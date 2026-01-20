地域共創型プラットフォーム『このまち市場』スーパーマーケット・トレードショー2026に出展

トヨタ・コニック・プロ株式会社

トヨタ・コニック・プロ株式会社（本社：東京都千代田区神田淡路町 2-101 ワテラスタワー、代表取締役社長：武田 淳一郎、以下「トヨタ・コニック・プロ」）は、2026 年2 月18 日（水）から20 日（金）まで幕張メッセで開催される日本最大級の食品関連産業の展示会「スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展します。

■地域の買い物支援サービス継続という課題に対するトヨタグループのソリューションを展示

買い物支援サービスを継続する上で、お客様が少ないことや地域内に分散していることから生じる“採算性確保の難しさ”と、スタッフや後継者の不在による“担い手確保の難しさ”が、大きな課題となっています。これらの課題は事業者様個社の努力だけでは解決が難しく、運営負荷を下げつつ持続可能性を高める新たな仕組みが求められています。

当社は、この「運営の難しさ」に真正面から向き合い、地域全体で買い物支援サービスを支える “共創の仕組づくり”と、トヨタグループのモビリティ技術で課題を解決する“使えるモビリティの実装”を進めています。

本イベントは、それらのソリューションに実際に見て触れていただける絶好の機会です。地域の生活サービスを支える事業者様に“地域共創×モビリティ”の新たな価値をご提案し、地域事業者様との共創パートナーシップを拡げていきたいと考えています。

＜ブースイメージ＞

■地域共創型プラットフォーム『このまち市場』とは

人口減少と高齢化が進み、生活に不可欠な公共事業や民間サービスの維持が困難になることが予測されています。既に過疎地域では交通空白地が広がり、買い物・物流・医療・介護などのエッセンシャルサービスが縮小し、喫緊の課題となっています。さらに都市部でも同様の課題が急速に進むと考えられ、日本全国で「誰もが住み続けられる町の機能を維持する」ことが重要なテーマです。

そこで私たちは、行政や事業者様の個々の力に頼るのではなく、“このまち”に点在する強みを結集することが唯一の解決策と考え、地域共創型プラットフォーム『このまち市場』を立ち上げました。

地域共創とモビリティの力で「もっといい社会づくり」に寄与するため、移動スーパー・買い物送迎・買い物宅配の３つの領域のソリューションを展開することで、地域共創型で地域課題を解決し、幸せの量産と雇用創出に貢献していくことを目指しています。

＜プラットフォーム構成イメージ＞

【地域共創型プラットフォーム『このまち市場』公式ホームページ】

https://konomachi-ichiba.studio.site/

【地域共創型プラットフォーム『このまち市場』関連リリース】

■スーパーマーケット・トレードショーとは

スーパーマーケット・トレードショー（SMTS）は、食品流通業界を中心とした日本最大級の商談展示会です。全国の小売業・卸売業・メーカー・自治体等が一堂に会し、最新の製品・サービス・地域産品や先端ソリューション等の最新情報を発信する場で、今回で60回目の開催となり、2,000を超える出展者・7万人を超える来場者が集う日本屈指のビジネスイベントです。

【スーパーマーケット・トレードショー公式ホームページ】https://www.smts.jp/jp/index.html

【出展概要】

※「いちばキャビン」は2025年度中の発売を予定しており、発売に際してリリースを発信予定です

トヨタ・コニック・プロは、これからもトヨタグループの一員として、“一人ひとりの幸せ”のため、

モビリティ領域から拡がる持続可能な未来に向けて挑戦してまいります。

■会社概要

■社名：トヨタ・コニック・プロ株式会社

■設立：2021年1月(創立1949年3月)

■資本金：50百万円

■株主：トヨタ・コニック株式会社（100%）

＜トヨタ・コニック株主：トヨタ自動車株式会社(66%)、株式会社電通グループ(34%)＞

■代表者：代表取締役社長 武田 淳一郎

■事業内容：トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、モビリティサービス事業など

■ウェブサイト：https://toyotaconiq-pro.co.jp

