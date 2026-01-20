言語の壁を越えるAI創作へ──PixAI、日本語ユーザー向け創作体験の価値を再定義

Metanomaly株式会社

AI創作技術のリーディングカンパニーである Metanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）が運営する、AIによる二次元創作プラットフォーム「PixAI」は、思い描いたイメージを、そのまま日本語で創作できる「日本語を基盤とした」AI創作体験を提供しています。

PixAIは、世界中の二次元クリエイターに愛用されているAIイラスト生成プラットフォームとして、高度な生成性能と直感的な操作性を両立し、幅広い支持を獲得してきました。本リリースでは、すでに提供中の「プロンプト自動変換機能」に改めて焦点を当て、日本語ユーザーにとっての価値や具体的な活用意義をご紹介します。

【言語の制約から解放される】

AI二次元創作AI画像生成の分野では、英語タグや専門的なプロンプト設計が前提となるケースも多く、日本語話者にとって表現のハードルとなる場面がありました。 PixAIではこうした課題に向き合い、「日本語のままで考える、創作の流れを止めない」ことを重視した制作体験を提供しています。

【日本語入力を起点としたプロンプト支援機能】

PixAIは、自然言語による入力をサポートする複数のプロンプト支援機能を搭載しています。

プロンプト自動変換機能は、日本語を含む自然言語の文章を解析し、画像生成に適したプロンプトへと変換する機能です。

文章で表現されたイメージを視覚的な要素として理解し、生成結果に反映します。

また、オートコンプリート機能では、入力途中のキーワードに応じて関連タグを提示し、プロンプト作成の効率と精度を高めます。

これらのプロンプト支援機能の操作方法や活用イメージについては、PixAI公式の紹介動画にて詳しく解説しています。実際の画面を用いたデモを通じて、日本語入力を起点とした創作フローを直感的に確認することができます。

詳細な公式紹介動画はこちら

URL：https://www.youtube.com/watch?v=Zc8MyHrsT7M

【創作プロセスにおける変化と効果】

これらの機能により、ユーザーは

- 英語プロンプトやタグ知識に依存しない- 日本語だけで思考を整理する- 直感的にAI創作を進める

といった制作環境を実現できます。

初心者から経験者まで、幅広い層のクリエイターが自身の表現に集中できる点が特長です。

【日本語ユーザーに向けた創作体験の拡張へ】

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元イラスト生成プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAIは今後も、言語やスキルの違いによって創作の可能性が制限されることのない環境づくりを目指し、誰もが思い描いたイメージを、そのまま形にできるAI創作体験の提供に取り組んでまいります。

■ 関連リンク

- PixAI：https://pixai.art/ja- PixAI公式ブログ：https://pixai.art/articles/ja/how-to-use-pixai-2/- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart&pli=1)- 公式X：https://x.com/PixAI_OfficialPixAI- 公式YouTubeチャンネル（動画による機能紹介・最新情報を発信）：https://www.youtube.com/@PixAIJP