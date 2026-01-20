〈飛び出る猫しおり〉がもらえる！　「猫の日おすすめ文庫フェア」開催決定

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、１月下旬より全国の書店で「猫の日おすすめ文庫フェア」を開催いたします。

2月22日の「猫の日」に向けて、猫が出てくる文庫を集めたフェアで、購入特典はかわいい〈飛び出る猫しおり〉。本に挟むと猫が飛び出るデザインで、見ているだけで心癒されるアイテムです。

猫好き・本好きの心をくすぐるフェアとなっており、書店員さんや読者から注目が集まっています。

フェア対象書籍

○高橋由太『しっぽ食堂の土鍋ごはん 明日の歌とふるさとポタージュ』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8101500.html)（ポプラ文庫）

○栗栖 ひよ子『夕闇通り商店街 純喫茶またたび』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8101478.html)（ポプラ文庫）

○荻原浩／石田祥著／清水晴木／標野凪／若竹七海／山本幸久『猫さえいれば、 たいていのことはうまくいく。』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8101506.html)（ポプラ文庫）

○大山淳子『あずかりやさん 満天の星』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8101485.html)（ポプラ文庫）

開催時期

2026年1月下旬～

特製しおり

猫を模した型抜きしおり。リバーシブルとなっており、表と裏で猫の種類が変わります。

本に挟むと頭やしっぽが飛び出す仕様で、「かわいい！」「欲しい！」という声がSNSで多数寄せられています。

飾るだけで売り場がキュートになるしおり。書店ごとのアレンジがきかせられるのも魅力です。

書店員の皆様には、店頭展開の模様を、ぜひSNSでご紹介いただけると幸いです。

特製POP

フェアの販促物として、書籍ごとの特製POPを作成。

本との新たな出会いを創出します。