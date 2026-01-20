grounds のカプセルトイが登場！人気のシューズがミニチュア版としてストラップに

株式会社FOOLSgrounds ミニチュアストラップgrounds ミニチュアストラップ

株式会社FOOLS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金丸拓矢）が展開する「grounds（グラウンズ）」は、株式会社ターリン・インターナショナル（本社：東京都墨田区、代表取締役：佐藤直志）より、人気シューズをかたどったミニチュアストラップのカプセルトイを1月27日より順次発売します。販売されるカプセルトイは全6種で、いずれもgroundsの象徴的なアウトソール「MOOPIE（ムーピー）」をモデルにしたもの。アーカイブのデザインから人気の高かったものに加え、今回のカプセルトイ開発に合わせて作られたオリジナルカラーも登場します。全国各地のカプセルトイ取扱店ほか、grounds STORE全店舗で販売されます。

概要

商品名：grounds ミニチュアストラップ

商品ページ：https://tarlin-capsule.jp/product/678

価格：500円（税込）

種類：全6種

発売予定日：1月27日（火）より順次発売

販売先：全国各地のカプセルトイ取扱店、およびgrounds旗艦店

grounds STORE 001（150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目18-14）

grounds STORE 002（550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目11-16）

grounds STORE 003（150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目26-12 カワノビルB1F）

grounds STORE 004（150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20-10 SOUTH 3F）

カプセルトイのモデルとなった靴が旗艦店で販売決定

今回カプセルトイのモデルとなった実物のシューズが、grounds旗艦店の各店舗で販売されます。定番人気のアイテムのほかにも、過去のシーズンのアーカイブデザインも再登場。さらに、カプセルトイのために開発された「MOOPIE BLOOD PINK / BLOOD」が実物となって販売されます。

grounds ミニチュアストラップMOOPIE PINK STRAWBERRY / STRAWBERRYMOOPIE BLOOD PINK / BLOODMOOPIE FAM PINK GRADATION / CLEARMOOPIE MARY JANE CAMEL / CAMELMOOPIE MARY JANE ICE GRAY / ICE GRAYMOOPIE MARY JANE SKY PINK / CLEAR AURORA

アイテム名：MOOPIE PINK STRAWBERRY / STRAWBERRY

価格：35,200円（税込）

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：1月27日（火）

アイテム名：MOOPIE BLOOD PINK / BLOOD

価格：35,200円（税込）

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：1月27日（火）

アイテム名：MOOPIE FAM PINK GRADATION / CLEAR

価格：47,300円（税込）

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：3月予定

アイテム名：MOOPIE MARY JANE CAMEL / CAMEL

価格：39,600円（税込）

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：1月27日（火）

アイテム名：MOOPIE MARY JANE ICE GRAY / ICE GRAY

価格：39,600円（税込）

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：現在販売中

アイテム名：MOOPIE MARY JANE SKY PINK / CLEAR AURORA

価格：39,600円（税込）

サイズ：22cm - 26cm

発売予定日：1月27日（火）

grounds

「grounds」は“LEAP GRAVITY”を掲げ、「人間と重力（地球）の関係に変化をもたらすこと」「人間と重力（地球）の接点であるアウトソールと地面を中心とした人間像作り」をコンセプトとした、ソールの形状が特徴的なブランドです。SS25より、パリファッションウィークでのコレクション発表を開始。現在、国内4店舗の直営店をはじめ、世界22カ国・145店舗の卸先に展開。越境ECや訪日客の購買を通じて、100カ国以上のお客様にご愛用いただいています。

株式会社FOOLS

2019年3月に設立。「ファッションブランドのあり方を未来へと前進させる」というミッションを掲げ、業界に改革を促し顧客に新しい選択肢を提案し続けるファッションブランドを企画運営しています。