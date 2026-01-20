「有隣堂しか知らない世界」×サンスター文具、2月6日より『R.B.ブッコロー 未確認飛行栞』を発売

株式会社有隣堂

株式会社有隣堂(本社：神奈川県横浜市 代表取締役 社長執行役員：松信健太郎)は、サンスター文具株式会社（本社: 東京都台東区 代表取締役社長: 吉松幸芳）とコラボレーションした『R.B.ブッコロー 未確認飛行栞』を2月6日（金）より、有隣堂各店舗にて発売いたします。

コラボしおり開発の背景

本商品は、当社YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」への出演をきっかけに、同チャンネルの名物ゲストであるサンスター文具の阿部みずき氏と、MCのR.B.ブッコローによるコラボレーションにより誕生いたしました。これまで計6回にわたり、独自の視点で多種多様な文具の魅力を発信してきた阿部氏の情熱と、当社の「読書文化をユニークに彩りたい」という想いが合致し、共同開発が実現しました。サンスター文具のヒット商品である『未確認飛行栞』のギミックを活かし、UFOの光線によってR.B.ブッコローが文章とともに連れ去られる特別仕様のデザインとなっています。本を閉じればUFOが浮遊し、開けば次に読みたい一行を照らし出すという高い機能性と遊び心が詰まった一品です。

詳細情報

- 商品名：R.B.ブッコロー 未確認飛行栞- 発売日：2026年2月6日(金)- 価格：440円(税込)- 仕様：【本体サイズ】約幅 27mm×高さ 90mm×奥行 0.6mm 【材質】PP- 概要：文庫本など、縦書き書籍の紙一枚に挟んで使う栞。その姿はまるで、未確認飛行物体が本に書かれている文字をR.B.ブッコローと一緒に吸い込んでいるよう。読みたい行も照らしてくれる。- 販売店：有隣堂各店（一部店舗除く）、ヤフーショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/yurindo/4901770053011.html)

店舗により販売方法・商品の位置が異なりますのでご注意ください。詳細は各店舗にお問い合わせください。

※下記店舗では販売いたしません

有隣堂 戸塚駅地下売店、有隣堂 グラングリーン大阪店、有隣堂 医学書センター北里大学病院店、誠品生活日本橋(イベント時を除く)、ヒビヤセントラルマーケット、音楽教室・楽器販売、カルチャーセンター

※ご予約不可、お取り置き不可、代引配送不可、お買い上げ個数制限なし

※販売情報の詳細は、有隣堂ホームページ、SNS公式アカウントにてお知らせいたします。

有隣堂ホームページ https://www.yurindo.co.jp/

「有隣堂しか知らない世界」X（旧Twitter） @Yurindo_YouTube(https://twitter.com/Yurindo_YouTube)

関連動画

有隣堂しか知らない世界391

【今年の新商品】個性強すぎ文具の世界 その７.

動画URL：https://youtu.be/EPa26QIL-2w

公開日：2026年1月20日(火)

出演：R.B.ブッコロー、阿部みずき（サンスター文具）

有隣堂しか知らない世界353

【欲しい…？】個性強すぎ文具の世界 その６.

動画URL：https://youtu.be/_vgGXdu8G44

公開日：2025年7月22日(火)

出演：R.B.ブッコロー、阿部みずき（サンスター文具）

YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」について

「有隣堂しか知らない」様々な世界を、スタッフが愛をこめてお伝えするチャンネルです。創業116年の老舗書店独自の世界観を、ぜひ楽しみながらご覧ください。きっと皆さんの役に立つ情報があるはずです。

- チャンネル開設日：2020年6月30日 〈毎週火曜更新〉- チャンネル登録者数：48.2万人(2026年1月20日現在)- YouTube：https://www.youtube.com/@Yurindo_YouTube- X(旧Twitter)：https://twitter.com/Yurindo_YouTube- ホームページ：https://www.yurindo.co.jp/youtube-yuseka/