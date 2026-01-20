メディアエンジン、博報堂・文化放送と連携し「浜松町Innovation Culture Cafe」Webメディア展開のインキュベーションパートナーとして参画

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社 (本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修)の連結子会社であるメディアエンジン株式会社 (本社：東京都文京区 代表取締役CEO：杉岡 秀一、以下 「メディアエンジン」）は、株式会社博報堂と共同で、経営学者・入山章栄がパーソナリティを務める番組「浜松町Innovation Culture Cafe」（月19:00～19:30）のWebメディア展開のインキュベーションパートナーとして参画し、本日ローンチしたことをおしらせします。

概要

「浜松町Innovation Culture Cafe」は2019年にスタートした、早稲田大学ビジネススクールの入山教授による“知の探索プロジェクト”です。各界のトップランナーをゲストに招き、知と知を掛け合わせながらイノベーションのヒントを探る番組として発展してきました。また、番組は企業・メディアとのコラボレーション、イベント、記事化、映像化など、多角的な展開も行ってきました。

企業・団体とのコラボレーション、イベント、映像企画など多角的な展開を続けてきた番組の世界観を、Web上でも体験できるプラットフォームとして構築するのが今回の取り組みです。

本プロジェクトの目的

本プロジェクトは、文化放送のラジオ番組「浜松町Innovation Culture Cafe」がコンセプトに掲げる「知の探索プロジェクト」の Webメディア展開を、パートナー各社の強みを結合させることで新たな事業創造へと繋げることを目的としています。

メディアエンジンは、強みである企業のオウンドメディア構築支援や自社メディア運営のノウハウを活かし、最前線で活躍するビジネスパーソン層の関心に応えるメディア運営と事業基盤の構築を支援します。

博報堂ミライデザイン事業ユニットではこれまで、企業やアカデミアをはじめ多様なステークホルダーの有するリソースを掛け合わせ、イノベーション創出を推進してきました。今回のプロジェクトでは、これまで培ってきたイノベーション支援実績やステータスホルダーネットワークを活かし、当Webメディアのコンテンツ支援および事業開発支援を推進します。

当Webメディアは、日本の新たなイノベーション創出の拠点として機能することを目指し、博報堂とメディアエンジンの親会社であるソウルドアウト株式会社の持つ中堅・中小企業のネットワークと知見も活用しながら、インキュベーション事業やコミュニティ事業といった多角的な事業展開を推進していきます。

Webメディア「INNOVATIA」について

【サイト概要】

サイト名： 「Innovatia（イノバチア）」

サイトURL： https://innovatia.joqr.co.jp/

“あらゆる「知」が集まり、つながり、拡がって、イノベーションを生み出していく世界”というコンセプトを元に命名されました。番組の世界観を軸とし、以下のコンテンツを掲載します。

・番組関連記事

・経済・ビジネス領域のオリジナル記事

・スタートアップ創業者・研究者など未来を創るキーマンへのインタビュー

・入山章栄教授への特別インタビュー

・ビジネスパーソンの知的好奇心に応える多様な企画

今後は、企業・自治体とのタイアップ企画やイベント連動、コミュニティ形成、インキュベーション事業との連動など、多層的な展開を予定しています。

メディアエンジン株式会社 概要

ソウルドアウトグループの新規事業であるメディア事業を展開。2,000人を超えるクリエイター・専門家のネットワークとコンテンツマーケティングのノウハウを活かし、人材・転職、不動産、百貨店、通販など幅広いジャンルに関するコンテンツマーケティングを支援。さらに、SNSアカウント運用やインフルエンサーマーケティング、ショート動画制作などソーシャルメディア活用を含む多面的なマーケティング支援を行っています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：杉岡秀一

設立：2017年12月4日

コーポレートサイト：https://media-engine.jp/

ソウルドアウト株式会社会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に26の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：荒波 修

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/