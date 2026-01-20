【Databeat】Pinterest広告のレポートタイプ3種類追加のお知らせ

アジト株式会社

アジト株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高井 康辰、以下アジト）は、広告レポート自動化ツール「Databeat」において、連携済み媒体であるPinterest広告のレポートタイプを新たに3種類追加いたしました。

追加となったレポートタイプ

今回、「Databeat」が追加対応したPinterest広告のレポートタイプは下記の3種類です。

- キーワード- 商品分割- ショッピング

「商品分割」につきましては、Pinterest広告の管理画面の「商品グループ」別のデータを取得しております。

なお、今回リリースした3つのレポートタイプも含めた「Pinterest広告 Looker Studioテンプレート」の作成も今後予定しております。

今後のデータ連携サービスのアップデートについて

Databeatは、各種広告媒体をはじめとした幅広いデータ連携によりMarketing Data Platformとして最大限の価値を提供できるよう、今後も積極的かつスピーディに連携媒体の追加、およびアップデートを行って参ります。

広告レポート自動化ツール「Databeat」の概要

サービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottom

アジト株式会社が開発・提供する広告レポート自動化ツール「Databeat」は、合計40以上の広告媒体や計測ツールと連携してデータの収集から蓄積、レポート作成を自動化できます。

Pinterest広告はもちろん、Google広告やYahoo!広告、Meta広告（Facebook・Instagram）、Indeed広告、DSP広告やアフィリエイト広告など、あらゆる広告媒体のデータ収集からレポート作成までを自動で行います。

収集したデータの出力先も豊富で、Excel・Googleスプレッドシート・Looker Studio・Tableauなどお好みのフォーマットで出力可能です。

Excel、Looker Studio、Googleスプレッドシートにはそれぞれテンプレートがありますので、Databeatが収集したデータをテンプレートに出力すれば、見やすいレポート・ダッシュボードをすぐに生成できます。

Databeatは、広告アカウント一つあたり500円（税別）からご利用いただけるため、レポートツールのコスト削減を検討中の方にもおすすめです。※1

Databeatの仕様や料金詳細、広告レポートに関する疑問や課題がございましたら、お気軽に担当者へご相談くださいませ。

担当者に詳しく話しをきく :https://lp.data-be.at/databeatmtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mtglinkclick&utm_content=bottom

※1 料金プランは「広告アカウント数連動プラン」のほか、「広告運用金額連動プラン【0.5%（税別）～】」もございます。

いずれのプランも従量課金制で、最低ご利用料金が適用される場合がございます。詳細はお問い合わせください。

現在他社のツールをご利用されていてお乗り換え・併用を検討中の方、初めてレポートツールの導入を検討されている方は、2週間の無料トライアルで実際にツールを使って操作感などをご確認のうえ、導入可否をご検討いただくのもおすすめです。

無料トライアルのご利用にあたり、一切費用は発生しません。

弊社から、無理やり導入をお勧めするような強引な営業行為等も一切いたしませんのでご安心ください。

無料トライアルを申し込む :https://lp.data-be.at/trial-kickoff-mtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=triallinkclick&utm_content=bottom

Databeatの導入を検討される方は、下記よりサービス概要資料を無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

▽Databeatサービスサイト

資料請求する :https://lp.data-be.at/request-documents?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=contactlinkclick&utm_content=bottomサービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottomアジト株式会社について

アジトは、2018年9月に創業したスタートアップ で、「Databeat」を提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

