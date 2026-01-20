「らーめん山頭火」が長崎県に初出店 らーめん山頭火【長崎スタジアムシティ店】

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社アブ・アウトと株式会社リージョナルクリエーション長崎は、2026年1月26日（月）に長崎スタジアムシティに、“長崎県初出店”となる「らーめん山頭火」を、オープンすることをお知らせいたします。



■長崎県に「らーめん山頭火」が初出店

このたび、（株）アブ・アウトが運営する「らーめん山頭火」の新店舗として、「長崎スタジアムシティ店」がオープンします。

長崎の方々に北海道の味をお楽しみいただけるよう、ラーメンの他にも北海道ならではの商品をご用意いたします。

■長崎スタジアムシティ店の立地について

長崎スタジアムシティのある長崎市は、古くから海外との交易窓口として発展してきた人口約38 万人の国際色豊かな港湾都市で、港湾夜景、異国情緒あふれる街並み、また、長崎ちゃんぽん・皿うどん・カステラなどをはじめとした食文化など、歴史・文化・観光資源が凝縮した都市です。

長崎スタジアムシティ店は、JR 長崎駅およびJR 浦上駅から徒歩約10 分の「長崎スタジアムシティ フードホール」内に出店いたします。長崎スタジアムシティは、サッカースタジアムやアリーナ、ホテル、商業施設、オフィスなどが一体となった大規模複合施設で、2024 年10 月に開業いたしました。サッカースタジアム「PEACE STADIUM Connected by SoftBank」は、今年J1 に昇格したプロサッカークラブ「V・ファーレン長崎」のホームスタジアムでもあり、これを核にスポーツ観戦やコンサート、ショッピングを楽しむ人々が行き交うエンターテインメントと生活の拠点を目指しています。

■長崎スタジアムシティ店のメニューについて

看板メニューであるラーメン以外のお食事もお楽しみいただけるよう、山頭火の他の店舗にはないご飯ものを取り揃えました。

長崎スタジアムシティ店限定商品として、豚骨醤油の風味をお楽しみいただける「肉あんかけめし」、これぞ北海道の味ともいえる「タレザンギライス」、9種のスパイスを独自に配合し、山頭火の代表メニューである白いラーメンスープのしおらーめんを彷彿とさせる「チキンカツ白カリーライス」が初登場いたします。

北海道特産ジャガイモ「インカのめざめ」を使用した「フライドポテト」、「コアップガラナ」や「とうきびアイスモナカ」、試合日のみの限定販売「ソフトカツゲン（「勝つ」ゲン）」など、北海道の地元で愛される名物商品もご提供いたします。長崎にいながら、山頭火こだわりのラーメンと北海道の味覚をお楽しみいただけます。

■「らーめん山頭火」の特徴

【スープ】：とんこつをやさしく色白のスープに仕上げるために、約17時間かけて煮出し、最後に野菜や干魚の旨みを合わせます。出来上がった白いスープは、旨味と香りを大切にしたいという想いから再沸騰させることはいたしません。熱々には感じられないかもしれませんが、それがお子様からお年寄りまで一番美味しく安心してお召し上がりいただける山頭火のスープの温度帯だと考え、お客様にご提供しております。

【麺】：「とんこつのスープにしっかり絡み、小麦の風味を感じることができる麺を」との想いで長年かけて改良を重ねた、加水率が低く中細の縮れ麺を使用しています。

【チャーシュー】：豚肉の赤身と脂身の一番バランスの良い一部分だけを選定し、素材のもつ旨さを最大限に引き出し、「肉本来の旨味がする」チャーシューに仕上げています。

【特選とろ肉らーめん】豚１頭から200～300ｇしかとることのできない貴重な頬肉を使用。別盛りのチャーシューを素らーめんに乗せて召し上がっていただきます。柔らかく、とろけるような味わいが特に人気です。

■メニューの一例 ※価格は普通盛の予定価格です（税抜価格）※2026年１月現在

（１）ラーメン

・しおらーめん \1,000

・ねぎしおらーめん \880

・らーめん（醤油／みそ）\980

・辛みそらーめん \1,000

・特選とろ肉らーめん（しお／醤油／みそ辛みそ）

※らーめん各種プラス\400

（２）その他の商品（ご飯もの・サイドメニューの一例）

・肉あんかけめし \980

・たれザンギライス \1,100

・チキンカツ白カリーライス \1,100

・フライドポテト（インカのめざめ使用） \300

（３）ドリンク/デザート

・コアップガラナ \430

・リボンナポリン \350

・とうきびアイスモナカ \380

■「らーめん山頭火 長崎スタジアムシティ店」の店舗情報

（１）店舗情報

・店舗名：らーめん山頭火 長崎スタジアムシティ店

・所在地：〒850-0046 長崎県長崎市幸町7-1 長崎スタジアムシティ2F フードホール内

・出店形態 ：直営店

・営業時間 ：11:00～21:00（ラストオーダー 20:30）

・休業日：年中無休

・電話番号：095-893-8776

■株式会社 アブ・アウトの概要

・ 会社名：株式会社 アブ・アウト ※「らーめん山頭火」統括運営会社

・ 所在地：（札幌本社）北海道札幌市中央区南6条西1丁目5番地36・1ビル2階

・ 設立：平成11年1月11日

・ 代表者名：代表取締役会長 畠中 仁（「らーめん山頭火」創業者）

代表取締役社長 菊田 伸一

・ 資本金：44.6 百万円（2024 年12月末現在）

・ 売上高：95億円（2024年度12月期実績）※海外店舗売上（円換算）、関連商品含む

・ 事業内容：１.店舗展開：「らーめん山頭火（1988年創業）」、「らーめんえぞ梟」

「めん家 竹治郎」、「東京飯店」（米国のみでの展開）

２.商品販売：「らーめん山頭火」関連商品の販売・卸売

・店舗数：55店舗（2026年1月現在）

１.日本：15店舗

・山頭火13店舗・えぞ梟1店舗 ・めん家竹治郎1店舗

２.アメリカ：18店舗

・山頭火17店舗 ・東京飯店1店舗

※以下全て山頭火店舗

３.カナダ：6店舗

４.香港：1店舗

５.台湾：2店舗

６.マレーシア：1店舗

７.フィリピン：11店舗

８.タイ：1店舗