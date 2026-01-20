ハイタレント株式会社、一般社団法人新経済連盟へ加盟｜「働きがい改革」で日本を変革する

ハイタレント株式会社

ハイタレント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：有吉 洋平、以下、ハイタレント）は、一般社団法人新経済連盟（以下、新経連）へ加盟したことをお知らせいたします。

当社は、「優秀な個の選択肢と可能性を広げ、人類の進化に貢献する」をミッションに掲げ、次代を創る優秀なハイタレントたちが相互に活躍の場を広げ、その連鎖が未来へとつながるエコシステムの構築を行っております。

この度、新経連が掲げる「JX（Japan Transformation）」すなわち、日本経済のプレゼンス低下（失われた35年）に向き合い、経済構造そのものを抜本的に変革するという強い意志と、その必要性に共感し、加盟を決定いたしました。

特に、新経連が提唱する、従来の管理中心の「働き方改革」を超えた、個人の内発的動機と自律を重視する「働きがい改革」は、当社が目指す世界観と完全に合致しています。当社は、「変化を座して待つのではなく、当事者として自らの力で社会を変える」という意志のもと、変革の担い手として本連盟の活動に参画します。

■加盟の目的と背景

当社は、新経連の会員企業として、以下の活動を通じて経済の発展および社会全体の価値向上に寄与してまいります。

- 「働きがい改革」の推進次世代のリーダーやプロフェッショナルたちが、組織の枠を超えて流動的かつ最大限に活躍できるよう、規制改革や政策提言活動に積極的に参加します。働く人の内発的動機を重視する「働きがい改革」を実現し、日本の人的資本の最大化を目指します。- デジタル・AI活用によるイノベーションの社会実装新技術の社会実装を妨げる既存の規制見直しに向けた提言活動に加わるとともに、デジタルやAIを最大限に活用した次世代のプラットフォームビジネスの在り方を会員企業と共創し、デジタルやAIの社会実装を加速させます。

これらの活動を通じて、当社に集うハイタレントの知見を結集し、日本が再び世界で勝てる「人・知・財（資本）」が集まり循環する国となるよう、新経連の活動を通じて「未来の当たり前」を創り上げていきます。

■一般社団法人新経済連盟とは

新経連は、デジタルを軸とした経済と社会の改革に向けて、個人や民間企業の力が最大限に発揮される環境の整備に取り組む、日本で最も新しい経済団体です。

「イノベーション、アントレプレナーシップ、グローバリゼーション、ジャパン・トランスフォーメーション」を掲げ、特にスタートアップ企業やIT企業を中心に、規模や業種の垣根を越えて幅広い業種の企業が加盟しています。政策提言や規制改革の提案を積極的に行い、日本経済の新たな成長モデルの構築を目指しています。

当社が記載されている一般会員企業一覧：https://jane.or.jp/member/ippan/

■ハイタレント株式会社 概要

ハイタレント株式会社が提供するサービス『HiTalent』は、優秀なタレントであるハイタレントと、ハイタレントを活用したい企業をつなぐ案件マッチングプラットフォームです。

現在、ハイタレントとして戦略コンサルティングファーム出身者や投資銀行出身者および、外資IT・マーケティング出身者の方々等にご登録いただいています。

審査済みの3,500名以上のビジネスプロフェッショナルを個人・チームで活用できるフリーランス活用サービスをご提供します。

【社名】ハイタレント株式会社/HiTalent Inc

【設立年月日】2020年1月6日

【代表取締役】有吉 洋平

【公式HP】https://hitalent.co.jp/

【事業内容】ハイタレントと企業をつなぐ案件マッチングプラットフォーム『HiTalent』の運営