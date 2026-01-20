『にゃんこ大戦争』のにゃんこたちが登場する『パズルで豊作！にゃんこ村』がサービスを開始！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン(iOS/Android)向け新作ゲームアプリ『パズルで豊作！にゃんこ村』のサービスを開始いたしましたので、これをお知らせいたします。

『パズルで豊作！にゃんこ村』今すぐダウンロード！

https://nyanko-mura.go.link/63HTO

『パズルで豊作！にゃんこ村』とは

おばあちゃんの「思い出の味」探し

舞台は個性豊かな「クセかわにゃんこ」たちが住む「にゃんこ村」。病床のおばあちゃんの願いに応えるため、故郷のにゃんこ村に「思い出の味」探しへ向かいます。野菜を育てて収穫し、とっておきの料理を作りましょう！

カンタン操作で遊び応えのあるマッチパズル

基本操作はピースを動かしてそろえるだけ。マッチさせる組み合わせを変えることで、ロケットやボムなど様々なアイテムに変身します。一発逆転可能なアイテムを使って、個性豊かなステージを攻略しましょう！

荒れた農園を劇的リノベーション

長らく手付かずの状態になっている荒れた農園を、リゾート地のように大変身させていきます。時には村人たちの困りごとを解決しながら、山奥のキャンプ場、アルプス高原のふもと、アラビアンナイトのような砂漠地帯など、様々な農園を旅しながらリノベーションしましょう！

公式X（旧Twitter）が本日より始動！

本日より、『パズルで豊作！にゃんこ村』の最新情報をお届けする公式Xアカウントを開設いたしました。イベント情報やにゃんこ村の日常など、ここでしか見られない限定コンテンツを発信していきます。

公式Xアカウント：https://x.com/nyankomura_jp

ポノスオフィシャルストアに『パズルで豊作！にゃんこ村』のグッズが登場！

ポノスオフィシャルストア『にゃんこ大商店オンライン』（https://www.nyanko-daishoten.jp/）では、『パズルで豊作！にゃんこ村』のぬいぐるみを販売中です。

今後も個性豊かな「クセかわにゃんこ」たちのグッズが続々登場予定です。ぜひ続報を楽しみにお待ちください。

『パズルで豊作！にゃんこ村』概要

『パズルで豊作！にゃんこ村』は、iOS・Android向けマッチ3パズルゲームです。どこか懐かしさを感じる「にゃんこ村」を舞台に、荒れた農園を劇的にリノベーションさせていきます。パズルで野菜を収穫して、とっておきの料理を作り、おばあちゃんの「思い出の味」を探しましょう。

ポノスについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/684_1_977fb1ce82b66a400eddd407d016fb4c.jpg?v=202601211221 ]

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

