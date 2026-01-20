人気のランドリンティーフレグランスから初のアロマティックハンドソープが3月1日から発売開始

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ（本社:東京都渋谷区）は、プレミアムホームケアブランド「ランドリン」のティーフレグランス『グッドティータイム(GOOD TEA TIME)』から、アロマティックハンドソープを3月1日(日)よりランドリン公式ストア・Amazonで先行発売いたします。

さらに、1月30日(金)、31日(土)に開催されるプロバレーボールチーム「東京グレートベアーズ」ホームゲームでランドリンブースを出展、発売前のハンドソープを体験いただけるよう化粧室にもご用意いたします。

2023年に発売した『グッドティータイム』は、「ほっと一息つく時間」を香りで提供したいという想いから誕生したティーフレグランスシリーズ。シリーズ初のハンドソープで、濃密な泡立ちと潤い、そしてティーフレグランスの香りをお楽しみください。

Tea Fragrance Aromatic Hand Soap

97%天然由来成分配合*1のティーフレグランスハンドソープで、手洗いを上質なハンドケアの時間へ

やさしく広がるティーの香りと、濃密な泡立ちのアロマティックハンドソープが誕生。

アミノ酸*2＆セラミド*3配合した潤い処方で、手肌を乾燥から守ります。さらに、豊かな泡立ちでふんわり香り、日常でも使いやすいように泡切れの良さにもこだわりました。ティーフレグランスでも人気の３つの香り（ホワイトティー、ウーロンティー、グリーンティー）から登場。ランドリンハンドソープで、一日に何度も繰り返す手洗いを、豊かな香りで「癒やしの時間」に変えてみませんか。

1. うるおいを守る保湿処方

アミノ酸*2＆ セラミド*3 配合の潤い処方。汚れは落としつつ、洗い上がりは適度な保湿感をキープします。



2. 97%天然由来成分配合*1やさしい使い心地

97％天然由来成分配合*1。4つの天然由来保湿成分（ユズセラミド*4、ホホバ種子油、シュガースクワラン*5／シアバター*6）を贅沢に配合で、やさしくお肌を守ります。



3. 日常使いしたくなる使用感

豊かな泡立ちでふんわり香り、泡切れの良さにもこだわりました。



4.こだわり「7つのフリー」

鉱物油フリー／シリコーンフリー／エタノールフリー／パラベンフリー／サルフェートフリー／合成着色料フリー／石油系界面活性剤フリー

ホワイトティーウーロンティーグリーンティー

ランドリン GOOD TEA TIME アロマティックハンドソープ 各320mL 1,430円(税込)

*1水を含む *2 アラントイン、タウリン、リシンＨＣｌ、アラニン、ヒスチジンＨＣｌ、アルギニン、セリン、プロリン、グルタミン酸、トレオニン、バリン、ロイシン、グリシン、イソロイシン、フェニルアラニン（保湿成分）*3 セラミドNP、セラミドAP（保湿成分）*4 ユズ果実エキス *5 スクワラン *6 シア脂

「東京グレートベアーズ」ホームゲーム ランドリンブース出展

1月30日、31日に開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 「東京グレートベアーズ」ホームゲームの広島サンダーズ戦において、ランドリンブランドブースを出展いたします。

平野紫耀さんを起用した新キービジュアルの特設ブースで、春の限定フレグランス「Sakura Cherry Blossom 2026」や「ティーフレグランスシリーズ」の香りを体験できる展示や、その場で公式インスタグラムをフォローしてくださった方全員にプレゼント＆抽選キャンペーンを行います。

さらに、会場内の化粧室では、発売前の「ティーフレグランス アロマティックハンドソープ」をいち早く体験いただけます。ぜひ会場にお越しいただき、ランドリンの新商品をお楽しみください。

【開催日程】

2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 「東京グレートベアーズ 」ホームゲーム 広島サンダーズ戦

日時：1月30日（金）17:00開場、18:00オープニングセレモニー、19:05試合開始

1月31日（土）13:00開場、14:00オープニングセレモニー、15:05試合開始

※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。

会場：国立代々木競技場第一体育館（東京都渋谷区神南２丁目１－１）

後援：東京都、渋谷区

■東京グレートベアーズ ／ TOKYO GREATBEARS

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

Scent lineup ～『グッドティータイム』香りのラインナップ～

いつもの時間がもっと楽しくなるティーフレグランスシリーズ。

ふわっと心地よい香りでほっと一息。ティータイムのような時間をあなたに。

グリーンティーの香り

［レモン・ベルガモット・グレープフルーツ］

どこか懐かしい。でも新しい清涼感。グリーンティーの香り

ダージリンレモンティーの香り

［ティー・レモン・ローズ］

ゆったりくつろぎタイム。心満たしたいダージリンレモンティーの香り

アールグレイティーの香り

［ベルガモット・オレンジ・マスカット］

日曜日はとくにはなやかに。気持ち上げるアールグレイティーの香り

ホワイトティーの香り

［ホワイトティー・クラリセージ・ベルガモット］

その清潔感はもはやスタンダード。きゅんとときめくホワイトティーの香り

ウーロンティーの香り

［ウーロンティー・マンダリン・ジャスミン］

背すじ伸ばして深呼吸。スーッと爽やかにウーロンティーの香り

カモミールティーの香り

［カモミール・ミュゲ・ムスク］

気持ちやわらぐ、ハーブの魔法。ほんのりミルキーなカモミールの香り

柔軟剤 本体 各600mL 800円・詰替 各480mL 624円、ペーパーフレグランス 1枚入り 382円、ファブリックミスト 各300mL 591円、ルームディフューザー 各100mL 1,320円、フレグランスジェル 130g 877円（全国発売中）、洗剤 410g 712円（一部企業・ECサイトにて発売中）、アロマキャンドル 各180g 2,970円（ECサイトにて発売中）、アロマティックハンドソープ 各320mL 1,430円（ECサイトにて3/1発売予定） ※価格は全て税込表記

About Laundrin’ ～ランドリンとは～

2013年に発売されたプレミアムホームケアブランド。

ブランドを代表する柔軟剤「クラシックフローラルの香り」は、2019年から6年連続売上No.1*¹ を記録。

ブランドスタート10年目の2023年8月には、ティーフレグランス『グッドティータイム (GOOD TEA TIME) 』を発売。発売からわずか1か月で110万個の販売個数を達成*² 。

近年、海洋への影響が懸念されているマイクロカプセル問題にいち早く着目し、発売以降マイクロカプセルを不使用。オーガニック認証を受けた植物エキスを配合し、赤ちゃん用衣類にも安心して使える柔軟剤で、多くの方に支持をいただいています。

ランドリンは「いい香りの柔軟剤」という枠組みを超え、香りという目に見えないものを通して、心によりそい、人によりそい、人生によりそう、そんなブランドを目指してまいります。

ランドリン公式ストア：https://laundrin.jp/

*¹ True Data（全国のドラッグストア、スーパーマーケットなどの消費者購買情報【ID-POSデータ】を統計化した日本最大級の標準データベース）において2019年1月～2024年12月に柔軟剤香り別年間売上ランキング1位（ランドリン 柔軟剤 クラシックフローラルの香り）

*² 2023年8月1日～31日までのランドリン グッドティータイム柔軟剤累計出荷個数 ネイチャーラボ調べ





















