ダークファンタジーアクションRPG『ダークディセンバー』正式サービス初日にApp Store無料ゲームランキング1位達成！

株式会社DeepMind Japan

株式会社DeepMind Japan（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白 承珍）は、韓国のゲーム開発会社Needs Gamesが手がける新作アクションRPG『ダークディセンバー（Dark December）』を、2026年1月20日（火）11時より正式サービスを開始し、本日App Store無料ゲームランキングで1位を獲得したことをお知らせいたします。

本作は、PC（Steam）／iOS／Androidに対応した基本プレイ無料のオンラインアクションRPGです。

スマートフォンとPCによるクロスプレイに対応しており、自宅では腰を据えて、外出先では気軽に――プレイスタイルに応じてデバイスを切り替えながら、本格的なダークファンタジーアクションを楽しめます。

敵を倒し、装備を集め、さらに強敵へ挑む。

ARPG本来の“ハック＆スラッシュの快感”と、歯ごたえある高難易度コンテンツを軸に、長く遊び続けられる設計となっています。

■ 配信情報

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6749613478

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.needsgames.darkdecember

・Steam

https://store.steampowered.com/app/3764460/

公式サイト：https://darkdecember.jp

公式トレーラー：https://youtu.be/PLsIDjiJRQY

■ 世界観・ストーリー

封印された“歪曲の神”〈ヴァルクヌート〉の復活を巡り、

太初の精髄を狙う信徒勢力と異教徒たちの暗躍によって、世界は崩壊の兆しを見せ始める。

プレイヤーは義勇軍の一員として、各地で発生する異変を鎮めながら精髄を確保・防衛し、

“生ける奴隷”や異教徒勢力と激しい戦いを繰り広げていく。

封印が弱まるほどに世界はねじれ、

種族間の悲劇、古代兵装の秘密、神々の陰謀が次第に明らかになっていく――。

■ ゲームの特徴

・三人称視点による爽快かつ重量感のあるアクション

・スマホ×PCクロスプレイ対応

・ダークファンタジー世界を描くシネマティック演出

・ソロ／協力プレイ対応の多彩なバトルコンテンツ

・やり込み前提の高難易度エンドコンテンツ群

本作はメインシナリオから歯ごたえのあるバトルが展開され、

その先には「降臨レイド」「虚無の隙間」「尖塔の制圧」など、

ビルド構築とアクションの両立が求められる高難易度コンテンツがプレイヤーを待ち受けます。

■ プレイアブルキャラクター

モルガナ

致命的な炎と猛毒を操る、破滅の導き手

レイブン

闇に紛れ、鋭い矢で敵を射抜く影の射手

バーサーカー

狂乱の怒りで戦場を蹂躙する狂炎の戦士

■1位達成記念プレゼント

1. 配布期間

- 2026年1月20日（火）臨時メンテナンス後～23:59

2. 配布方法

- ゲーム内のメールBOXへ順次お送りいたします。

※ メールBOXの保管期限内にお受け取りください。

3. 1位達成記念プレゼント

- タリスマン召喚券 x 5枚

注意事項

- 配布期間内にゲームへログインいただくことで、メールBOXよりお受け取りいただけます。

- メールBOX報酬はサーバー単位で順次配布となるため、配布時間に差が生じる場合があります。

- メールの保管期限が切れた場合、メールは自動削除されますのでご注意ください。

- 報酬をお受け取りいただいた後、受取キャラクターの変更はできません。お受け取り前に必ずご確認ください。

- 報酬が確認できない場合は、時間をおいて再ログインのうえご確認ください。

■ 作品情報

・タイトル: ダークディセンバー（Dark December）

・ジャンル: オンラインアクションRPG

・対応プラットフォーム: Steam、iOS、Android

・開発：Needs Games（韓国）

・国内運営代理店: DeepMind Japan

・マーケティングサポート：Nexting

・価格: 基本無料(アプリ内課金あり)

・発売日: 2026年1月20日（火）

■ Needs Games会社紹介

ニーズゲームズ(Needs Games Inc.,)は、Hack&SlashアクションRPGジャンルに強みを持つ新進気鋭のゲーム開発会社で、「UNDECEMBER」の成功的な発売で注目を集めています。次回作「Dark December」は、「UNDECEMBER」では語られなかった以前の世界観(Prequel)を基にしたストーリーで、一層レベルアップした戦闘システムを導入し、開発中です。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社DeepMind Japan

メール：contact@deepmindjapan.com