Hugoo（ハグー）のヒップシートが「ママリ口コミ大賞2026」を受賞！抱っこ×おでかけを両立する“服装を邪魔しない”新カテゴリーのヒップシートとして評価

ママパパ向けのペアレンツグッズブランド「Hugoo（ハグー）」が展開するヒップシートが、2026年の「ママリ口コミ大賞」にて《ヒップシート部門》を受賞しました。2025年に引き続き、2年連続の受賞になります。

Hugoo（ハグー）のヒップシートは、抱っこ紐・おんぶ紐・ベビーキャリアなど育児アイテムの選択肢が増える中、「育児中もファッションをあきらめたくない」という声から生まれた製品です。

多くのヒップシートが「機能性はあるが服装と相性が悪い」課題を抱えていた中、Hugoo（ハグー）は

“ファッションを邪魔しないヒップシート”という新しいポジションを確立しました。

ママリ口コミ大賞2026特設ページ：

https://award.mamari.jp/

■ママリ口コミ大賞とは

ママ向けQ&Aアプリ「ママリ」の月間400万検索・110万投稿等のデータを独自のロジックで集計し、全国の子育て家族が支持している商品・サービスを厳選して紹介する企画です。

■受賞アイテムの紹介

Hugoo Dual Hip Seat（ブラック） ハグー デュアル ヒップシート

Hugoo Dual HipSeat（ハグー デュアル ヒップシート）は、確かな安定性を備えた機能性と、日常に自然と溶け込むデザインを一体化させたヒップシートです。

最新の荷重分散肩パッドを搭載し、抱っこの負担をやさしく分散。肩や腰をいたわりながら、親子の時間をより快適にします。卓越した機能性と、デザイン性を両立させた本製品は、世界中のデザイン賞7冠のヒップシートです。

受賞歴：iF Design Award（Germany）／ NY Product Design Award（USA）／A’ Design Award（Italy）／ Good Design Award（Japan）／キッズデザイン賞 会長賞 ／ MUSE Design Award（USA）／ London Design Award（UK）

■ ユーザーの声

とにかく抱っこが楽になった！これ1つでお出かけできる ★★★★★5

近場の買い物に行くたびに、車から降りて抱っこ紐をつけるのが大変だったので、思い切って購入しました。と抱っこも楽になったし、これ1つでお出かけできるのがストレスフリーです！

もっと早く買えばよかった..！ ★★★★★5

2歳8ヶ月の子ども用に購入しました。 ショルダーバッグとしても使えて、しっかり抱っこできて、負担が少ないものを探していたところ、口コミの良さからこちらを選びました。 届くのも早く、さっそくお出かけで使ってみましたが、体にしっかりフィットして抱っこがとても安定。子どももずっとご機嫌で乗っていました。

夫婦で共有しやすいデザイン！ ★★★★★5

他の製品と迷いましたが、夫婦で共有しやすいデザインが決め手でした。ブラックも服に合わせやすくて、主人も自然に使ってくれます。

■ ヒップシートと抱っこ紐のいいとこ取り

抱っこ紐は長時間の抱っこに適していますが、日常では「短い抱っこが何度も発生」します。

Hugoo（ハグー）のヒップシートは以下の点で評価されています

・︎抱っこが簡単！

・︎子どもを降ろした後も邪魔にならない！

・︎ファッションと調和！

・︎パパも使いやすい！

・︎6ヶ月頃（腰座り以降）～4歳以降まで長く使える！

ヒップシートは最近、抱っこ紐に次ぎ、第2のベビーキャリアの定番アイテムとして検索数が増えており

「ヒップシート いつから」「ヒップシート おすすめ」「抱っこ紐 代わり」などのキーワードでSNSや口コミで話題となっています。

■製品詳細：

全体幅：約28.5cm

高さ：約16.5cm

奥行：約10.5cm

重さ・・・約430g

素材：コーデュラ(R)ナイロン

■Hugoo（ハグー）代表 山本 のコメント

私自身も現在3歳の息子と7ヶ月の娘と過ごす1人のパパです。抱っこは本当に愛おしい時間ですが、街に出ると途端にバタバタします。車から降りるたびに抱っこ紐を付けるか迷ったり、抱っこして降ろして、また抱っこして…を繰り返したり。そんな毎日のお出かけは想像以上にエネルギーを使います。

Hugooのヒップシートは、そうした“日常の小さなストレス”を解消したいという思いから生まれました。今回の受賞は、親たちのリアルな声がプロダクトに反映されていることを評価いただけた結果だと思っています。これからも、育児に少しの余白と自信が生まれるものをこれからも届けていきたいと考えています。

■Hugoo（ハグー）について

ヒップシートなら、Hugoo（ハグー）

親子の日常に、美しさと確かな安心を。

Hugoo（ハグー）は、 卓越した機能性と、洗練された美しさ。 そのどちらも大切にする、ママとパパのためのペアレンツグッズブランドです。ヒップシートやペアレンツバッグに求められる“機能”はそのままに、 余白のある美しさと、確かな安心をかけ合わせました。忙しい日々のなかでも、手にするたびに少し気持ちが整い、おでかけが楽しみになる。そんな“日常のゆとり”を生むプロダクトを、Hugooは提案します。

Hugoo公式サイト https://hugoo-official.com/