業務データを自然言語で分析、生成AI連携ソリューション「TALON AI Connect」提供開始

株式会社HOIPOI（本社：神奈川県横浜市、以下「当社」）は、ローコードツール「TALON」で構築された業務システムと生成AIを連携させる「TALON AI Connect」の提供を開始いたしました。SQLやプログラミングの知識がなくても、自然言語での問いかけだけで業務データの検索・分析が可能になります。

開発の背景

企業のDX推進において、業務データの分析・活用は重要な課題です。しかし従来は、蓄積されたデータを分析するために専門的なスキルが必要でした。生成AIの進化により自然言語でのデータ分析が可能になりつつありますが、企業の業務システムと生成AIを安全に連携させる仕組みが求められていました。

TALON AI Connect とは

TALON AI Connectイメージ

TALON AI Connect は、オープンプロトコル「MCP（Model Context Protocol）」に準拠したサーバーソフトウェアです。Claude Desktop や Gemini CLI などのMCP対応生成AIサービスから、ローコードツール「TALON（タロン）」で開発された業務システムに直接アクセスできます。

主な特徴

１．自然言語による業務データ分析

「先月の売上傾向を教えて」「在庫が少ない商品をリストアップして」といった自然言語での指示で、業務データの検索・分析・更新が可能です。

生成AIとの会話イメージ

２．安全なアクセス制御

TALONの認証基盤と連携し、利用者のアクセス権限に基づいて情報を制御。権限を持っていないデータにはアクセスできません。

セキュリティの仕組み

３．トークン消費を最大99%削減

生成AIの利用コスト問題を解決する2つの機能を搭載しています。

- フィールド選択機能: 必要な項目のみを取得し、トークン消費を削減（20項目→3項目で約85%削減）

- サーバーサイド集計機能: 大量データの集計をサーバー側で実行し、結果のみをAIに返却（8,500件→24行で約99%削減）

４．複数の生成AIサービスに対応

オープン標準MCPプロトコルにより、Claude Desktop、Gemini CLI など、MCP対応の様々な生成AIサービスと連携可能。特定ベンダーへのロックインを回避できます。

活用例

提供形態

無償提供について

- 営業部門: 「今月の受注状況を前年同月と比較して」- 在庫管理: 「発注点を下回っている商品を抽出して」- 経理部門: 「売掛金が滞留している取引先をリストアップして」- 経営層: 「部門別の売上推移をグラフ化して」Claudeとのやり取りをしてダッシュボードを生成しているイメージ- 製品名：TALON AI Connect- 対応環境：Node.js 22以上- 連携AI：Claude Desktop、Gemini CLI など MCP対応サービス- 対応TALON：Ver 6.2.3以上推奨（データ絞り込み機能はVer 6.2.15以上）- 製品ページ：https://talon.jp/talon-ai-connect/

TALON AI Connect は、サービス品質向上を目的として、当面の間無償にて提供いたします。正式サービス化の際には、改めてご案内させていただきます。

今後の展望

当社は今後も TALON AI Connect の機能拡充を進め、より多くの業務シーンでのAI活用を支援してまいります。