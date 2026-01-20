【沖縄ハーバービューホテル】「ホエールウォッチング」など冬の沖縄アクティビティ1月23日(金)より販売開始　～那覇を拠点に広がる、送迎付きの感動体験～

株式会社ホテルマネージメントジャパン



沖縄ハーバービューホテル（所在地：沖縄県那覇市泉崎2-46）では、沖縄の自然をダイナミックに満喫できる宿泊者限定の体験型アクティビティを、2026年1月23日（金）より販売開始します。当ホテルは、2026年春にリニューアルグランドオープンを控えており、冬の風物詩である「ホエールウォッチング」をはじめ、釣りやカヤックなどを、公式HPからの予約限定で特典付きプランとして提供します。

■送迎付きで広がる、那覇拠点のアクティブステイ

当ホテルは那覇に滞在しながら、沖縄の海や森へ気軽に足を延ばせるアクティビティ体験プランを用意しました。これは、オリエンタルホテルズ＆リゾーツが推進する地域共創“コ・クリエーションホテル”戦略の一環であり、最大の魅力は、「送迎付きプラン」の充実です。ホテルから港や体験場所までの送迎が付いたプランを多数用意し、旅行の計画を組みやすくしました。

慣れない土地でのレンタカーの運転や駐車場探しに時間を取られることなく、ホテルを出発するだけで、美ら海の絶景や深い緑に包まれた自然など、沖縄ならではのスポットへとスムーズにアクセスできます。那覇滞在の可能性を広げる、新しい過ごし方をお届けします。

■注目アクティビティのご紹介

圧巻の遭遇率！ホエールウォッチング

冬の沖縄を代表する風物詩であるホエールウォッチングでは、世界最大級の哺乳類「ザトウクジラ」を間近で観察できます。繁殖のためサンゴ礁に囲まれた座間味の海に戻ってくるクジラたちが、体長約15m、体重約30tの巨体で躍動する姿は圧巻です。圧倒的なスケールで繰り広げられる命の躍動を、海の上でご覧ください。

那覇から日帰りで楽しむ離島体験

「渡嘉敷島・とかしくビーチ海水浴ツアー」

定期船（大型フェリー）で渡嘉敷島へ向かい、到着後は専用送迎車でスムーズにビーチへ移動します。ウミガメが生息することで有名な「とかしくビーチ」では、シュノーケリングでウミガメに出会えるチャンスも。那覇滞在をベースに本格的な離島体験を組み込めるツアーです。

手ぶらでOK！沖縄の海釣り

那覇の港から出航し、慶良間の無人島付近にある、地元漁師が案内する秘蔵ポイントで沖釣りを体験できます。釣り道具はすべてレンタル可能で、初心者や家族連れにも人気のプランです。「グルクン」をはじめとする沖縄ならではの色鮮やかな魚種が釣れ、ツアー終了後には近くのショップ「海の恵み」で調理することもできます。

マングローブ・カヤック

琉球王朝時代から景勝地として知られる比謝川（ひじゃがわ）を、カヤックでゆったりと巡ります。沖縄本島最大級の流域面積を誇る比謝川の下流には、豊かなマングローブ林が広がり、亜熱帯特有の動植物を間近で観察できます。初心者でも安心して参加でき、川面から見上げる景色は迫力満点です。

■概要

詳細・ご予約はこちら

■ホテルマネージメントジャパンの「コ・クリエーション戦略」とは

ホテルマネージメントジャパンが運営する全24施設の内13施設をチェーンブランド化した「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」では、ホテルがある地域と一体となって価値ある体験をともに創造する「コ・クリエーション」戦略に注力しています。その土地の魅力をホテルが積極的に発掘し、ホテルそのものがデスティネーションとなるような唯一無二の旅をご提供することで、宿泊者のみなさまのご旅行をより豊かにするお手伝いをしてまいります。魅力的な企業やプレイヤーと提携することで高い価値を感じてもらえるような体験型商品を開発し、国内外へ積極的に発信することで日本の観光産業の発展にコミットし、地域活性化の一翼を担える存在を目指してまいります。

■沖縄ハーバービューホテルについて

那覇市の中心に位置する沖縄ハーバービューホテルは、沖縄の伝統と現代的な洗練さが融合した都市型ホテルです。2025年には「Be Reborn」をテーマに客室やレストランを大規模リニューアルいたしました。 新客室は琉球藍や月桃をモチーフとした洗練されたモダンなデザインに生まれ変わり、レストランでは「今の沖縄」を感じる多彩な美食を提供します。同年12月には県内ホテルで唯一の「神戸ビーフ指定登録店」として認定を受けた「鉄板焼 泉崎」がオープンし、沖縄ブランド牛と神戸ビーフを提供しています。さらに最上階には、面積356平方メートル を誇る那覇市内最大級の特別なクラブラウンジを新設いたしました。沖縄ならではのおもてなしと、進化を遂げた上質な空間を兼ね備え、お客様へ至福の滞在時間を提供します。

公式HP：

-Facebook：https://www.facebook.com/okinawa.harborview.hotel/

-Instagram：https://www.instagram.com/okinawa_harborview_hotel/

-LINE：https://page.line.me/700vuqbr?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/700vuqbr?oat_content=url&openQrModal=true)

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランを利用いただけます。

-ホームページ：

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,428名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年12月現在）

