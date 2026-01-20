人気の「お守りづくり体験」の受付を2026年2月2日(月)より再開！【一畑山薬師寺 名古屋別院】

薬師寺

一畑山薬師寺は、2026年2月2日(月)より、名古屋別院にて「お守りづくり体験」の受付を再開いたします。本体験では、開始から1か月足らずで約1,200体のお守りをお分けするなど、当初の想定を大きく上回る反響をいただき、多くの方にご参加いただきました。一時的に受付を休止しておりましたが、このたび体制を整え、2026年2月2日より再開する運びとなりました。再開後は、お守り袋や組み紐の種類をより豊富にご用意していく予定です。多くの方に楽しんでご参加いただけるよう、準備を整えて皆様をお迎えいたします。

お守りづくり体験とは

お守りづくり体験は、2025年12月にスタートした体験型企画で、袋の柄や紐の色、願い事を書く紙のデザインを自由に選び、ご自身の願いを込めた“世界に一つだけのお守り”をお作りいただけます。

制作や申込みの流れなど、詳しくは下記のプレスリリース記事をご覧ください。

由緒あるお寺で“世界に一つだけのお守り”を。12月8日より、オリジナルのお守りづくり体験を開始【一畑山薬師寺 名古屋別院】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000071311.html

詳細

一畑山薬師寺について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71311/table/13_1_3f650d7626c4dbaeaa723d522f30fa73.jpg?v=202601211221 ]

一畑山薬師寺（所在地：愛知県岡崎市藤川町）は、臨済宗妙心寺派に属する寺院で、厄除け・車のお祓い・病気平癒などのご祈祷で広く知られています。御本尊には「一畑薬師瑠璃光如来」をお祀りし、古くから地域の人々に親しまれてきました。また、発祥の地として名古屋市千種区春岡には「名古屋別院」を構えています。

お薬師様の御教えを実践する寺として、被災地支援や地域支援の特産品配布などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。これからも「千年先も、皆様が安心して幸せに過ごせる」ように願い、信仰と地域への貢献に努めてまいります。

【岡崎本堂】

住所：愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

電話番号：0564-48-7111

【名古屋別院】

住所：愛知県名古屋市千種区春岡1-30-9

電話番号：052-761-2105

関連URL

一畑山薬師寺公式Webサイト

https://ichihatasan.or.jp/

一畑山薬師寺 ネット別院

https://ichihatasan.or.jp/shop/

一畑山薬師寺 公式Instagram

https://www.instagram.com/ichihatasan_yakushiji/