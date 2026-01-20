pure life diary 誕生5周年記念プロジェクト始動。特別企画を順次展開

feppiness株式会社

「TO BEリストでウェルビーイングな習慣をつくる」ガイド付きジャーナリング手帳『pure life diary』は、2021年の誕生から今年で5周年を迎えました。

これを記念し『pure life diary』を販売するfeppiness株式会社（所在地：福岡県糸島市、代表取締役：本橋へいすけ）は、2026年をアニバーサリーイヤーとして、1年を通してユーザーのみなさまへ感謝を届ける「pure life diary 5周年記念プロジェクト」を始動いたします。

本プロジェクトでは、年間を通した特別企画を順次展開してまいります。

5周年記念キャンペーン第一弾！pure life diaryと過ごした日々をふりかえるSNSキャンペーンを実施

『pure life diary』誕生5周年を記念したSNSキャンペーンを実施いたします。 「pure life diaryを使ってよかったこと」をテーマに投稿してくださった方の中から、抽選で5名様にプレゼントをお届けします。

pure life diaryとともに過ごした日々をふりかえることで、ご自身の変化にも気づくきっかけに。 小さな変化でも構いませんので、一言からお気軽にご参加ください。また、素敵な投稿は公式アカウントでリポスト・ご紹介させていただきます。

キャンペーン特設サイト：https://purelifediary.com/news/5thanniversary/

■ 参加方法

1. Instagram または X(旧Twitter)で、pure life diary公式アカウントをフォロー

2.公式アカウントをメンション

3.ハッシュタグ「#purelifediary5周年」を付けて「pure life diaryを使ってよかったこと」を投稿（Instagramのストーリー可）

4.応募期間内に、応募フォームから投稿URLまたは、投稿したことが分かる写真を送信

対象者：pure life diaryを使ったことがある方（ご使用いただいた時期は問いません）

実施期間：2026年1月21日（水）～1月31日（土）

応募期間：2026年2月1日～2月3日

当選発表：2月5日以降、当選者の方にDMにてご連絡いたします

※応募フォームは、応募期間前に各SNSでお知らせいたします。

抽選で5名様に、以下の中からご希望の商品をプレゼントいたします。

・『pure life diary 2026』

・学生向け手帳『TO BE手帳 for teens』

・英語版pure life diary『pure life jounal』

・書籍『世界一やさしい内向型の教科書』

・書籍『理想（仮）』

▼ pure life diary 公式SNSアカウント

Instagram https://www.instagram.com/purelife_diary/

X https://x.com/DiaryPurelife

pure life diary 5年間のあゆみと、これからの挑戦

手帳『pure life diary』は、2021年7月に誕生しました。

コーチングのメソッドを手帳に詰め込むことで、手に取りやすい価格で大勢の方の「人生の変容」をサポートしたい。そんな想いから開発がスタートしました。

毎月行う無料ワークショップや個別サポートなど、「誰も置いてけぼりにしない」サポート体制を大切にしながら、ユーザーのみなさまと共に歩んできた5年間です。

■ 沿革

2021年7月 試作版200冊の限定販売を実施

2022年9月『pure life diary 2022年版』を1,000冊販売

「まじめながんばり屋さんが自分にやさしくなれる手帳」というコンセプトを確立し、『pure life diary 2023年版』を5,000冊販売

2022年9月 pure life diaryのメソッドを詰め込んだ書籍『人生の純度が上がる手帳術』出版

2023年1月 初エントリーした日本手帖の会主催「手帳総選挙2022」にて総合2位を受賞

2023年9月 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワンを通じて、全国の書店・文具店での取り扱いが開始

2023年11月 書籍『人生の純度が上がる手帳術』翻訳版が台湾で発売

2023年12月「手帳総選挙2023」台湾会場で1位を受賞

2024年3月 福岡県の企業として初の「WELLBEING AWARD2024」 モノ・サービス部門FINALISTに選出

2024年6月 『pure life diary 2024年版』1万冊販売

2024年11月 ユーザーのみなさまの変化の軌跡を称える初のイベント「pure life アワード」開催

2025年9月 タイガーモブ株式会社と協働で全国の中高生・先生と開発した手帳『TO BE手帳 for teens』販売開始

2025年9月 pure life diary のメソッドを日常に落としこむ実践書として『理想（仮）』出版

ユーザーのみなさまの声をもとに改良を重ね、「～すべき」を手放し自分らしく生きるためのツールとして進化を続けて参りました。

■ 5周年という転換期に、私たちが目指すこと

5周年という大きな節目を迎え、今『pure life diary』は転換期を迎えています。 正解のない時代の中で、まじめにがんばる人ほど「自分の本音」を見失いやすくなっている現代に、自分にやさしくなれる習慣が、より多くの人の日常に溶け込んでいく必要があると感じています。

しかし同時に、この手帳が必要なすべての方にとって、まだ「手に取りやすい存在」になりきれていない課題も痛感しています。

より多くの方の手に届き、自分らしく生きるという『ウェルビーイングな日常』そのものへと進化していくこと。それが5周年を迎えた私たちの新たな挑戦です。

pure life diary 開発者よりメッセージ

本橋 へいすけ・井上 ゆかり

私たちには商品開発の経験が全くなく、右も左も分からない状態で試行錯誤しながらのスタートでした。

プロトタイプ版はフォトブックの印刷サービスを利用して製本したものでした。

そこから、多くの方のご協力や応援、ご感想、ご要望をいただき、失敗や悔しい思いも経験しながら、現在のpure life diaryへと成長することができました。

これまでpure life diaryを手に取ってくださったユーザーのみなさま、私たちの活動を応援してくださったみなさま、制作・販売に携わってくださった関係各社のみなさま、そしてpure life diaryチームメンバー一同に、心より感謝申し上げます。

みなさまのお力添えなくして、ここまでpure life diaryを続けることはできませんでした。

完璧主義でついがんばりすぎてしまう自分を少しずつ手放し、自分にやさしくなる。

そして、TO DOではなくTO BEを大切にすることで、時間の使い方や物事の捉え方が自然と変わっていく。

自分が心から願うピュアなTO BEを実現する人を、年齢に問わず、日本中、そして世界中に増やすため、引き続き商品開発やサポート体制の改良を重ね、私たち自身も変化し続けてまいります。

今年は誕生5周年記念ということで、みなさまに楽しんでいただける企画をお届けしてまいります。

引き続きpure life diaryをよろしくお願いいたします。

pure life diaryをご愛用いただいているユーザーのみなさまの声

※一部抜粋

自分の気持ちに向き合うジャーナリング手帳『pure life diary』

『pure life diary』 は、「TO BEリストでウェルビーイングな習慣をつくる」ガイド付きジャーナリング手帳です。自己管理しようとつい自分に厳しくなってしまう人が、ありたい自分・なりたい自分を描き、本来の自分の気持ちに気づき大切にするTO BE思考を習慣にしていくことができます。

そのため、タスクやタイムスケジュールを書くページがないのが大きな特長。また、手帳を使うために必要な「誰も置いてけぼりにしないサポート体制」も好評です。

また幸福度に寄与するウェルビーイングな習慣を作る手帳として「WELLBEING AWARD 2024」にて、多様な幸福と健康に向き合い、認め合える社会づくりに貢献した「モノ・サービス」部門「WELLBEING AWARDS FINALIST」に選出されました。

▼ pure life diaryの詳細はこちら

https://shop.purelifediary.com/pages/pure-life-diary

feppiness株式会社（フェピネス）

feppiness＝feel（感じる）＋happiness（しあわせ）。 「”しあわせを感じられる”がめぐる世界へ」をビジョンに掲げ、人がより良く生きていくためのサービスやプロダクトを開発・提供しています。

ウェルビーイングな習慣を作るジャーナリング手帳『pure life diary』、中高生向けの3ヶ月日付フリー版『TO BE手帳 for teen』、実践を通して人生とつながりが開花するコミュニティ『 pure life ヴィレッジ』、半年で人生を変革する『pure life コーチング』、感情や他人の言動に振り回されない心理的柔軟性を育む『セルフケア講座』、その他マーケティング支援やビジネスプロデュースなどを行っています。

『pure life diary』は福岡県の企業として初の「WELLBEING AWARD2024 FINALIST」に選出。 読売テレビ『す・またん！』、Abemaヒルズ、NHK『あさイチ』、『読売新聞』、雑誌『STORY』『日経WOMAN』 などメディア掲載多数。

社名 ： feppiness株式会社

本社所在地 ： 〒819-1601 福岡県糸島市二丈深江2-5-16

代表取締役 ： 本橋へいすけ

設立 ： 2021年8月2日

事業内容 ： 手帳『pure life diary』の企画・販売事業、コーチング・カウンセリング事業

コミュニティ運営、ビジネスプロデュース事業

ホームページ： https://purelifediary.com/company/

YouTube https://www.youtube.com/@purelifediary

Instagram https://www.instagram.com/purelife_diary/

X https://x.com/DiaryPurelife

