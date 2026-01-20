時短＆省スペースを叶えながら、自炊をかわいくサポートするお弁当アイテムを1月23日展開

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、新生活の自炊・お弁当習慣をかわいくサポートするお弁当アイテムを、全国のFrancfranc店舗にて2026年1月23日（金）より※1展開します。

※1：一部店舗では2026年1月16日（金）より、Francfrancオンラインショップでは2026年1月20日（火）より先行展開します。 また、Francfranc 青山店およびFrancfranc BAZAR（アウトレット店舗）ではお取り扱いがございません。

https://francfranc.com/collections/lunch_goods

忙しい新生活にもぴったりな、機能性とかわいさを兼ね備えたお弁当アイテムが登場

Francfrancはこれから始まる新生活に向けて、健康や節約のためにお弁当習慣を始めるスターターの方にもおすすめの、かわいく手軽に続けられる自炊をサポートするお弁当アイテムを展開します。

忙しい朝でもさっと準備ができる冷凍可能なお弁当箱やシリコンカップ、バッグの中でかさばらない省スペース仕様のお弁当箱など、毎日のお弁当習慣にうれしい工夫を詰め込みました。スリムに畳める「折り畳み式」、「2WAY仕様」、「冷凍」などの最新機能を備えながら、春らしい明るいカラーで統一されているので、ランチタイムの華やかなコーディネートも楽しめます。

忙しい毎日に嬉しい機能性と、気分まで軽やかにしてくれる色やデザインで、これから始まる新しいスタートを応援するアイテムです。

【省スペース】2段にしてもコンパクトな2WAY仕様のランチボックス

【商品名】2WAY ロゴ ランチボックス

【種類】ブルー/アイボリー/ピンク

【価格】各2,980円

1段でも2段でも使える2WAY仕様のお弁当箱です。メニューや使う人に合わせて段数を変えられ、2段にしても高さが変わらないコンパクト設計なので、収納や持ち運びも省スペースで快適に。内側には撥水加工を施しており、油汚れもするっと落ちてお手入れも簡単です。蓋には密閉性と汁漏れ防止の面で人気の高いパッチン仕様を採用し、スターターの方でも扱いやすいデザインに仕上げました。

【省スペース＆時短】作り置き冷凍してそのまま電子レンジにも。

食べ終わったら折りたためるランチボックス

【商品名】折り畳みシリコン フードコンテナ

【種類】ブルー/ピンク

【価格】各1,200円

折り畳めるシリコン製のフードコンテナです。お弁当を食べ終わった後は本体をコンパクトに折りたためるため、持ち帰りの荷物がすっきり。冷凍保存が可能で、フタの弁を外せばそのまま電子レンジで温められるので、週末に作り置きしておけば時短にも繋がります。

また、お弁当だけではなく作り置きタッパーとしても使えるので、保管時にかさばりがちなタッパーの収納悩みもスマートに解決。食卓に置いても可愛らしい明るいカラーを採用しており、ランチタイムを華やかに彩ります。

【時短】冷凍カップごとお弁当箱へ入れるだけ！忙しい朝の時短アイテム

【商品名】お弁当シリコンカップ保存容器

【種類】ブルー/ピンク

【価格】各1,500円

冷凍可能なお弁当用カップ容器です。お弁当用のおかずをまとめて作り置きし、そのまま冷凍保存が可能です。

忙しい朝でも、凍ったままカップをお弁当に入れるだけで準備完了。お弁当作りを手軽にサポートする便利アイテムです。

デザインバッグと保冷・保温機能を備えた巾着がセットに。トレンド感たっぷりなランチバッグ

【商品名】取り外しできるランチバッグ オーガンジー

【種類】ダークブルー/ピンク

【価格】各2,600円

【商品名】取り外しできるランチバッグ レース

【種類】ブルー/ホワイト

【価格】各2,600円

オーガンジーやレースを使用した春らしい軽やかなバッグと、保冷・保温機能を備えたアルミ巾着がセットになったランチバッグです。

一見ランチバッグに見えない上品なデザインで、オフィスにはもちろん、ピクニックなどのお出かけ時にも映えるアイテム。巾着には保冷剤ポケットを備えており、暑い季節でも安心。バッグと巾着は別々に使用できるので、さまざまなシーンに対応します。ともにたたき洗いができるのでお手入れもスムーズ。トレンドを取り入れた明るめのカラー展開で、ランチタイムやお出かけシーンを華やかに彩ります。

デザインを合わせてトータルコーディネートを楽しめるお弁当シリーズがリニューアル

【商品名】ランチボックス コンプリート5点セット

【種類】ブルー/アイボリー/ピンク

【価格】各3,580円

※2月上旬以降順次発売予定

新生活や買い替えに最適な、必要なアイテムが一式揃うランチボックスコンプリートセットです。ランチボックス、箸、箸入れには抗菌加工を施し、衛生面でも安心。パッキン付きの密閉容器は普段使いにも最適で、パッキン取り外し専用の道具も付属しているため、お手入れもスムーズです。シンプルで飽きのこないデザインと洗いやすい形状で、毎日のランチタイムを快適にサポートします。

【商品名】ロゴ ランチボックス 1段・2段

【種類】ブルー/アイボリー/ピンク

【価格】1段：各2,680円・2段：各2,980円

定番人気のランチボックスが、トレンドに合わせた明るいカラーリング＆より使いやすい機能にリニューアルしました。食洗機可・電子レンジ可・抗菌効果などの人気の機能はそのままに、内側に撥水加工を施し油汚れが落ちやすい仕様に改良。また、お客様の声を受け、バンド素材をシリコンから布製に変更し、より開けやすく、使い心地も向上しました。これまで同様、2段タイプは女性にちょうどいい容量がありながら、バッグやリュックに収めやすいスリムなフォルムなので持ち運びにも便利なサイズ感。重ねてコンパクトに収納可能です。

【商品名】マット ステンレスボトル 350ml・500ml

【種類】ブルー/グレー/ホワイト/ピンク/パープル

【価格】350ml：各2,500円・500ml：各3,000円

定番人気のステンレスボトルが、トレンドに合わせた明るいカラーリングにリニューアルしました。マットな質感にメタリックのアクセントが映える、エレガントなデザインの軽量ステンレスボトルです。350mlは約180g、500mlは約225gと軽量で持ち運びやすく、真空二重構造で保温・保冷効果にも優れています。優しい口当たりのカバー付き飲み口、デスクに置いたときも静かなシリコン製フットパッドなど、細部まで使いやすさにこだわっています。デザインを合わせたお弁当箱やカトラリーとのコーディネートを楽しめます。

※価格は税込表示です。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。また、配送状況により展開日は予告なく変更になる可能性がございます。