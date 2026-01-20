【1/20より】「【秋田県】最大300万円(補助率2/3)″食品産業物価高騰対応支援事業費補助金″」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

秋田県の「食品産業物価高騰対応支援事業費補助金」の公募が開始します！

事前相談期間：令和8年1月16日 金曜日 から令和8年3月 2日 月曜日 17時00分必着

申請期間：令和8年2月25日 水曜日 から令和8年3月24日 木曜日 12時00分必着

食品製造事業者の設備投資全般に対して、最大300万円を補助します。

