ショートドラマ「BAD NIGHT ROMANCE」ショートドラマアプリ「FANY :D」にて1月20日(火) 12時より配信開始

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブはショートドラマ作品「BAD NIGHT ROMANCE」を、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて2026年1月20日(火) 12時より配信開始することをお知らせいたします。

ストーリー

(C)2026 FANYStudio

毎晩、夢の中で同じ男性と甘いスキンシップを交わす女優ジウ。

ときめく“夢の中の恋人”は、現実では毒舌満載のツンデレ新人監督ヒョヌだった？！

そんな彼の映画にキャスティングされてしまったジウ。

夢と現実を行き来する危うくも刺激的な日々が始まる。

この“夢の中のロマンス”、現実でも続くことができるのだろうか？

■主なキャスト

イ・チェイン、コン・ジュハン、パク・ソンヒョン、チェ・ジュンハン、ユンジン

■スタッフ

監督：イ・ギュビン

製作著作：FANYStudio

制作スタジオ：吉本興業、WHYNOT MEDIA

■FANY :D概要

「FANY :D」は「人間の欲望を解放するショートドラマアプリ」をコンセプトに、1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴頂きその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリ。

【Web・SNS】

公式サイト：https://fany-d.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@FANY_Drama

Tiktok：https://www.tiktok.com/@fany__d

Instagram：https://www.instagram.com/fany.drama/

X：https://x.com/FANY_Drama

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/