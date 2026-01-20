日本初！ 再精製基油（RRBO）を使用した革新的なエンジンオイルが誕生しました

株式会社交通タイムス社

株式会社トライボジャパン（代表取締役会長：丸山秀一／所在地：東京都荒川区東日暮里2-25-4）は、日本で初めて環境負荷の低減につながる新世代レーシングエンジンオイルを開発いたしましたので、ご案内申し上げます。なお、新製品についての詳細につきましては、2026年２月13日（金）に大阪オートメッセ会場（インテックス大阪）の本製品発表会にて、ご説明させて頂きます。万障お繰り合わせのうえ、ご参加賜りますようお願い申し上げます。

※本情報は、まことに勝手ながら2026年2月13日（金） 14時以降の情報公開にてのご対応をお願いいたします。

■新製品発表会

発表会イベント：大阪オートメッセ2026

会場：インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北１丁目５－102）

ホールH（6号館5階）

日時：2026年2月13日（金）14：00～15：00（予定）

※新製品発表会にご参加の方は、事前に大阪オートメッセ2026のプレス申請を行って頂く必要がございます。下記より申請をお願いいたします。申し込み締切りは2026年2月6日（金）となります。

https://www.automesse.jp/press/

ご不明点や詳細な取材のご依頼などございましたら、広報担当の木内までお問い合わせいただければ幸いです。



今後ともより一層のご支援をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。