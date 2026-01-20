【大阪・梅田】韓国・釜山の名店「ケミチプ」が2026年2月3日(火)、阪急かっぱ横丁に待望のグランドオープンWEB予約開始！オープン記念全3店舗で新酒「メリョマッコリ」振る舞いキャンペーンも同時開催

グラン・マネジメント株式会社



韓国料理の新たなトレンドとして日本でも熱狂的なファンを増やし続けている、釜山名物「ナッコプセ（タコ・ホルモン・エビのピリ辛鍋）」。その本場の味を日本に届ける「ケミチプ（Gaemizib）」は、大阪・鶴橋本店、難波千日前店に続き、2026年2月3日（火）、大阪梅田のランドマークの一つである阪急かっぱ横丁に、新店舗「ケミチプ 阪急かっぱ横丁店」をグランドオープンいたします。

これに合わせ、本日2026年1月20日（火）より公式サイトおよびぐるなび・食べログの予約サイトにて、阪急かっぱ横丁店のWEB先行予約の受付を開始いたしました。

また、今回のオープンを記念し、ケミチプ全店にて、ナッコプセの辛味と旨味を最高に引き立てる新商品「メリョマッコリ」の導入＆一杯プレゼントキャンペーンを実施いたします。

■ 新店舗「ケミチプ 阪急かっぱ横丁店」について

大阪・キタエリアの飲食の中心地である阪急かっぱ横丁に、ついにケミチプが登場します。 仕事帰りの会社員の方々や、梅田へショッピングに来られた方々が、韓国・釜山の食堂にトリップしたかのような活気ある空間で、本場のナッコプセをお楽しみいただけます。ランチタイムからディナーまで、痺れる辛さと濃厚な海鮮の旨味で、皆様のスタミナチャージをサポートします。

WEB先行予約は公式ホームページから [ https://gaemizib.com/ ]

WEB予約する :https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014236701/36646?isfixshop=truケミチプ阪急かっぱ横丁店のWEB予約フォーム

■ オープン記念！全店合同「メリョマッコリ」振る舞いキャンペーン

阪急かっぱ横丁店の誕生を祝い、新しく取り扱いを開始する「メリョマッコリ」を、ご来店のお客様に一杯サービスいたします。

「メリョ（魅了）」の名を持つこのマッコリは、ナッコプセ特有の唐辛子の刺激を優しく包み込む、まろやかな甘みとスッキリとした喉越しが特徴です。熱々の鍋と、冷えたマッコリ。この「熱×冷」「辛×甘」の無限ループをぜひ体験してください。

＜キャンペーン概要＞

期間： 2026年2月3日（火）～2月17日（火）の2週間限定

内容： お食事をご注文のお客様に「メリョマッコリ」を一杯無料でサービス

対象店舗：

【NEW】ケミチプ 阪急かっぱ横丁店

ケミチプ 鶴橋本店

ケミチプ 難波千日前店



■ 「ケミチプ（Gaemizib）」と「ナッコプセ」について

ケミチプは、韓国第2の都市・釜山（プサン）発祥のナッコプセ専門店です。 「ナッコプセ（낙곱새）」とは、ナクチ（手長ダコ）＋コプチャン（ホルモン）＋セウ（エビ）の頭文字をとった料理名。プリプリのタコ、脂の乗ったホルモン、エビを、春雨や野菜と共に特製のヤンニョム（合わせ調味料）で煮込んで食べる、釜山のソウルフードです。

ご飯の上に具材を乗せ、韓国海苔と混ぜて食べる「ピビム（混ぜ）」スタイルが本場の流儀。一度食べたら忘れられない、中毒性のある旨辛さが魅力です。

【店舗概要】

■ 新店舗

店名： ケミチプ 阪急かっぱ横丁店

オープン日： 2026年2月3日（火）

住所： 大阪府大阪市北区芝田1-7-2 阪急かっぱ横丁内

TEL： 06-4256-8908

営業時間：

【月～金】

ランチ 11:00～14:00（L.O.13:30）

ディナー 17:00～23:00（L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30）

【土・日・祝日】 11:00～23:00（L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30）

定休日： 施設に準ずる

アクセス： 阪急「大阪梅田駅」 徒歩約3分、JR「大阪駅」 徒歩約5分

■ 既存店舗

ケミチプ 鶴橋本店 https://gaemizib.com/turuhashi/

ケミチプ 難波千日前店 https://gaemizib.com/nanbasennitimae/



【会社概要】

社名： グラン・マネジメント株式会社

代表者： 徳原 泰豪

本社所在地： 大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル18階



