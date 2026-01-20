『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す』や『おかしな転生』ほか、TOブックス作品の最新巻が4月に発売決定！
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す』や『おかしな転生』などをはじめとするコミックスやノベルスの4月刊の予約が開始いたしました！解禁タイトルを一部ご紹介いたします。
■『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す』（Celica）
シリーズ累計200万部(紙+電子）突破！
「毒をもって悪を成敗いたしますわ！」
元娼婦の令嬢が悪で正義を貫く、痛快ラブファンタジー！
＜4/1(水)発売開始予定！コミック同日刊行！＞
(C) Bakufu Narayama
断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す10
[著] 楢山幕府
[イラスト] えびすし
価格：1,399円(税込)
ISBN： 9784867949504
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21245)から
▶1～9巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%96%AD%E7%BD%AA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%82%AA%E5%BD%B9%E4%BB%A4%E5%AC%A2%E3%81%AF&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
＜4/1(水)発売開始予定！ノベル同日刊行！＞
(C) Rat Kitaguni / Bakufu Narayama
断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す＠COMIC 第8巻
[漫画] 北国良人
[原作] 楢山幕府
[キャラクター原案] えびすし
価格：759円(税込)
ISBN：9784867949290
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21225)から
▶1～7巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%96%AD%E7%BD%AA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%82%AA%E5%BD%B9%E4%BB%A4%E5%AC%A2%E3%81%AF&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/49602840559659
＜アンソロジーも4/1(水)発売開始予定！＞
(C) Rat Kitaguni / Bakufu Narayama
断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す 公式アンソロジー＠COMIC
[漫画] 宇佐見まる
[漫画] 染屋シノ
[漫画] そらと
[漫画] りんこ。
[漫画] 和泉潤
[カバーイラスト] 北国良人
[原作] 楢山幕府
[キャラクター原案] えびすし
価格：759円(税込)
ISBN：9784867949283
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21224)から
＜（グッズ）アクリルスタンドも4/1(水)発売開始予定！＞
Illustrated by Ebisushi (C)2026 Bakufu Narayama / TO Books.
断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す アクリルスタンド第2弾
えびすし先生描き下ろし！
まるで絵画のような美しいイラストを使用したアクリルスタンドが登場！
［発売元］TOブックス
価格：1650円(税込)
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21278)から
■女性向けレーベル「Celica」とは
TOブックス初ノベル＆コミックス女性向けレーベル
異世界恋愛・ロマンスファンタジーやヒューマンドラマなど、ファンタジー世界を舞台にした女性向けの物語をお届けします。
恋も、夢も、ヒロインが自らの手で運命を掴み取っていく小説・漫画をお楽しみください。
▼特設サイトはこちら
https://celica.tobooks.jp/
■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』
テレ東・ＢＳテレ東・AT-XほかにてTVアニメ絶賛放送中！
シリーズ累計220万部(紙＋電子）突破！
有閑貴族の異世界まったり冒険ファンタジー！
＜4/10(金)発売開始予定！コミック同日刊行！＞
(C) Misaki
穏やか貴族の休暇のすすめ。21
[著] 岬
[イラスト] さんど
価格：1,399円(税込)
ISBN： 9784867949580
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21258)から
▶1～20巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&sp%5Blightnovel%5D=1&page=1)から
＜4/10(金)発売開始予定！ノベル同日刊行！＞
(C) Momochi / Misaki
穏やか貴族の休暇のすすめ。＠COMIC 第15巻
[漫画] 百地
[原作] 岬
[キャラクター原案] さんど
[構成] 鵜呑
価格：759円(税込)
ISBN：9784867949382
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21234)から
▶1～14巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%AE%E4%BC%91%E6%9A%87&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/20000000038686
＜（グッズ）クリアファイルセットも4/1(水)発売開始予定！＞
穏やか貴族の休暇のすすめ。 クリアファイルセット2
原作小説19巻＆第20巻のカバーイラストを使用したクリアファイルセットが登場！
さんど先生のイラストを使用した、2枚1セットのクリアファイルです。
プリントや書類の整理に使いやすいA4サイズで、仕事や勉強の際に大活躍♪
［発売元］TOブックス
価格：1100円(税込)
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21274)から
■『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』
TVアニメ化決定！
シリーズ累計６０万部突破！（電子書籍含む）
美味しい紅茶♪ 屋敷の清掃！ 魔王退治？
全部、メイドの魔法とスキルにお任せください！
乙女ゲームのヒロインがメイドになって大暴れ！！
世界のシナリオをぶっ壊す、勘違いお仕事ファンタジー！
＜4/1(水)発売開始予定！コミック同日刊行！＞
(C) Atekichi
ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！９
[著] あてきち
[イラスト] 雪子
価格：1,399円(税込)
ISBN： 9784867949573
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21254)から
▶1～8巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%89&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
＜4/1(水)発売開始予定！ノベル同日刊行！＞
(C) Keiko / Atekichi
ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC 第7巻
[漫画] 螢子
[原作] あてきち
[キャラクター原案] 雪子
価格：759円(税込)
ISBN：9784867949344
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21230)から
▶1～6巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%89&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/20000000052849
■『おかしな転生』
シリーズ累計200万部突破！（紙＋電子）
U-NEXT・アニメ放題ほかにてTVアニメ絶賛配信中！
少年は「最高のお菓子作り」を夢見て、貧しき領地を変える！
＜4/10(金)発売開始予定！コミック同日刊行！＞
(C) Nozomu Koryu
おかしな転生XXX 道化師たちはこんがりと
[著] 古流望
[イラスト] 珠梨やすゆき
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784867949597
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21259)から
▶1～29巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%AA%E8%BB%A2%E7%94%9F&search_type=all&sp%5Blightnovel%5D=1&page=1)から
＜4/10(金)発売開始予定！ノベル同日刊行！＞
(C) Seriko Iida / Midori Tomizawa / Nozomu Koryu
おかしな転生XIV 最強パティシエ異世界降臨
[漫画] 飯田せりこ
[原作] 古流望
[キャラクター原案] 珠梨やすゆき
[脚本] 富沢みどり
価格：715円(税込)
ISBN：9784867949399
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21235)から
▶1～13巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%AA%E8%BB%A2%E7%94%9F&search_type=all&author=&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/20000000031962
■『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』
TVアニメ第2期制作決定！
＜著者シリーズ累計330万部突破！（電子書籍含む）＞
かわいいが止まらないっ！！！！！！！！
気弱な魔物使いとレアスライムのほのぼのサバイバルファンタジー！
＜4/10(金)発売開始予定！＞
(C) Honobonoru500
最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。16
[著] ほのぼのる500
[イラスト] なま
価格：1,399円(税込)
ISBN： 9784867949627
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21262)から
▶1～15巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%9C%80%E5%BC%B1%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%81%AF%E3%82%B4%E3%83%9F%E6%8B%BE%E3%81%84%E3%81%AE%E6%97%85%E3%82%92%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でコミカライズも好評連載中！＞
▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000045503)から
▶単行本1～8巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E6%9C%80%E5%BC%B1%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%81%AF%E3%82%B4%E3%83%9F%E6%8B%BE%E3%81%84%E3%81%AE%E6%97%85%E3%82%92%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82&search_type=all&author=&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
■『白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます』
ABEMA・dアニメストア・DMM TVほかにてTVアニメ絶賛配信中！
Blu-ray Vol.1＆Vol.2 好評発売中！
シリーズ累計90万部突破！（電子書籍を含む）
君に優しい世界を！
親バカな兄と幼い弟の領地経営ファンタジー！
＜4/10(金)発売開始予定！＞
(C) Yashiro
白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます16
[著] やしろ
[イラスト] keepout
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784867949634
▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21263)から
▶1～15巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E7%99%BD%E8%B1%9A%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C&sp%5Blightnovel%5D=1&page=1)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でコミカライズも好評連載中！＞
▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000049418)から
▶単行本1～7巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%99%BD%E8%B1%9A%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C&search_type=all&author=&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
■その他4月発売の情報はこちらから
https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30&status%5Bpreorder%5D=1(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30&status%5Bpreorder%5D=1)
株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。
TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市
HP：https://www.tobooks.jp/