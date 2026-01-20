「東京マラソン2026」開催を記念したランニングシューズ2タイプを発売

アシックスジャパン株式会社

アシックスジャパンは、2026年3月1日の「東京マラソン2026」開催を記念し、ランニングシューズ「NOVABLAST 5（ノヴァブラスト5）」と「GEL-NIMBUS 28（ゲルニンバス28）」の限定モデルを、2月5日からアシックスオンラインストアで先行発売し、2月12日からアシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）、スポーツ用品店で順次発売し、2月26日から2月28日の3日間開催される「東京マラソンEXPO 2026」の会場でも販売します。

メーカー希望小売価格は、「NOVABLAST 5 TOKYO」が20,900円（税込）、「GEL-NIMBUS 28 TOKYO」が26,400円（税込）です。

今回発売する商品は、「アシックス」ブランドを代表するシューズをベースに、「東京マラソン2026」のテーマカラーであるオレンジをアクセントに取り入れています。アッパー（甲被）やミッドソール（アッパーと靴底の間にある中間クッション材）には、日本語の「息吹」という言葉に着想を得たグラフィックを、日本の伝統工芸である「型紙」からインスピレーションを受けて大胆に表現しています。また、かかと部と中敷きには「東京」の文字を施しています。

アシックスジャパンは、「東京マラソン2026」のオフィシャルパートナーです。

〇「NOVABLAST 5」について

「NOVABLAST 5」は、ボリューム感のあるデザインとしながら、履いてすぐに軽さと優れた反発力が感じられるなど、爽快な走り心地を追求したランニングシューズです。靴底の中央部分にくぼみを付け、荷重がかかった時に変形しやすくしたのが特徴で、復元する力が変形した素材に働き、トランポリンのように弾むような感覚が得られるようになっています。ミッドソール全面に軽量で反発性に優れたクッションフォーム材「FF BLAST MAX（エフエフブラストマックス）」を採用しています。前モデルに使用していたクッションフォーム材と比較し反発性を約8.5%向上させました。

ペース走やジョグといったデイリートレーニング用としてもおすすめです。

〇「GEL-NIMBUS 28」について

「GEL-NIMBUS」シリーズは、1999年から展開している、当社を代表するクッション性を重視した高機能モデルのひとつです。「NIMBUS」はラテン語で「雲」を意味し、文字通り走りを軽く快適に感じさせ、雲の上で走っているような履き心地を提供します。

「GEL-NIMBUS 28」は、靴底の必要な箇所にのみラバーを配置することで、グリップ性と耐久性は前モデルと同様のまま、約20g※の軽量化を実現しました。

これからランニングをはじめる方、フルマラソン完走をめざす方におすすめです。

※男性用 27.0cm/女性用 25.0cmでの比較

〇商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/283_1_5fff76586e646cfa5eefc3f9f836320b.jpg?v=202601211221 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/283_2_586ee6b5063f6af5dffbc32ee93ea706.jpg?v=202601211221 ]

〇東京マラソン2026限定アパレル・アクセサリーの販売について

ランニングシューズ2タイプにあわせて、「東京マラソン2026」の開催を記念した限定アパレル・アクセサリーを同時販売します。複雑な東京マラソンのコースをモチーフとした「RUN TOKYO」のタイポグラフィや、東京マラソンのシーンをコミック風にまとめたデザインなど、大会の特別感を演出するオリジナルデザインを採用し、参加ランナーはもちろん、大会を応援するみなさまやお子さまにもお楽しみいただける商品を用意しています。

商品の詳細情報は、アシックス東京マラソン2026特集サイトをご確認ください。

〇東京マラソン2026特集サイト

https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/running/tokyomarathon(https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/running/tokyomarathon)

【ご参考：プレスリリース】

・軽量で反発性に優れ、よりスピードを出しやすくなったランニングシューズ「NOVABLAST 5」を発売 心地よいバウンス感を追求し、跳ねる楽しさを提供！

https://corp.asics.com/jp/press/article/2024-11-07

・快適な履き心地を追求したランニングシューズ「GEL-NIMBUS 28」を発売

https://corp.asics.com/jp/press/article/2026-01-05_gel-nimbus_28(https://corp.asics.com/jp/press/article/2026-01-05_gel-nimbus_28)