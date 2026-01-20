AIアートを鑑賞・投稿して楽しむSNS『Ganpuku』オープンβ開始！

株式会社モノリスGanpukuトップページ

株式会社モノリス（本社：東京都港区）は、2026年1月20日より、AIアートの鑑賞・投稿に特化したソーシャル・ネットワーキング・サービス「Ganpuku（ガンプク）」のオープンβテストを開始しました。

AI画像生成技術の進化により、誰もがAIで画像を生成できる時代になった一方で、「AIアート作品を蓄積し、純粋に鑑賞できる場」が不足しているという課題がありました。「Ganpuku」はクリエイターとファンを深く繋ぎ、AIアートの文化的・市場的価値を最大化するプラットフォームを目指してまいります。

■オープンβテスト概要

実施期間：2026年1月20日（火）12:00 ～ 2026年2月20日（金）23:59

参加方法：以下のURLにPCのブラウザまたはスマホのブラウザでアクセスしてください。

サービスURL： https://ganpuku.com

■ 開発の背景：AIアートの「置き場所」がない、という課題

既存のSNSでは、AIアートを投稿しても情報の奔流に埋もれがちです。また、国内のAI画像投稿サイトは特定のジャンル（萌えイラスト等）に偏る傾向があり、多様なスタイルの作品を「ポートフォリオ」として真剣に発表・蓄積するには、心理的・構造的なハードルが存在していました。「AIアートを単なる一過性の消費ではなく、文化として育むための場所がほしい」そんなクリエイターと鑑賞者の切実な想いに応えるべく、「Ganpuku」は誕生しました。

群雄割拠の生成AI、そして技術が更新され続ける時代。たとえクリエイターが使うAIが変わっても、生み出された作品は、同じ場所で輝き続ける。「Ganpuku」は、変化し続けるクリエイターの「変わらない拠点」です。

■ サービスコンセプト：眼福

美しいもの、珍しいものを見て幸せを感じる――。「眼福（がんぷく）」体験は、単なる主観的な感情ではなく、脳の報酬系を活性化させ快感をもたらす至福の瞬間です。

「Ganpuku」は、この美的体験を最大化させるべく、「見て楽しむ」と「作って楽しむ」が循環する場を提供し、ユーザーの日常に豊かさをもたらすことを目指します。

■ Ganpukuの特長：記者の皆様に注目していただきたい2つの革新

従来のAI画像サイトやSNSと異なる、「Ganpuku」のユニークな機能をご紹介します。

【特長1】 タイムラインを“自分の美術館”にする「3軸フォローシステム」

通常のSNSは「人（クリエイター）」をフォローするのが一般的ですが、「Ganpuku」では鑑賞者の好みに極限まで寄り添うため、3つのフォロー概念を導入しました。

- クリエイターをフォロー： その作家の活動全体を追う。- ポートフォリオ（作品集）をフォロー： 作家の中の「特定のシリーズ」や「特定の世界観」だけを追う。- タグをフォロー： 特定のテーマやモチーフを追う。

例えば、「この作家の描く風景画は好きだが、人物画は好みではない」といった場合でも、風景画のポートフォリオだけをフォローすることが可能です。これにより、ホーム画面には自分の感性に合った「本当に見たい作品」だけが自然に集まり、ノイズのない鑑賞空間が構築されます。

【特長2】 埋もれた名作を救い出す、直感型評価機能「眼福ガチャ」

AIアートにおいて、クリエイターのモチベーションのひとつは「作品が見られ、評価されること」です。しかし、投稿数が増えるほど、良い作品であっても埋もれてしまうという課題があります。「投稿しても誰にも見てもらえない」というクリエイターの悩みを解決するのが、独自機能「眼福ガチャ」です。

- 仕組み：ランダムに2枚の作品が表示され、ユーザーは直感で「いいね！」で投票します。- 効果：フォロワー数や知名度に関係なく、作品がユーザーの目に触れる機会を得られます。

「偶然の出会い（セレンディピティ）」からの感性の反応を楽しむデジタル画廊のような体験。それもAIアート鑑賞の楽しさだと考えています。

■今後の展望：日本にAIアートの文化を根付かせるために

「Ganpuku」が目指しているのは、単なる画像投稿サイトやSNSではありません。

- AIアートを「作品」へと昇華させ、ポートフォリオを育てる場所。- 「鑑賞」と「生成」の歓びが、心地よく循環する場所。- 表現の対価として、クリエイターが正当な収益を得られる場所。

AIアートが「鑑賞され、育ち、評価される文化」として根付いていくことを目指して、「Ganpuku」は歩みを進めていきます。

■サービス概要

・ サービス名： Ganpuku（ガンプク）

・ サービス種別： Webサービス（パソコン、スマートフォンでの閲覧に対応）

・ サービスURL： https://ganpuku.com

・ 主な機能： 作品投稿、ポートフォリオ機能、3軸フォローシステム、眼福ガチャ

・ 利用料金： 基本無料

■クラウンドファンディング

オープンβテストとあわせて、CAMPFIREにて限定バッジをリターンとしたクラウドファンディングも同時開催しております。

https://camp-fire.jp/projects/920727/

■本件に関するお問い合わせ先】

株式会社モノリス 担当：Ganpuku広報

メールアドレス：info@monolis.co.jp

会社紹介ページ（お問い合わせフォームもございます）：https://collecta.jp/monolis/