礼品受け取り用のバーコードが送付されます。ゴルフ場利用時に本バーコードをフロントでご提示いただくことで、返礼品を受け取ることができます。

▼ゴルフ場専用サイト

https://kyouto-ujitawara.chiikiouendan.com/storetax/lp/ujitawara-cc

その他、宇治田原町のふるさと納税はこちら

▼ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/city/product/26344

▼楽天ふるさと納税

https://www.rakuten.co.jp/f263443-ujitawara/

▼ふるなび

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1106

【京都府宇治田原町】

所在地：京都府綴喜郡宇治田原町立川坂口18-1

URL： https://www.town.ujitawara.kyoto.jp/



【本リリースに関するお問合せ】

宇治田原町企画財政課

電話：0774-88-6632

メールアドレス：furusato@town.ujitawara.lg.jp

FAX：0774-88-3231