国内シェアトップを達成！BCN AWARD 2026「双眼鏡部門」で年間販売台数No.1を初受賞

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、

株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2026」の「双眼鏡部門」において、年間販売台数No.1を受賞いたしました。

BCNアワードとは

BCN AWARDとは、全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップ、カメラ量販店などの実売データをもとに、部門ごとの年間（1月～12月）販売数No.1のメーカーを表彰する制度です。

双眼鏡部門は、2024年に設立し、今年で3回目となります。

●「BCN AWARD」特設ページ： http://www.bcnaward.jp/award/

受賞の背景

ビクセンは、低価格帯のエントリーモデルから、「防振双眼鏡」といったハイクオリティの双眼鏡まで、お客様の幅広いニーズを満たす製品を展開。それぞれの特徴をわかりやすく伝えるプロモーションを実施することで、多くの方に製品の魅力をお届けすることができました。

また、継続的な品質向上と顧客サポートの強化、SNSを活用した双方向のコミュニケーションを積極的に実施。これらの積み重ねによりブランドイメージを向上させ、「ビクセンを選べば安心」という高い評価をいただけるようになったことも、今回の受賞の理由のひとつであると考えております。

今後も、高まる「推し活」需要や、屋外レジャー需要に対応し、誰もが自分にぴったりの1台に出会い、感動の瞬間をご体験いただけるよう、さらなる製品開発とサービスの向上に努めてまいります。

受賞部門の代表製品

●アリーナH+シリーズ

アリーナH+シリーズはこちらから

https://www.vixen.co.jp/lp/arena-hplus/

●アトレックIIシリーズ

・アトレックII HR8×25WP

https://www.vixen.co.jp/product/14721_2/

・アトレックII HR10×25WP

https://www.vixen.co.jp/product/14722_9/

・アトレックII HR8×32WP

https://www.vixen.co.jp/product/14723_6/

・アトレックII HR10×32WP

https://www.vixen.co.jp/product/14724_3/

●アテラIIシリーズ

・アテラII H10×21（グレージュ）

https://www.vixen.co.jp/product/11511_2/

・アテラII H12×30（チャコール）

https://www.vixen.co.jp/product/11512_9/

・アテラII H14×42WP（ブラック）

https://www.vixen.co.jp/product/11513_6/

・アテラII ED H16×50WP（ブラックブラウン）

https://www.vixen.co.jp/product/11516_7/

＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー