【資料公開】大企業のBtoBマーケのボトルネックをAIで解消。「顧客起点」を実現する“裏側のマーケ業務”を自動化する仕組みとは

AIトランスフォーメーションで業務改革を支援する株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中平健太）は、大企業のマーケティング・営業企画部門に向け、ホワイトペーパー【顧客起点のマーケティングをAIで実現する仕組み～大企業のBtoBマーケ＆営業の業務効率化事例～】を公開しました。

【背景と課題：なぜ「顧客起点」はスローガンで終わるのか】

「顧客起点でマーケティングをしたい」──そう掲げながらも、多くの現場では「プロダクトアウト（作って売る）」の運用から脱却できていません。

その原因は、担当者のスキル不足や意識の問題ではありません。「顧客起点」を本気で実行しようとすると、市場・競合・顧客データの収集・分析といった“裏側の業務量”が爆発的に増え、物理的に回らなくなるという「構造的なボトルネック」が発生するためです。

日々の運用に忙殺され、戦略策定や仮説づくりまでたどり着けない。この「リソースの壁」こそが、BtoBマーケティングの変革を阻む最大の要因でした。

【解決の鍵：AIを“便利ツール”ではなく“プロセスの担い手”として活かす】

この課題に対し、ガラパゴスが提唱するのは、個人の業務を補助する「チャット型AI」ではなく、業務プロセスそのものを実行する「オペレーティブAI」の導入です。

「市場・競合分析」「顧客セグメント抽出」「トークスクリプト作成」など膨大なタスクを、人が画面上で逐一指示するのではなく、裏側のAIワークフローが自動的に処理する仕組みを構築しました。

実際に売上数千億円～1兆円規模の大企業において、この仕組みを導入した結果、複雑な商材・市場における「競合比較」や「勝ち筋の分析」をAIが網羅的に実行し、人はAIが出した分析結果に基づく「意思決定」と「顧客との対話」に集中できる体制を実現しています。



【本ホワイトペーパーで得られる知見】

本資料では、AI活用によって「顧客起点」を絵に描いた餅で終わらせず、実務として回し続けるためのノウハウを紐解きます。

「やりたいのに、やり切れない」構造の正体：顧客起点を阻む「リソース」「スキル」「データの壁」と、その突破口

オペレーティブAIによる「5つのプロセス変革」：情報収集からコンテンツ生成まで、AIに任せるべき“裏側業務”の切り分け方

脱・チャット型AIの設計思想：現場の運用（スプレッドシート等）を変えずに、AIを業務フローに溶け込ませる定着の条件

売上数千億円企業の導入事例：複雑な事業構造を持つ大企業が、どのようにAIで「勝ち筋」を見つけ出したかの取り組みの全体像

【このような方におすすめ】

【BtoBマーケティング・営業企画責任者】：「顧客起点」を掲げているが、日々の運用に忙殺され、施策の解像度が上がらないと感じている方

【DX推進・経営企画担当者】：生成AIを導入したものの、「個人の時短」で止まっており、組織的な業務変革（AX：AIトランスフォーメーション）につなげたい方

【大企業の事業責任者】：データや商材が散在しており、市場・競合分析に膨大な時間がかかっている方

膨大なデータ処理などの“裏側業務”をAIに任せ、マーケターが本来向き合うべき業務に集中するための設計図を、ぜひ本資料でご覧ください。

【ホワイトペーパー概要】

- 公開日：2026年1月8日- 形式：PDF（無料ダウンロード）- ホワイトペーパーダウンロードURL：https://ai.glpgs.com/documents/wp-02/

【Galapagos AI サービス概要】

Galapagos AIは、10年以上のAI研究開発と自社での大規模AI変革実績を基盤に、業務に特化したAIプロセス構築を支援するサービスです。マーケ・営業・制作・バックオフィスなど多様な業務を、独自のAI基盤と高度なプロンプト開発力で自動化し、工数削減・精度向上を実現。AIソリューション、プロダクト、AI人材レンタル、研修、AI BPOまで一気通貫で提供し、現場に根付くAI活用を推進します。

【株式会社ガラパゴスについて】

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。業務特化型AI開発・活用支援サービス「Galapagos AI」と 広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

