新感覚！テニス型ゲーム「テニピン」体験会をイオンモールむさし村山で開催

公益財団法人日本テニス協会

公益財団法人日本テニス協会（所在地：東京都新宿区霞ヶ丘町4-2）は、「イオンモールむさし村山（東京都武蔵村山市榎1丁目1－3）」のご協力により、新感覚でテニスを楽しめる「テニピン」の体験会を開催します。

イオンモールでの実施はイオンモール羽生に続いて2回目。イオンモール羽生では2日間開催し、ご家族連れ等延べ1,000人超えの体験希望者が集い、大変な盛り上がりとなりました。

＜テニピンとは＞

ハンドラケットとスポンジボールを使用し、子どもから大人まで気軽に楽しめるテニス型ゲームです。学校教育や地域イベントでも注目されており、体力・運動能力の向上、協調性・コミュニケーション力の育成など、多面的な効果が期待できると高い評価を得ています。

＜イベント概要＞

本イベントでは、イオンモールむさし村山1階中央エリア「センターコート」に、日本テニス協会が新たに取り組む普及プログラム「テニスエボリューションプログラム」を体験できる特設コートを設置。テニピン開発者の今井茂樹先生をはじめ、日本テニス協会普及委員が指導するので、スポーツ未経験のお子さまから年配の方まで、どなたでも安心して参加できる内容となっています。オリジナルハンドラケット制作コーナーもあるので、自作ラケットでの体験やストラックアウトへのチャレンジも楽しめます。

テニス型ゲーム「テニピン」に挑戦できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。

＜＜テニス型ゲーム「テニピン体験会」について＞＞

■開催場所：イオンモールむさし村山 1階センターコート

■開催日時：2026年2月11日（水・祝） 午前10時～午後5時

■場 所：東京都武蔵村山市榎1丁目1－3

■参 加 費：無料

＜主なイベントプログラム＞

〇自分だけのオリジナルハンドラケットを作ろう！

〇テニスエボリューションプログラムを体験しよう！

〇親子でテニピン体験！ラリーにも挑戦！

〇ストラックアウトにチャレンジしよう！

■本イベントに関するお問い合わせは下記までお願いいたします■

公益財団法人日本テニス協会 普及委員会

TEL：03-6812-9271 Mail： playandstay@jta-tennis.or.jp

■テニピンについて

テニピンは、テニスと卓球の要素を組み合わせた新しいスポーツ。スポンジ製のラケットと柔らかいボールを使用するため、運動が苦手な子どもでも安心して楽しめるのが特長で、現在、小学校や地域スポーツ教室でも導入が進んでおり、教育現場からの注目も高まっています。

※詳細は日本テニス協会HPをご参照ください

https://www.jta-tennis.or.jp/teniping/tabid/1060/Default.aspx

■テニスエボリューションプログラムについて

子どもの運動経験不足や特定競技への偏りを防ぎ、楽しく多様な動きを身につけることを目的とした「テニスエボリューションプログラム」は、子どもたちがテニスに自然と親しみ、楽しみながら運動習慣を身につけられるように設計された取り組みです。テニスキッズアンバサダーの「ニャオハ」が、子どもたちのボール遊び・テニピン・テニスを通じた「成長・進化」を応援してくれます。※詳細は日本テニス協会HPをご参照ください。

https://www.jta-tennis.or.jp/tabid/1077/Default.aspx

<テニスキッズアンバサダー就任式の様子 2024年9月23日>

左:テニピン開発者 今井茂樹氏 中央: ニャオハ 右:日本テニス協会理事 松岡修造氏

＜テニスキッズアンバサダー「ニャオハ」について＞

2022年発売『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』で初登場。

・分類：くさねこポケモン

・タイプ：くさ

・高さ：0.4m

・重さ：4.1kg

・特性：しんりょく

・きまぐれで甘えん坊。

トレーナーが自分以外のポケモンをかわいがっていると拗ねてしまうこともあるようです。

＜「権利表記」について＞

※記事には、必ず下記記載をお願いいたします。

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

＜「株式会社ポケモン」について＞

ポケモンのブランドマネジメントを目的として設立。現在では、原点となる「ゲーム」をはじめとして、「カードゲーム」「TVアニメや映画などの映像作品」「グッズ」「タイアッププロモーション」「イベント」「直営店舗であるポケモンセンター」などを展開し、それらすべてをプロデュースしております。