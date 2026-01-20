なぜ、人事制度を作っても現場は動かないのか ― 経営と現場をつなぐ「行動等級」の設計ポイント ―
組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『なぜ、人事制度を作っても現場は動かないのか ― 経営と現場をつなぐ「行動等級」の設計ポイント ―』セミナーを2026年2月12日（木）12:15～12:45に開催することをお知らせいたします。
概要
人事制度を整えたはずなのに、
・評価に納得感がない
・管理職によって評価がバラつく
・結局、現場の行動が変わらない
このような課題を感じていませんか。
多くの企業で起きている問題は、評価制度そのものではなく、
「経営が求める行動」と「現場で実際に評価されている行動」がズレていることにあります。
本セミナーでは、
・なぜ人事制度は形骸化してしまうのか
・経営と現場のギャップはどこで生まれるのか
・そのズレを埋めるために、行動等級（コンピテンシー）をどう設計すべきか
について、これまで多数の人事制度設計・運用支援を手掛けたコンサルタントが、事例を交えて解説します。
「人事制度はあるけど、うまく機能していない」
「シンプルで現場でちゃんと使える人事制度を作りたい」
そんな経営者・人事担当者の方におすすめの内容です。
【お申し込みはこちらから】
https://sele-vari.co.jp/seminar/202602121/
プログラム
１.なぜ人事制度は「作っただけ」で終わってしまうのか
・ よくある人事制度の失敗パターン
・ 「制度が悪い」のではなく「構造が噛み合っていない」という視点
２.人事制度が形骸化する組織の共通点
・ 経営の期待が現場に正しく伝わっていない
・ 管理職は期末評価の時期になってから頭を抱える
３.行動等級（コンピテンシー）が果たす本来の役割
・ マルバツをつける仕組みではない
・ 経営が求める行動を、現場で使える言葉に翻訳する
・ シンプルさこそ、運用のカギ
４.制度設計前に整理すべきポイント3選
・ 経営が求める社員への期待は言語化できているか？
・ 管理職が評価で困っていることは何か？
・ 等級・評価・報酬、人事制度の3本柱に整合性はあるか？
※一部内容変更の可能性があります
開催概要
開催日程： 2026年2月12日（木）12:15～12:45
開催形式： Zoomによるオンライン開催
参加費用： 無料
【お申し込みはこちらから】
登壇者
山田 沙樹
大阪大学大学院人間科学研究科修了。
学生時代は、行動分析学や発達心理学を専攻。
人間の行動背景や発達過程について研究。
未就学児から高齢者に至るまで様々な発達段階の人が持つ
生きづらさに触れ、個人を取り巻く環境の重要性に気づく。
現在はセレクションアンドバリエーションにて、「組織・人事制度設計を通じて、個人と組織の成長を支援したい」と志し、クライアントの風土改革に日々奮闘している。（国家資格 公認心理師 保有）
セレクションアンドバリエーション株式会社について
「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。
企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。
■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援
代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。
今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。
■2020年度以降のご支援実績企業の一部
製薬業（東証プライム上場）
ITプラットフォーマー（東証プライム上場）
専門商社（東証プライム上場）
システム開発業（東証プライム上場）
監査法人系コンサルティングファーム
通信建設業（東証プライム上場）
その他非上場企業（製造業、サービス業等）
【会社概要】
ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする
会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社
本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F
事業内容： 組織・人事コンサルティング
設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）
会社HP： https://sele-vari.co.jp/