素材は語りだす。大人のStyle Wear【G-STAGE・GALLIPOLI・MOVB】 ジェノ合同展示会開催
G-STAGE、GALLIPOLI camiceria、MOVBの3ブランドは、
最新コレクションの発表に加え、今後のブランドの方向性や取り組みを顧客様へ直接お伝えする場として、合同展示会を開催いたします。
本展示会では、各ブランドが描く、
「洗練された大人のスタイル」と「都会的なエレガンス」を融合させた世界観を、空間全体で表現。
日本の高い技術力と素材開発力、そして着心地の良さを軸に、3ブランドの“未来像”を発信します。
展示会コンセプト
TECH-ELEGANCE
技術と美意識が交差する、大人のHybrid Style Wear
本展示会の共通コンセプトは「TECH-ELEGANCE」。
機能性と美しさを両立させ、ビジネス・スポーツ・プライベートを横断する、新しい大人のスタイルを提案します。
TECH（技術）
尾州・ソトーが誇る素材開発・染色加工技術、
ガリポリにおける日本国内自社工場での縫製技術。
ELEGANCE（美意識）
MOVBのミニマルで洗練されたジャージーウェア、
G-STAGE・ガリポリが持つイタリア的な艶やかさと遊び心。
BORDERLESS（ボーダレス）
オン・オフ・アクティブシーンをシームレスにつなぐ
「Hybrid Style Wear」という新しい服の在り方。
ブランドリスト
G -STAGE(ジーステージ)
上質×遊び心
“きれいめなのに、リラックス”な大人カジュアル
ジャージーやニットを軸に、快適さとデザイン性を両立した＜G-STAGE＞。
LEON掲載商品やセットアップを中心に、オン・オフ問わず活躍するアイテムを揃えます。
G-STAGE公式オンラインストア(https://www.g-stage-select.jp/)
G-STAGE公式Instagram(https://www.instagram.com/g_stage.gallipoli/?__pwa=1#)
GALLIPOLI（ガリポリ）
“1枚でサマになる”を素材から追求する大人シャツ
素材特性を生かした一枚でサマになる日本製の大人シャツを軸にセットアップまでを展開します。
Gallipoli公式オンラインストア(https://www.gallipoli.jp/)
Gallipoli公式Instagram(https://www.instagram.com/gallipoli_shirt_gstage/?__pwa=1#)
MOVB（モーヴ）
干場義雅氏ディレクション
ラグジュアリー・ジャージーウェアの最前線
独自開発したウールジャージや高密度ジャージをコレクションし、機能的で着心地が良いセットアップスタイルを展開します。
MOVB公式オンラインストア(https://movb.jp/)
MOVB公式Instagram(https://www.instagram.com/movb_official/?__pwa=1#)
SOTOHのものづくり
ソトーのアパレルブランドは、「染色加工の技術力」×「素材力」×「快適さ」を核に展開。素材開発から製品化まで熟練したものづくりで、日本の感性と技術を世界へ発信しています。
展示会概要
【東京展示会】
日程：2026年1月27日（火）～1月29日（木）
時間：10:00～18:00
※最終日のみ15:00終了
会場：HILLSIDE BANQUET
住所：〒150-0033
東京都渋谷区猿楽町29-10
※会場の都合により、事前予約制とさせていただきます。
※東京展示会では当日の受注は行っておりません。
【大阪展示会】
日程：2026年2月2日（月）～2月6日（金）
時間：10:00～18:00
※最終日のみ15:00終了
会場：OSAKA SHOWROOM
住所：〒540-0026
大阪府大阪市中央区内本町2-3-11
内本町グリーンビル2階
【お問い合わせ先】
東京 03-6434-9580
大阪 06-6947-1407
<会社概要>
会社名：株式会社ジェノ
所在地：〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-3-11 内本町グリーンビル2階
代表者：上田 康彦