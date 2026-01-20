韓国を代表する人気シンガーソングライター、IU（アイユー）について一冊まるまる書かれたファン必携の書籍が待望の邦訳刊行！

株式会社ディスクユニオン

♦韓国では「国民の妹」の愛称で親しまれる人気歌手、IU（アイユー）。

♦「パーフェクト・オール・キル」（＝韓国のオンライン音楽ランキング総合チャートにおいて、「リアルタイム」「日間」「週間」のすべてで同時に首位を獲得すること）を歴代最多の 22 曲で達成した超実力派シンガーソングライター。

♦アメリカのビルボード誌が選ぶ「2010年代の優れた K-POPソング 100」で代表曲「Good Day」が第 1位に輝くなど、世界的に見てもその実力は折り紙つき。

♦日本でも絶大な人気を誇り、2024年に行われた最新の来日コンサート（横浜アリーナにて2日間開催）はチケット完売。





♦本書ではIUの楽曲を一曲ずつ丁寧に解説し、その歌唱表現や感情の込め方、マイクの使い方に至るまでを徹底分析。♦さらに、歌手・作曲家・作詞家・ボーカルトレーナー・音楽科教授など、音楽の第一線で活躍するプロフェッショナルたちへの取材を通して、IUというアーティストの凄みと唯一無二の魅力を多角的に描き出す。♦巻末にはデビューから現在までの歩みを網羅したIU事典「All about IU」も収録。〈著者略歴〉チョ・ソンジン音楽評論家、音楽ジャーナリスト。音楽専門誌「月刊ミュージックランド」「ホットミュージック」の編集長を務め、2006年には人気歌手の歌唱法を分析する韓国初のコラムを日刊紙「中央日報」に連載。1,000枚を超えるアルバムのライナーノーツを手がけたほか、Bugs!のメディア／コンテンツディレクター、ソウルジャズアカデミー（現SJA実用専門学校）学科長、「亜州経済」文化芸能部長を経て、現在は「スポーツ韓国」にてコラム「チョ・ソンジンの歌唱神功」を連載中。時計愛好家・コレクターとしても知られ、時計ライターとしても活動する。主な著書に『STRAYKIDS 永遠に終わらない彼らの物語』（KADOKAWA）、『私たちが知らなかったイム・ヨンウンの話』『ロックミュージックに熱狂する当然の理由』『ヘヴィメタル大辞典』『ジャズアルバムガイド300』『HOT GUITAR PLAYERS 515 - 世界のギターヒーロー515人の演奏世界』（以上、未邦訳）など。〈訳者略歴〉藤田麗子フリーライター、翻訳家。訳書にキム・ダスル『あなたの人生を変えるのはあなたしかいない』（宝島社）、クォン・ナミ『面倒だけど、幸せになってみようか 日本文学翻訳家の日常』（平凡社）、キム・ジェシク『たった1日もキミを愛さなかった日はない』（扶桑社）、キム・ウンジュ『悩みの多い30歳へ。』（CEメディアハウス）、ジョン・センムル『私は今日も私を信じる 「自分だけの魅力」の磨き方』（大和書房）、クルベウ『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（ダイヤモンド社）などがある。《書誌情報》『IUを読む時間 歌声と言葉からたどるシンガーソングライター』著者：チョ・ソンジン訳者：藤田麗子判型：四六判・並製・304ページ（予定）予価：本体2,600円＋税ISBN：978-4-86647-260-7発売日：2026年3月3日（火）発売元：株式会社ディスクユニオン発行元：DU BOOKS商品紹介ページ：https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK415

全国の書店、オンライン書店、レコード店で販売