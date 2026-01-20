シンクイノベーション(株)よりTVアニメ『進撃の巨人』 The Final Seasonの新商品が受注開始！

写真拡大 (全4枚)

シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Seasonの新商品を発売決定！下記サイトにて1月20日（火）から予約開始です。





■販売サイト：https://www.vvit.jp/c/20005


■予約期間：2026年1月20日（火）12:00～2026年2月10日（火）23:59まで


■出荷予定日：2026年4月中旬予定





TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Seasonより新商品が発売決定！




個性豊かな『進撃の巨人』 のキャラクターたちが


大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場


【星座モチーフ】がテーマのコスチュームに注目！★





(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会





※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。





今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。






＜会社概要＞


シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売