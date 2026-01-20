スマートニュースCOO 任 宜氏、エンジェル投資家としてUnito（ユニット）を支援開始

株式会社Unito

帰らない日は家賃がかからない住まい「unito（ユニット）」を提供する株式会社Unito（東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下当社）は、スマートニュース株式会社COO任 宜氏が、エンジェル投資家としてプロダクト部門の開発戦略などにおいて当社をご支援いただく運びとなったことをお知らせいたします。

本取り組みは、プロダクト開発・事業成長の両面における戦略強化を目的とし、任氏が持つ世界基準のプロダクト視点と組織・事業成長の知見を当社に取り入れることで、当社の成長基盤をさらに高めることを目指すものです。

■ 任 宜氏による支援の背景

当社は、「暮らしの最適化の追求」をパーパスに掲げ、住んだ日数分だけ家賃を支払う家賃システム『リレント』※1 を中心に、レジデンスという「住まい」のアセットに、宿泊機能を組み合わせた、暮らしにおけるイノベーションを推進してまいりました。

2022年には東急株式会社と物件を共同開発、2023年には三井不動産株式会社、文部科学省共済組合などとの協業を開始するなど、不動産デベロッパーをはじめとする多くの企業の皆様と、多様なリレント専用物件の自社開発を進めております。

米国と日本を行き来するワークスタイルの中で、任氏に当社サービスを評価いただいたことをきっかけに本取り組みが実現しました。日米両市場で事業をリードし、プロダクト・事業双方の視点を持つ任氏をお迎えし、事業成長の一層の推進に取り組んでまいります。

※1 リレントに関する特許：特許第6844050号／特許第7504404号

■任 宜氏 略歴

当社が展開するソフトウェアサービス群（一例）

東京大学工学部化学生命工学科卒業、同修士課程修了。戦略コンサルティングファームのドリームインキュベータ社にて、官庁及びIT/エンタメ/製造業などのコンサルティング業務に従事した後、中国オフィスの立ち上げに参画。

その後、DeNA社に入社し、DeNA Chinaの立ち上げに参画。DeNA Chinaの副社長として戦略、人事、アライアンス、ゲーム開発など各ポジションを歴任。2014年2月よりDeNA ChinaのCEOに就任し、DeNAの本社のアジア圏担当の執行役員も兼任。DeNA Chinaを中国国内有数のモバイルゲームパブリッシャーにまで育てあげ、中華圏、韓国のみならず、日本や北米にもゲーム事業を展開。 DeNA Chinaの黒字化も達成。その後、2019年にスマートニュース株式会社に入社。CSOとして人事、戦略、Fianance、Corporate、新規事業などを管掌した後、現在COOとして全社のビジネス全般およびP/L全体を管掌。

■ コメント

写真左より、当社取締役CMO玉木 崚爾、スマートニュース COO 任 宜氏、当社代表取締役近藤 佑太朗

スマートニュース株式会社 Cheif Operating Officer 任 宜氏

私自身、米国・日本をはじめとする複数市場で事業に携わる中で、暮らしや移動をめぐる価値観が大きく変化していることを実感し、その中で自分でもより自由な暮らし方を模索しています。Unitoが取り組む「フレキシブルに暮らせる社会づくり」は、その答えの1つであり、その探索は今後の世界にとって非常に重要な挑戦だと感じています。

今後近藤さんをはじめ、Unitoのみなさんが新しい世界の形を作っていく一助になれることをとても楽しみにしております。ぜひ一緒に新しい暮らし方や移動の仕方を作っていきましょう！

株式会社Unito 代表取締役 近藤佑太朗

任氏のように、プロダクトと事業の双方に高い知見をお持ちの方に当社を応援していただけることを、大変光栄に存じます。任氏には当社サービスの価値をご評価いただき、その専門性と多角的な視座がUnitoの事業方針とも高い親和性を有することから、今回の取り組みが実現いたしました。

今後は、任氏の知見を踏まえつつ、プロダクトの高度化や新たな事業機会の創出など、事業基盤の一層の強化に取り組んでまいります。当社が掲げる「暮らしの最適化」の実現に向け、引き続き取り組みを加速してまいります。

■ 採用活動強化について

採用カンパニーデック：https://speakerdeck.com/unito/unito-company-deck-2025(https://speakerdeck.com/unito/unito-company-deck-2025)

Unitoでは、事業拡大に伴い採用を強化しています。当社は2024年10月にGreat Place to Work(R) Institute Japanより「働きがいのある会社」に認定され、さらに2025年1月には「Technology Fast 50 2024 Japan」10位に選出されました。成長と働きやすさを大切にするUnitoで、新しい暮らしの未来を一緒に創りませんか？

～カジュアル面談（オープンポジション向け）受付中～

当社人事担当とのカジュアル面談を随時受け付けています。「まずはポジションを問わず、Unitoのことをもう少し知りたい」という方は、ぜひこちらからお気軽にご予約ください。

＜カジュアル面談 開催概要＞

開催方法：オンライン

参加申し込み：https://herp.careers/v1/unitoinc/PWJoRpbHcHni

■ 株式会社Unitoについて

「暮らしの最適化の追求」をパーパスに掲げ、帰らない日は家賃がかからないホテル・サービスアパートメントの企画・開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で住むことができるお部屋探しプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、唯一無二のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、最前線で世界の暮らしの最適化を追求していきます。

サービスサイト：https://unito.life/

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

コーポレートサイト：https://unito.life/company

【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡

MAIL：pr@unito.me