シンクイノベーション(株)よりTVアニメ『進撃の巨人』 The Final Seasonの新商品が受注開始！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Seasonの新商品を発売決定！下記サイトにて1月20日（火）から予約開始です。

■販売サイト：https://www.vvit.jp/c/20005

■予約期間：2026年1月20日（火）12:00～2026年2月10日（火）23:59まで

■出荷予定日：2026年4月中旬予定

TVアニメ『進撃の巨人』 The Final Seasonより新商品が発売決定！

個性豊かな『進撃の巨人』 のキャラクターたちが

大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場

【星座モチーフ】がテーマのコスチュームに注目！★

この機会をお見逃しなく！

～～商品ラインナップご紹介～～

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル８階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売