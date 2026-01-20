歯科医院向けオールインワンプラットフォーム「paylight X」を体験できるショールームを大阪・梅田にオープン

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「当社」）は、AIを活用した歯科医院向けオールインワンプラットフォーム「paylight X（ペイライト・エックス）」を実際に体験いただけるショールームを、大阪・梅田に新たにオープンいたします。

「paylight X」は、これまで個別に運用されてきた医院予約、医療費決済、AIでんわなどの各種システムを一つのプラットフォームに統合し、歯科医院の業務効率化とスマートな医院経営を支援するサービスです。

2025年9月に東京でオープンしたショールームには、全国各地から歯科医師・歯科衛生士をはじめとする多くの歯科関係者が来場し、「paylight X」の操作性や導入後の運用イメージを体験いただいております。

このたび、より多くの歯科関係者の皆さまに「paylight X」の価値を体感していただく機会を提供するため、大阪・梅田にショールームを開設する運びとなりました。

本ショールームでは、受付・予約・会計といった歯科医療の現場を支える最新システムを、実際のクリニックを想定した空間で体験いただけます。操作を通じて、日々の業務がどのように変わるのかを具体的にイメージしていただくことが可能です。



患者さまとのコミュニケーションのあり方や、「paylight X」導入によって患者さまにどのような新しい歯科医院体験を提供できるのか。ぜひショールームにて、その変化をご体感ください。

■ ショールームで体験できる主な内容

- 受付・予約・会計の一元管理：医院運営に不可欠な業務フローを、実際のプロダクトを使って体験いただけます- 患者コミュニケーション支援：診療内容説明やアフターフォローを想定した体験

■オープン初日には多くの歯科医療従事者の方やメディアの方が来場されました

1月19日（月）のオープン初日は、近畿地方近郊の多くの歯科医療従事者の方にご来場いただき、さらに、メディアの方にもご取材をいただきました。

■paylight X 詳細リリースはこちら

- AIを活用した歯科医院向けオールインワン プラットフォーム「paylight X」の提供を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000064367.html)- 「paylight X」に新たにAI診療記録機能を搭載 診療記録作成の負担を軽減し、業務効率を改善(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000064367.html)

◼︎「paylight X」 ショールーム概要

オープン日時：2026年1月19日（月）

所在地：〒100-0005 大阪府大阪市北区芝田2-6-27 8階

アクセス：OsakaMetro 御堂筋線 梅田駅 ５番出口 徒歩2分

阪急各線 大阪梅田駅 茶屋町口 徒歩3分

JR各線 大阪駅 御堂筋北口 徒歩4分

阪神本線 大阪梅田駅 東出口 徒歩6分

営業時間

平日：11:00～21:00（最終受付 19:00）

土日・祝日：11:00～19:00（最終受付 17:00）

※ショールームは、完全予約制とさせていただいております。

ご来場をご希望の方は、事前のご予約(https://www.jicoo.com/t/ifIL60PKYtRs/e/paylightX2?_gl=1*rkta6d*_gcl_aw*R0NMLjE3NjQ4OTk4MzEuQ2owS0NRaUFfOFRKQmhETkFSSXNBUFg1cXhRanB0MWI3ckdfeUNuTmp4cVRtczZuT3dEbnV0cEMwZnd6cl80WE5uUEtTNjRtWXVXcjdCQWFBdUVWRUFMd193Y0I.*_gcl_au*OTIwMTc0OTA3LjE3NjEwMTE4ODQ.*_ga*MTU3NjA2MzY5Mi4xNzUwOTM2NzY5*_ga_M1ES8132RZ*czE3Njc5NDA3NDUkbzMxJGcwJHQxNzY3OTQwNzQ1JGo2MCRsMCRoMA..)をお願いいたします。

当社は「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の現場が抱える多様な課題の解決に取り組んでいます。健康寿命の延伸には、口腔内の健康維持が不可欠です。人々が当たり前に歯科医院へ通う未来の実現は、社会全体にとって重要なテーマであり、喫緊の課題でもあります。「paylight X」はその未来に向けた大きな一歩として、テクノロジーの力で歯科医院の業務効率と利便性を向上させ、全国の歯科医療現場に新たな働き方と価値を提供してまいります。



◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/ (https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/)

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/