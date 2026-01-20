2026年2月14日（土）開催の「第4回アニムサ祭」にて、『機動警察パトレイバー EZY』第一話本編を先行上映決定！　第2弾キービジュアルも完成!!

武蔵野商工会議所 アニメノマンガノムサシノ実行委員会

『機動警察パトレイバー EZY』×アニメノムサシノ第2弾キービジュアル (C) HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会

東京都武蔵野市の地域振興プロジェクト「アニメノムサシノ(https://animan634.com/)」（武蔵野商工会議所・会頭：高橋勇／一般社団法人武蔵野市観光機構・理事長：稲垣英夫）は、2026年2月14日（土）、本年度の集大成となるイベント、「第4回アニムサ祭」を東京都武蔵野市、吉祥寺の武蔵野公会堂で開催します。

2026年1月31日（土）20時より応募が開始されるこのイベントでは、『機動警察パトレイバー EZY』の第一話本編の初公開が決定。その他、三鷹エリアでのオリジナルステッカー配布・武蔵境の武蔵野プレイスにおける「『機動警察パトレイバー EZY』 制作資料展示」情報なども併せてお知らせします。

また、警視庁武蔵野署とのコラボキービジュアル（上掲）の公開も開始します。

１.上映作品情報

「第4回アニムサ祭」では『機動警察パトレイバー EZY』の第一話本編を上映！ また併せて『機動警察パトレイバー』シリーズ作品から出渕裕氏のセレクトによる上映を行います。

第1部は2月14日（土）13時から（12時40分開場予定)第2部は15時から(14時40分開場予定)開催します。

参加には事前申し込みが必要。入場は無料です。

※満席になり次第受付終了。出来るだけ多くの方にご覧いただきたいため第1部・第2部への重複応募はご遠慮下さい。また、参加出来なくなった場合は必ずキャンセルをお願いいたします。

▼応募はこちらから（2026年1月31日（土）20：00より開始予定）

第1部 https://tiget.net/events/460002

第2部 https://tiget.net/events/460003

■開催地 武蔵野公会堂

〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目6番22号

電話番号：0422-46-5121

JR吉祥寺駅南口・京王井の頭線吉祥寺駅から 徒歩2分

２.「第4回アニムサ祭」出演者決定

作品上映後に行われるトークライブでは、「久我十和」役の上坂すみれさん、「天鳥桔平」役の戸谷菊之介さん、『機動警察パトレイバー EZY』監督の出渕裕氏、J.C.STAFFチーフプロデューサーの松倉友二氏（第2部のみ）の出演が決定しました。

３.三鷹エリアにて「『機動警察パトレイバー EZY』コラボステッカー」を配布

上坂すみれ（久我十和 役）戸谷菊之介（天鳥桔平 役）※本リリースに掲載された制作物のデザインは開発中のものであり、予告なく変更される場合があります。

三鷹駅北口から徒歩3分の「武蔵野センタービル」１Fロビーにて、『機動警察パトレイバー EZY』と警視庁武蔵野署とのコラボステッカーを2026年2月21日（土）・22日（日）両日先着500名様 計1000名様に配布します。配布時間は11：00～16：00。配布予定枚数に達した時点で終了となります。

■配布地 武蔵野センタービル

〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-19-18

JR三鷹駅北口から 徒歩3分

４.武蔵境「武蔵野プレイス」にて「『機動警察パトレイバー EZY』 制作資料展示」を実施

JR・西武多摩川線「武蔵境駅」駅徒歩1分の「武蔵野プレイス」にて、『機動警察パトレイバー EZY』の制作資料を展示します。貴重な作画や背景美術資料はここでしか見られないものです。

期間は2026年2月16日（月）～22日（日）※2月18日（水）は休館日のためお休みします。

また、最終日の2月22日（日）には、『機動警察パトレイバー EZY』を制作するJ.C.STAFFの松倉友二チーフプロデューサーによるトークライブを18時より(予定)開催します。参加ご希望の方は公式HP／Xにて今後発表される最新情報をご確認ください。

■開催地 武蔵野プレイス

住所：武蔵野市境南町2-3-18

電話番号：0422-30-1905

アクセス：JR 中央線・西武多摩川線「武蔵境駅」南口下車

徒歩1 分

「アニメノムサシノ（アニムサ）」公式HP・SNS

公式ホームページ https://animan634.com/

公式X @kouhouaniman634(https://x.com/kouhouaniman634)

『機動警察パトレイバー』シリーズとは

汎用人間型作業機械レイバーが普及した近未来の東京で、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威に立ち向かう「ロボットのお巡りさん」――特車二課の日常と活躍を描くメディアミックスプロジェクト、それが『機動警察パトレイバー』だ。初期OVAシリーズからはじまり、当時の平均的なOVA商品よりも大幅な安価な4800円という価格設定戦略と、ロボットをシステムとして描く斬新な視点や精緻な東京の描写、個性豊かなキャラクターの日常に重きを置いたドラマなど内容面での高評価とが相まって大ヒットを記録。

さらにときを同じくして、漫画版も週刊少年サンデーにて連載が開始され、こちらも大きな好評を得る。OVAと漫画、メディアを超えたふたつの作品展開の相乗効果による人気を受け、『パトレイバー』は、その後も劇場版やTVアニメシリーズなど次々と、そして矢継ぎ早に新たな展開を発表。さらには小説やオーディオドラマ、ゲームと、メディアの枠組みを超えて多数の作品を生み出し、「メディアミックス」という手法を先駆的に用いた記念碑的プロジェクトとなった。

『機動警察パトレイバー EZY』とは

「機動警察パトレイバー」シリーズの新作アニメーション作品『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』。

“あれから”30年のときを経た新作に期待が寄せられています。

【STAFF】

HEADGEAR PRESENTS

監督：出渕裕

脚本・シリーズ構成：伊藤和典

キャラクター原案：ゆうきまさみ

コスチュームデザイン協力：高田明美

キャラクターデザイン・総作画監督：佐藤嵩光

演出：海宝興蔵

メカニカルデザイン：海老川兼武・渭原敏明

ディスプレイデザイン：佐山善則

美術：菊地正典・秋山優太

色彩設計：伊藤由紀子

撮影監督：大河内喜夫

編集：仙土真希（REAL-T）

CG監督：森泉仁智

CG制作：GAZEN・J.C.STAFF CG部

音響監督：若林和弘

音響効果：山田香織

音響制作：マジックカプセル

音楽：川井憲次

エグゼクティブプロデューサー：真木太郎

プロデューサー：町田有也

アニメーションプロデューサー：松倉友二(J.C.STAFF)

アニメーション制作：J.C.STAFF

プロデュース：GENCO

配給：松竹ODS事業室・バンダイナムコフィルムワークス

製作：機動警察パトレイバー EZY製作委員会

『機動警察パトレイバー EZY』全8話・全3章構成にて劇場公開決定！

File 1 2026年5月15日（金）劇場公開

File 2 2026年8月14日（金）劇場公開

File 3 2027年3月 劇場公開

【CAST】

久我十和：上坂すみれ／天鳥桔平：戸谷菊之介

【『EZY』公式サイト】

URL：https://ezy.patlabor.tokyo/

【公式X】

@patlabor0810(https://x.com/patlabor0810)

【『パトレイバー』シリーズポータルサイト】

URL: https://patlabor.tokyo/

(C) HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会

主催:アニメノマンガノムサシノ実行委員会(武蔵野商工会議所/一般社団法人武蔵野市観光機構)

協力:武蔵野市、一般財団法人武蔵野市開発公社、武蔵野市商店会連合会、吉祥寺活性化協議会、

三鷹駅北口商店会、武蔵境商店会連合会、株式会社エフエムむさしの、

株式会社ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局