Nintendo Switch 2が必ず手に入る！日本トレカセンターがチャージ額に応じて豪華景品を獲得できる期間限定イベントを開催

株式会社日本トレカセンター（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：大山 敏浩）は、2026年1月20日の「大寒」にあわせ、厳しい寒さを打ち砕く期間限定イベント「FROZEN BREAK GAUGE（フローズンブレイクゲージ）」を、2026年1月20日（火）15:00より開催することをお知らせいたします。

本イベントでは、開催期間中のチャージ総額に応じて、大人気ゲーム機の最新モデルである「Nintendo Switch 2 (日本語・国内専用)」や、ディズニーペアチケットなどの豪華景品を必ず獲得できます。

期間限定イベント概要

本イベントは、期間中のチャージ総額が特定の金額に達するごとにランクゲージが貯まり、豪華景品がもらえる企画です。チャージ総額に応じて、以下の景品を必ずプレゼントいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171622/table/12_1_efd6d633ccb2dfe3485a3c268aa5eaad.jpg?v=202601210321 ]

例：期間中10万円チャージした場合、スペシャルギフト券(2000)となにかのマクドナルドPSA10をプレゼントいたします。

例：期間中100万円チャージした場合、上記表の全商品をプレゼントいたします。

【開催期間】2026年1月20日(火)15:00 ～ 2026年1月26日(月)14:59

【詳細】 日本トレカセンター公式サイト：https://japan-toreca.com/(https://japan-toreca.com/)

イベント参加時の注意事項（抜粋）

・本キャンペーンは日本トレカセンターによるものであり、任天堂株式会社、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社等とは一切関係ありません。

・Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。

・景品に関するお問い合わせ、および当選後の製品の修理・不具合等につきましては、メーカーサポートへ直接ご相談ください。

・イベント期間のみでのチャージ総額が対象になります。

・景品をコインに還元することはできません。「発送」のみとなります。

・クーポンで割引された分はチャージ総額に反映されないため、ご注意ください。

・景品の色や種類を指定することはできません。

・画面デザインは開発段階のものであり、予告なく変更される可能性があります。

・その他、詳細はアプリ内のイベントページをご確認ください。

日本トレカセンターについて

「日本のトレカ文化を、世界へ。」

日本トレカセンターは、トレーディングカードのオリジナルパック（通称：オリパ）をオンラインで楽しめるサービスです。

公式サイト：

お客様はスマートフォンやパソコンから、手軽にオリパを引く体験を楽しめ、その場で開封することができます。オリパはトレーディングカードだけではなく、ゲーム機やキャラクターぬいぐるみ、スニーカーなどのホビーをはじめ、お米や果物といった農産物まで多種多様なラインナップ。中には人気があり、なかなか手に入らない貴重なカードやグッズが含まれていることも。

手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてコレクションに加えたり、サービス内でポイントに交換したり、ご自身のペースで自由に楽しめます。

毎日オリパのラインナップは更新されますので、新しい商品やコレクションとの出会いをお楽しみください。

日本トレカセンターは今後も新たなオリパ体験を創造し、トレーディングカード市場の活性化に貢献します。

会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター



代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営