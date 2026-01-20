Popteen「専属モデルオーディション2026」開催のお知らせ

■応募条件

株式会社ポップティーン

2026年３月31日時点で、中学２年生～高校３年生の女のコ

■オーディション日程

1. まずはLINEでエントリー

【2026年２月１日(日)まで】

⬇︎

2. 一次審査：編集部による面接

【2026年３月７日(土)・８日（日)いずれか】

⬇︎

3. 二次審査：スチール審査

【2026年３月20日(金)】

⬇︎

4. 最終審査：編集部による面接

【2026年４月11日(土)・12(日)いずれか】

⬇︎

5. 新専属モデル発表

【2026年５月１日(金)予定】

■注意事項

・未成年の方は、必ず保護者への同意を得てからご応募ください。

・事務所に所属されている方は、必ず所属事務所へ許可を得てからご応募ください。

・エントリー後のご連絡は通過者のみとなりますので、選考結果に関するお問い合わせはご遠慮ください。

■個人情報の取り扱いについて

エントリーに際してご提出いただいた個人情報は、本オーディションの選考およびご連絡を目的としてのみ使用いたします。取得した個人情報は、法令に基づく場合を除き、応募者ご本人の同意なく第三者に開示・提供することはありません。また選考終了後は、当社の規定に基づき適切に管理・破棄いたします。

■事務所関係者の皆様へ

・応募者のご担当者さまが代理で応募いただくことは可能です。応募者本人と重複しないようお気をつけくださいませ。

・複数名の応募をされる場合は、お手数ですが人数分のフォーム入力とお写真のご提出をお願いいたします。ご提出の際は、お名前とお写真が一致するようにお送りくださいませ。

■Popteen（ポップティーン）について

今年44周年を迎えたティーン向けファッションマガジン。

2023年２月にWEBマガジンに移行し、2024年10月にリニューアル。毎日記事更新、JK・JDライターの起用、月イチスナップ、月イチ座談会など、新たな取り組みをスタートしています。

【Popteen（ポップティーン）公式SNS】

Instagram（@popteen_official）：https://www.instagram.com/popteen_official/

X（@Popteen_jp）：https://x.com/popteen_jp?lang=ja

TikTok（＠popteen_jp）：https://www.tiktok.com/@popteen_jp

YouTubeチャンネル（@PopteenTV）：https://www.youtube.com/@PopteenTV

[株式会社ポップティーンについて][表: https://prtimes.jp/data/corp/176341/table/1_1_ccb8f7218fa2b6870a49b239cf6f5b07.jpg?v=202601210351 ]