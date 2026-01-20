【2/5 横浜】2026年の鍵「マタニティ・ロス解消/産後ケア」をビジネスに。 子育て世帯向け商談博覧会「BtoBtoF EXPO 2026」開催！新規事業・開発担当者向け

一般社団法人日本マタニティフード協会

一般社団法人日本マタニティフード協会（神奈川県横浜市：代表理事 山本 一樹）は、2026年2月5日（木）、JR横浜駅のVlag yokohama（フラグヨコハマ）にて、マタニティ/子育て世代の家族をターゲットとした商談会「BtoBtoF EXPO 2026」を開催いたします。本商談会は、従来の仕入れ商談に加え、「新規事業のアイディア」「次世代の商品開発のヒント」を求める企画開発担当者にとっても、価値あるインスピレーションの場として提供いたします。

■ 背景：なぜ今、新規事業開発に「子育て世代」なのか

SNSの普及により、子育てに関する情報は溢れています。しかし、断片的な情報や広告、口コミの中で、現代のパパ・ママは「結局、何を信じればいいのか？」という深刻な情報疲れに直面しています。



今、消費者が求めているのは、単に便利なものや安いものでなく、「この企業が提供するものなら安心だ」という確かな信頼（信パ＝信頼パフォーマンス）です。



本博覧会では、当協会の厳格な審査をクリアし、すでに「信頼」という付加価値を持つ35のブランドが集結。企業担当者と直接対話することで、SNSの表面的な情報だけでは得られない「誠実なモノづくり」の裏側を体感いただけます。

■ 新規事業・開発担当者にとっての「3つの来場価値」

1. 「0→1」を生むインスピレーション：35の独自ブランドと直接対話

出展するのは、既存の流通に乗っていないユニークなスタートアップや、特定の課題解決に特化した専門メーカーばかり。企業担当者と直接対話することで、カタログスペックだけでは見えない「市場の隙間」や「技術の応用案」を発見できます。

2. 異業種連携のプラットフォーム：食品×雑貨×サービスが交差する場

「食」だけでなく、日用品、知育、ITサービスなど多ジャンルが集うため、「食品メーカー×雑貨」や「飲食店×知育おもちゃ」といった、業種の垣根を超えた共創（BtoBtoF）のアイディアが生まれます。

3. 市場の現在地を知る：特設ブースでの専門家相談やセミナー開催

当日会場では、マーケティングや商品企画の専門家によるセミナーや相談ブースを特設。 専門知見を活用することで、膨大にかかる市場調査コストの削減や、リサーチ工数の大幅な削減が可能です。 「何から手をつけるべきか」「誰に相談していいかわからない」といった企業様特有のお悩みも、その場で気軽にご相談いただけます。

▼特設ブース・専門家プロフィール

マーケティング領域

日本マタニティフード協会CMO

株式会社swim in the pool 経営・事業統括

富樫 沙知 氏

大手広告代理店で就任9ヶ月でMVP受賞。事業の重心点を捉え価値の核を言語化し、ブランド戦略～販路設計・事業構築伴走まで一気通貫で整理。事業者の次の一手と市場再定義・成長戦略を示す専門家。栄養士資格あり。4歳の娘を持つハードワーク×ワーママ経営者。

商品企画領域

Foodomics株式会社 CEO

日置 淳平 氏

食品の開発・製造・量産化の専門家。

上場大手企業での初の社内ベンチャーを立ち上げつつ、様々な企業の食品開発の顧問として活躍。

■ こんな方におすすめ

・食品・日用品・家電メーカーの商品企画・開発担当者

・新規事業開発部、DX推進部の責任者

・子育て世代向けの新サービスを検討中のスタートアップ・起業家

・産前産後ケア、ファミリー向けライフスタイルを提案する全てのビジネスパーソン

・SDGsや社会貢献を軸にした新商品を模索している方

■ 開催概要（横浜駅から徒歩3分！）

名称：BtoBtoF EXPO 2026

日時：2026年2月5日（木）11:00～17:00

会場：Vlag yokohama（フラグヨコハマ）神奈川・横浜

住所：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目41 THE YOKOHAMA FRONT 42階

出展：35 組（予定）

出展対象：食品生産者、食品メーカー、雑貨メーカー

来場：上限500名 ＊入場無料 / 事前予約制

来場対象：食品小売業、その他小売業、飲食店、レストラン、ホテル、百貨店など

主催：一般社団法人日本マタニティフード協会

公式サイト：https://maternity-food.org/event_lp

■ 出展企業（順不同）

梅花堂紙業株式会社、株式会社ＯＴＣカウンセラーの会、株式会社和クリエイト、株式会社YB-LAB.、有限会社オーティーオー、株式会社CUVE、Tri driven株式会社、株式会社燦樹、ハウス食品グループ本社株式会社、株式会社SOLJAPAN、おいしい未来株式会社、イムレー・バイオテック株式会社、光陽オリエントジャパン株式会社、三調株式会社、エスプリジャパン株式会社、株式会社アルガルバイオ、株式会社アガペファーム、Arlette Group Limited、株式会社グーテンジャパン、寿マナック株式会社、Pa’aimaz、他

■会社概要

一般社団法人日本マタニティフード協会は、妊娠期・育児期の家族に向けて「安心して選べる食と暮らし」を社会に実装する協会です。マタニティフード認定制度を軸に、企業支援、商品開発、情報発信を通じて家族の笑顔につながる選択肢を広げています。わずか5年で830社の企業が加盟をしています。

社名：一般社団法人日本マタニティフード協会

所在地：神奈川県横浜市戸塚区矢部町３２１

代表理事：山本 一樹

公式HP：https://maternity-food.org/

公式Instagram：https://www.instagram.com/japan_mfo/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本マタニティフード協会 事務局

Email：operation+event@maternity-food.org