SQUEEZE、リアルゲイトと包括提携し都心4拠点でホテル展開築古ビル再生と高効率化運営の共同推進により新たな不動産価値を創出へ

株式会社SQUEEZE

ホテル・観光業界のAXを推進する株式会社SQUEEZE（本店：北海道北広島市、代表取締役CEO： 舘林 真一）と、株式会社リアルゲイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩本 裕）は、築古ビ ルを再生した都市型ホテルの開発・運営事業において、包括的な提携契約を締結いたしました。

本取り組みでは、SQUEEZEの宿泊運営基盤（オペレーションプラットフォーム「suitebook」、ク ラウドオペレーション、システム導入支援）と、リアルゲイトの築古ビル再生ノウハウを統合 し、企画段階から開発・運営・収益管理までを一体で支援する都市型ホテルモデルを推進します。

その第一弾として、2026年1月17日に「SHIFT HOTEL SHIBUYA HATAGAYA」を開業し、以降、幡 ヶ谷、神南（渋谷区）および東麻布、田町（港区）へと展開を進め、2027年1月までに計4拠点・ 約50室の開業を予定しています。

築古ビル再生を起点に、ホテルとシェアオフィス等の用途を組み合わせたハイブリッド展開を行うことで、複合的かつ持続可能な不動産モデルの構築を目指していきます。

■ 包括提携の背景と目的

全国的に社会課題となっている遊休不動産や築古・老朽化ビルの増加に対し、単なる用途転換で はなく、持続的に収益性を高める再生モデルが求められています。

株式会社SQUEEZEは、自社ブランド「Minn」をはじめとするアパートメントホテルを中心に、全国40施設のホテル運営で培った知見を基盤に、高効率な宿泊運営と、データを一元管理・活用す る統合型プラットフォーム「suitebook」による次世代のホテル運営モデルを確立してきました。 一方、株式会社リアルゲイトは、都心部を中心に100棟を超える築古ビル再生で培った建築・設 計・運営のノウハウと独自の企画力を活かし、都市のストックを新たな価値へと転換してきました。

「SHIFT HOTEL SHIBUYA HATAGAYA」Before / After（築古ビルをホテルへ再生）

今回の取り組みでは、両社の強みである「不動産再生」と「運営モデル」を組み合わせ、企画・ 設計から運営・収益管理までを一体で支援する体制を構築します。 用途やフロア構成を物件特性に応じて設計し、ホテルにシェアオフィスや店舗機能を組み合わせ ることで、宿泊利用にとどまらず日中利用や来街者需要を取り込み、時間帯や曜日を問わない、 複数の安定した収益機会を創出します。

このような収益構造を構築することで、法規制や構造上の制約から活用が難しかった築古ビルやスモールスケールの物件においても、解体・新築に依存しない、持続可能な再生モデルの実現を 目指します。

■ 両社が協働で実現する価値

築古ビルを活用したハイブリッド型開発において、それぞれの専門性を掛け合わせ、企画・再生から運営・収益管理までを一貫して支援できる共同体制を構築しています。 両社が連携することで、建物の再生価値と運営の成立性・収益性を同時に高め、総合的な価値提供を可能にします。

また、2026年1月17日開業の「SHIFT HOTEL SHIBUYA HATAGAYA」の開業および本提携にあわせて、リアルゲイトとSQUEEZEによる対談Note記事を同時公開しています。

Note記事URL：https://note.squeeze-inc.co.jp/n/nca4c484ed3b6

■今後の展開

・2027年1月までに都心4拠点・約50室を順次展開

本提携に基づき、幡ヶ谷、神南（渋谷区）および東麻布、田町（港区）の4拠点において、約50室規模の都市型ホテルを展開予定です。2027年1月までに全拠点の開業を予定しており、都心部の小規模・築古物件を対象に、再生・開発・運営が一体となったモデルの横展開を推進してまいりま す。これにより、不動産オーナーが抱える課題解決に寄与する、持続可能な再生モデルの確立を 進めていきます。

・第一弾：「SHIFT HOTEL SHIBUYA HATAGAYA」開業

本プロジェクトの第一弾として、幡ヶ谷（渋谷区）にて「SHIFT HOTEL SHIBUYA HATAGAYA」を開業いたしました。

関連リリースはこちら：https://squeeze-inc.co.jp/archives/3780/

■ 株式会社リアルゲイトについて

会社名：株式会社リアルゲイト

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

設立：2009年8月24日

代表者：代表取締役 岩本 裕

事業内容： 都心の築古ビルをスタートアップ向けオフィスや店舗、ホテル等へ再生。

独自の技術力と企画運営力を強みに、最適な空間を創出し不動産の価値を最大化。

環境にも配慮した、持続可能な街づくりを目指します。

公式HP：https://realgate.jp/

メディア型オフィス検索サイト：https://ordermade-tokyo.jp

■ 株式会社SQUEEZEについて

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.)

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

創業：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO 舘林 真一

事業内容：クラウド型宿泊管理システム「suitebook」を中心としたAX（宿泊運営のデジタル変 革）プラットフォームの提供、AIを活用した収益最大化や業務効率化の支援、ホテル・宿泊施設 の企画・運営、遠隔接客や清掃などの運営サポートサービス

公式HP：https://squeeze-inc.co.jp