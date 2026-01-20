大型建物の修繕工事における見積、工事支援サービスを提供する株式会社スマート修繕へ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、TAKANAWA GATEWAY地球益投資事業有限責任組合（以下、高輪地球益ファンド）は、大型建物の修繕工事における見積、工事支援サービスを提供する株式会社スマート修繕（本社：東京都港区 / 以下、スマート修繕）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

大型建物の修繕市場は、数兆円に及ぶ巨大市場でありながら情報の非対称性を背景とした不透明な取引慣行が根強く残っています。スマート修繕は、代表の豊田氏が自身で経験した強い問題意識を起点に、完全成功報酬型という透明性の高いビジネスモデルを通じて、業界の構造的な課題解決を目指しています。

同社は、独自のポジショニングに加え、圧倒的な営業生産性とデータ資産の蓄積に強みを有しています。見積データを明細レベルでデータベース化し、AIによる自動査定やニーズ予測に繋げるデータドリブンな戦略は、既存のプレイヤーに対する強力な参入障壁となっています。すでに見積依頼からの高い受注率によってプロダクトマーケットフィット（PMF）を証明しており、マンションの管理組合から不動産ファンド、事業法人へと顧客基盤を拡大しています。

グローバル・ブレインは、スマート修繕の大型建物の修繕工事における高い専門性と、社会の公器である「建物」を次世代へ繋ぐプラットフォームとしての可能性を評価し、出資を決定いたしました。同社が建物再生領域のデファクトスタンダードとなるよう、事業成長に貢献してまいります。

■スマート修繕について

会社名 株式会社スマート修繕

所在地 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 510

代表者 豊田 賢治郎

設立日 2022年1月

事業内容 大型建物の大規模修繕などの修繕工事における見積、工事支援サービスの提供

URL https://smart-shuzen.jp/company

■高輪地球益ファンドについて

登記上の名称 TAKANAWA GATEWAY地球益投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 最大約100億円を想定

運用期間 10年間

投資領域 国内外の環境、モビリティ（ロボット）、ヘルスケアの各領域

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com