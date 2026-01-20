不登校の子どもたちが“東急電鉄沿線”を舞台に企画

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する小中一貫オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、鉄道好きの子どもたちが中心となり、東急電鉄沿線を舞台にしたリアルイベント「逃走中企画」を開催します。本企画は、不登校の子どもたちが自らアイデアを出し合い、内容設計から運営までを担う、子ども主体のイベントです。

■ 鉄道好きの子どもたちが主役。リアルイベントを“自分たちでつくる”

本企画を立ち上げたのは、NIJINアカデミー内で活動する鉄道サークルのメンバーです。

「鉄道が好き」という共通の興味関心をもとに、どうしたら仲間と一緒に楽しめる企画になるかを子どもたち自身が考え、リアルイベントとして形にしました。

イベントは、いわゆる“逃走中”形式。

参加者はハンター役と逃走者役に分かれ、出題されるミッションをクリアしながらゴールを目指します。

- ハンターや他チームに見つかるとポイントが増減- ミッション達成に応じてポイントを獲得- 最終的に合計得点が最も高いチームが優勝

というルールで、戦略性とチームワークが求められる内容となっています。

■ 東急電鉄沿線の魅力を活かした“遊び×観光”のミッション設計

本企画のミッションは、すべて東急電鉄沿線に関連した内容で構成されています。

「○という漢字が入っている駅の駅名標と写真を撮る」

「指定された写真と同じ沿線の建物を探して撮影する」

「どの路線・どの駅を使うかを自分たちで考えて移動する」

など、鉄道や街の特徴を自然に楽しめる内容となっており、

沿線の魅力を再発見できる観光的な要素も含まれています。

■ 不登校の子どもたちにとって「外に出る」ことの価値

不登校の子どもたちは、学校に通わない選択をしていることで、

外に出る機会や同年代とリアルで会う機会が少なくなりがちです。

NIJINアカデミーでも、普段はメタバース（オンライン）を中心に学習や活動を行っているため、リアルで生徒同士が会う機会は多くありません。

しかし本企画には、東京都外の地域からも参加者が集まりました。

「大好きな鉄道に触れられる」

「同じ趣味の仲間とリアルで会える」

という動機が、自然と外に出るきっかけとなっています。

学校では話が合わず、浮いてしまうこともあった「鉄道」という趣味を、

このイベントでは思いきり楽しみ、語り合える場となっています。

■ 2025年8月・東京メトロ開催での成功体験が次につながった

この東急電鉄沿線での企画は、2025年8月に東京メトロを舞台に開催した第1弾が大好評だったことをきっかけに生まれました。

第1弾では、

「この企画がきっかけで、初めてリアルイベントに参加できた」

という子どももいました。

最初の動機は「やってみたい」という純粋な気持ち。しかし、

・自分が考えた企画をみんなが楽しんでくれたこと

・「またやってほしい」と声をかけてもらえたこと

・学校では理解されなかった趣味嗜好を肯定されたこと

が、大きな自信につながりました。

この経験を通して、その子は社会とつながることの楽しさを実感するようになりました。

■ 担任として見てきた、子どもたちの変化と可能性

本企画を担任として見守ってきた立場から、子どもたちが 自分の「好き」を起点に

- 誰かを楽しませ- 社会と関わっていく- 姿に、大きな可能性を感じています。

鉄道会社や地域、沿線の魅力と、不登校の子どもたちの興味関心が重なったとき、子どもたちは驚くほど主体的に動き出します。

本企画は、不登校支援、子ども主体の学び、沿線価値の発信という点においても、意義ある取り組みです。

■ 今後の展望

今後は、より多くの子どもたちが安心して参加できる形を模索しながら、

鉄道会社や地域との連携も視野に入れ、継続的な取り組みとして発展させていく予定です。

■NIJINアカデミー とは

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国42以上の都道府県から約600名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年12月現在

