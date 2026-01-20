【女性2,302名回答】「ラボグロウンダイヤモンドの婚約指輪はあり？なし？」に関するアンケート調査結果【2026年1月実施】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「ラボグロウンダイヤモンドの婚約指輪はあり？なし？」に関するアンケートを女性2,302名に対して2026年1月12日に実施いたしました。

■ラボグロウンダイヤモンドの婚約指輪について、あなたの考えに近いものを選んでください。 ※ラボグロウンダイヤモンド：研究室（ラボ）で作られた、成分・硬さなどが天然ダイヤと同じダイヤモンドです。

あり(13.1%)

どちらかといえばあり(18.5%)

どちらかといえばなし(13.1%)

なし(7.7%)

わからない（判断できない）(47.7%)

■どちらかといえばなし 「どちらかといえばなし」「なし」を選んだ方へ。理由として近いものを選んでください（複数選択可）

※上位5項目

- 天然ダイヤにこだわりたい- 「婚約指輪＝天然」というイメージがある- 将来の資産価値が気になる- パートナーの気持ちが一番大事- 品質（輝き・耐久性）に納得できれば良い

■婚約指輪を選ぶとき、あなたが重視するポイントはどれですか？（複数選択可）

※上位5項目

- デザイン- 特に重視する点はない／わからない- 価格- 品質（透明度・輝き）- 石の大きさ（カラット）

<本アンケートデータの活用事例>

ありえない？ラボグロウンダイヤモンドの婚約指輪、20・30代女性の3割超が「あり」

https://wellfy.jp/posts/35091



婚約指輪はありえない？ラボグロウンダイヤモンドのリング後悔しない選び方

https://lumera-diamond.jp/media/443/

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

＜ラボグロウンダイヤモンドの婚約指輪はあり？なし？に関するアンケート調査概要＞

調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2026年1月12日

有効回答者数：2,302名

※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

※有効回答者数については、質問項目により異なります

<アンケート結果をご利用いただく場合のご注意>

出典元として

「アイコニット・リサーチ」調べ https://www.iconit.jp/

と明記してください。

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」について

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン「Camreader」を実装することで、速く正確な読み取り機能を実現しています。バーコード読み取り機能以外にも、便利な機能やコンテンツを無料でご提供しています。また、楽天ポイントの他、複数のポイントサービスと連携しており、「ポイ活」ユーザーにも定評があるスマートフォンアプリです。

「アイコニット・リサーチ」について

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」ユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチです。一日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

https://www.iconit.jp/iconit-research/