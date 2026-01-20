株式会社大津屋

株式会社大津屋（本社：福井県福井市／第三十代当主 大津屋 孫左衛門）は、2026年1月28日（水）に、ホテルフジタ福井１Fに新店舗「オレンジBOX ホテルフジタ福井店」をオープンいたします。

本店舗は、3つの“福井県初”（当社調べ）を実現した新しいコンビニエンスストアです。

（１）セルフレジによる24時間営業の無人決済コンビニ

人口減少による人手不足が深刻化する小売業において、ホテルスタッフとの連携により、省人化と24時間営業の両立を実現しました。

（２）ホテル内へのコンビニ出店

福井県内では初のコンビニを併設したホテルが誕生します。

（３）無人での酒類販売

年齢確認をレジのカメラと通話機能を通じてホテルスタッフが遠隔で行う仕組みを導入し、安心・安全な販売体制を整えています。

今回の出店は、ホテルフジタ福井において寄せられていた「宿泊客が気軽に利用できるコンビニを館内に設置してほしい」という要望に応えるものです。これまでは館内にコンビニがなく、ホテル外の店舗を案内せざるを得ない状況が続いており、特に天候不良時には利用の不便さが課題となっていました。ホテル内で気軽に利用できる環境を整える事で、宿泊客の利便性向上と快適な滞在の実現を図ります。

また、本店舗はコンビニエンスストア「オレンジBOX」と、地元福井の特産品やみやげを取り扱うギフトショップ「福人喜（ふくにんき）」を一体化した店舗スタイルで、日常利用から旅の思い出づくりまでを一つの空間で完結できる店舗として、地域の魅力発信にも寄与します。

さらに、オレンジBOXの手づくり弁当やおにぎりに加え、同じく大津屋が運営する「ピザハット」と連携した宿泊客向けのピザデリバリーサービスを提供し、多様な食のニーズにも対応いたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【フジタ様側コメント】

今回、大津屋様のご協力をいただきホテル館内にお弁当、お酒、お土産などを取り揃える「簡易コンビニ」を事業展開することができ大変光栄です。

ご宿泊お客様により快適なご滞在の提供を可能とし、大津屋様が発信する地元福井の食、商品の販売によってさらに顧客満足度を向上できるものと考えております。

ホテルご利用者様だけでなく近隣にお住まいの方、ビジネススタッフが気軽にご利用できる店舗を目指して、大津屋様と共に運営をしてまいります。ぜひご利用をお待ちしております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回のオープンを記念して2026年1月28日（水）～2月8日（日）までキャンペーンを開催します。

【オープン記念キャンペーン】

＜3日間限定の特別企画：1月28日（水）～1月30日（金）＞

・ソースカツ丼 728円 → 364円（半額） ※1日限定20個

・スパムおにぎり 318円 → 159円（半額） ※1日限定30個

・税込1,000円以上のレシートをホテルフロントに提示で「おーいお茶」1本プレゼント

＜全期間企画：1月28日（水）～2月8日（日）＞

・おにぎり全品 50円引き

・手づくり弁当全品 100円引き

・冷凍カツカレー 570円 → 400円

・冷凍あさり飯 570円 → 400円

・日清カップヌードル各種 238円 → 180円

・北陸製菓 ビーバー 230円 → 170円

・午後の紅茶 ストレートティー 159円 → 99円

・おーいお茶 緑茶 140円 → 99円

※価格はすべて税抜です（別途消費税）。

【店舗コンセプト】

ホテル宿泊者の利便性を高めるとともに、近隣で働くビジネスパーソンや地域住民の方々にも

気軽に立ち寄っていただける“地域に開かれたホテルコンビニ”を目指します。

【取扱い商品と主な利用シーン】

本店舗は、宿泊客（ビジネス・観光）の「滞在中の買い足し」から、近隣で働く方の「日常使い」までを想定し、以下の商品を取り揃えています。

・食事：手づくり弁当・おにぎり、軽食、一般的なコンビニ商品（飲料、お菓子、お酒）

・福井みやげ：地元のお菓子、工芸品、特産品

・酒類：地酒、クラフトビール（酒類販売は8～22時）

・日用品：衛生用品など、急な“困った”に対応するアイテム

【店舗概要】

店舗名称 ：オレンジBOX ホテルフジタ福井店

住所 ：福井県福井市大手３丁目１２－２０ ホテルフジタ福井１F

オープン日：2026年1月28日（水） 12時～

営業時間 ：24時間（酒類販売は9～22時）

支払方法 ：クレジットカード、バーコード決済、交通系電子マネー （※現金不可）

店舗面積 ：約34平方メートル

取扱品目 ：約400種類



【株式会社大津屋について】

所在地: 福井県福井市西木田1丁目20番17号

代表者: 第三十代当主 大津屋 孫左衛門

Web: https://www.orebo.jp

店舗事業：ダイニングコンビニ「オレンジBOX」／高速PA「オレボステーション」／地域商品セレクトショップ「福人喜」／福井市観光物産館「福福館」

地域商社事業：地域産品の企画開発、卸売／お土産店舗・売場プロデュース

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社大津屋 広報販促チーム

E-mail: press@orebo.jp

TEL：0776-34-7150