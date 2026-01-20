ALPHA DRIVE ONE待望の初登場！ENHYPEN、SEVENTEEN新ユニットDxSほか豪華ラインナップでお届け！『SBS人気歌謡』最新回が 「Music K」にて日本最速・独占配信開始

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、韓国で1月18日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日1月19日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

(C) SBS

『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』:視聴はこちら(https://amzn.to/3LLp5zz)

1月第2週目の放送には、ALPHA DRIVE ONE、ENHYPEN、DxS(SEVENTEEN)、SAY MY NAME、LIGHTSUM、インソン(SF9)、WAKER、Apink、idntt、ジュホン(MONSTA X)、シン・スヒョン、LNGSHOT、クォン・ウィビン、チュウの合計14組の豪華アーティストが大集結。

(C) SBS

昨年7月から9月にかけて放送された、韓国の大人気グローバルオーディション番組「BOYS II PLANET」から誕生した実力派ボーイズグループ“ALPHA DRIVE ONE”。JUNSEO、ARNO、LEO、GEONWOO、SANGWON、XINLONG、ANXIN、SANGHYEONの8人で構成され、昨年12月には先行公開シングル をリリースするなどデビュー前から大きな注目を集めていた彼らが、今月12日に待望の正式デビューを迎えました。

(C) SBS

そんな世界から絶大な人気を誇る“ALPHA DRIVE ONE”が、ついに「SBS人気歌謡」に初登場。昨年開催された「2025 MAMA AWARDS」にて初パフォーマンスを披露し話題となった に加え、デビューと同時に公開されたTHE 1ST MINI ALBUM『EUPHORIA』のタイトル曲 を披露し、完成度の高いパフォーマンスで、ファンの心を掌握。

(C) SBS(C) SBS

さらに、デビュー当初からヴァンパイアという独自のコンセプトで、多くの人々を魅了してきた“ENHYPEN”も、今月16日に発売した7th Mini Album『THE SIN : VANISH』のタイトル曲 を引っ提げてカムバック。「罪」をモチーフにした新シリーズ『THE SIN』の始まりとなる新アルバムでは、6つの楽曲と共に、1つのスキット、そして韓国語・英語・日本語・中国語の4つの言語で制作されたナレーションが収録。日本語版のナレーションでは、「呪術廻戦」をはじめとする数多くの作品で声優を務め、俳優としても幅広く活動する津田健次郎が参加するなど、グローバルなコラボレーションでも話題を呼びました。そんな注目作のタイトル曲 が放つ、迫力あふれる圧巻のステージをお楽しみください。

(C) SBS

そして、全世界で絶大な人気を誇るK-POPグループ“SEVENTEEN”から新たに誕生した新ユニット、“DxS”も満を持して登場。グループ内でメインボーカルを務めるDKとSEUNGKWANによって結成され、今月12日に1st Mini Album『Serenade』をリリースした彼ら。MVに実力派俳優のイ・ユミとノ・サンヒョンが出演し大きな注目を集め、次第にすれ違っていく男女の切なさを表現したバラード を圧巻の歌声で届け、多くの人々を魅了しました。

(C) SBS

「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document「Music K」公式サイト配信ページはこちら :https://amzn.to/45gFcvQPrime Videoのサブスクリプション「Music K」

≪ 配信概要 ≫

(C) SBS

番組名：『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約200タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/4bGGTGG)